Frykter et ladekaos uten like i sommer

Det har aldri blitt solgt like mange elbiler som i juni, men utbyggingen av ladestasjoner henger fortsatt langt etter. Det kan bety mye venting for dem som skal på elbil-ferie.

VENTER KØKAOS: 200.000 elbiler skal ut på veiene i sommer, ifølge Naf. Det kan resultere i ladekaos. Vis mer byoutline Gorm Kallestad

Anders Lang-Ree

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

I juni ble det solgt 14.140 elbiler, inkludert bruktbilimport, som var ny månedsrekord. Tirsdag formiddag passerte Norge for første gang 400.000 registrerte elbiler i Norge.

Kombinasjonen av elbil-boom med en underdimensjonert ladestruktur, svært mange nordmenn som skal på bilferie, og en haug med ferske elbil-eiere som skal bruke hurtigladere for første gang, er oppskriften på et realt ladekaos, mener NAF.

De frykter et ladekaos uten like på populære feriestrekninger i sommer.

– Det ligger an til å bli kamp om laderne, sier senior kommunikasjonsrådgiver, Nils Sødal, til E24.

En av Norges største ladeoperatører, Recharge, vedgår at det vil bli kø også i sommer. Kommunikasjonssjef Elise Thorvaldsen mener imidlertid at de har situasjonen under kontroll.

– Vi har troen på at vi skal håndtere trafikken, sier kommunikasjonssjef i Recharge, Elise Thorvaldsen, til E24.

BEKYMRET: Senior kommunikasjonsrådgiver tror det kan bli kaos på ladestasjonene i sommer. Vis mer byoutline Naf

– Antall ladere har ikke økt raskt nok

Naf har i en laderapport forsøkt å beregne nøyaktig hvor stor mankoen på ladere er ut ifra veksten i antall elbiler.

Målt mot det faktiske behovet, mener forbundet at det i år mangler 161 hurtig- og lynladere på strekningen Oslo-Kristiansand. For Oslo-Trondheim er det 74 ladere for lite i 2021, mens det for Bergen – Oslo er 66 ladere for lite, ifølge rapporten.

I fjor sommer var det «skrekkhistorier» om flere som måtte vente opp til fire timer i ladekø. Siden 2021 så langt har vært rekordår for elbilsalget, tror ikke Sødal problemet blir noe mindre denne sommeren.

– Antall ladere har ikke økt raskt nok i forhold til den store økningen i antall elbiler, mener han.

230.000 elbiler skal ut på veien

– Vi tror situasjonen blir ganske lik i år som i fjor, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening til E24.

Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, tror ladekaoset blir omtrent likt denne sommeren som i fjor sommer. Vis mer byoutline Norsk Elbilforening

Bu er ikke fullt så bekymret som Sødal og Naf. Dette til tross for at Norsk Elbilforening har regnet seg frem til at 230.000 elbiler skal ut på veiene i sommer, som er 30.000 flere biler enn estimatet til Naf.

– Antall hurtigladere har økt kraftig siden i fjor. Det er bygd nesten 1000 hurtigladere det siste året.

Totalt er det omtrent 3.600 hurtigladere i Norge nå.

Ser man på antall elbiler pr. hurtiglader (inkludert lynladere) er dette tallet omtrent likt som i fjor, selv om det har kommet til mange elbiler det siste året, opplyser Bu.

På mindre steder hvor det kun er én til to ladere, som i fjellet, er mest utsatt, mener generalsekretæren. Hovedveiene tror hun er mindre utsatt denne sommeren.

– På hovedveinettet, så er det etter hvert blitt mange ladestasjoner å velge mellom, sier Bu til E24.

200.000 elbiler skal ut på veiene i sommer, ifølge Naf. Det kan resultere i ladekaos. Vis mer byoutline Naf/Motor

Disse stedene var mest utsatt i fjor Dombås Brokelandsheia Lom Oppdal Lillehammer Stryn Alvdal Geilo Otta Telemarksporten Kilde: Undersøkelse av Norsk Elbilforening PS! Det har blitt bygd mange ladestasjoner siden i fjor. Bildet kan derfor betydelig annerledes denne sommeren. Vis mer vg-expand-down

Selv om Bu mener situasjonen ikke er blitt verre siden i fjor, er ikke generalsekretæren i tvil:

Det er fortsatt altfor få ladere på norske veier.

Her mener både Bu og Sødal i Naf at myndighetene har et ansvar, som konsekvens av målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler innen 2025.

Det var derfor en seier for dem da opposisjonen nylig fikk gjennomslag i Nasjonal Transportplan om at det skal utarbeides en nasjonal «ladestrategi».

Har tatt grep

Recharge er Nordens største ladeoperatør og samtidig en av Norges største. Thorvaldsen forteller at Recharge har tatt flere grep inn mot sommerferien i år.

FORBEREDT: Kommunikasjonssjef i Recharge, Elise Thorvaldsen, mener Recharge er godt forberedt på elbil-trafikken i sommer. Vis mer byoutline Schibsted partnerstudio

– I år har vi utvidet en del steder og vi har jobbet hardt for å være godt rustet til sommerferien, forteller Thorvaldsen til E24

Thorvaldsen vedgår at det vil bli tilfeller av kø, da mange stopper på de samme stedene. Men hun mener køene vil være korte og tror situasjonen blir bedre i år enn den var i fjor.

– I fjor var det mange køtilfeller på bestemte steder. Vi gjort spesifikke forbedringer på disse stedene i år, sier hun til E24.

Tipsene til deg som skal på elbil-ferie Skal du på elbil-ferie i sommer, har Sødal i Naf følgende råd. Tenk alternativt om når du reiser. Revurder avreise fredag ettermiddag og vurder heller å reise på lørdag eller på kvelden.

Kjør bilen så tom som du tør. Ikke ha mer enn 10 til 20 prosent igjen av batteriet når du skal lade. Da får du mer optimal lading.

Ikke lade bilen lenger til 80 prosent. Det går veldig sakte fra 80–100 og det blir dermed dyrere (siden man betaler for tid).

Lad når du kan, og ikke når du må. Lad når bilen står stille over tid. For eksempel der du skal sove. Tipset til Elise er å lade ett stopp rett før eller rett etter de mest populære ladestasjonene. Bruk lade-appen til å se hvor det er mest kø, anbefaler hun. Christina Bu har på sin side en klar oppfordring: planlegg godt! Hun trekker frem: ha klar ladebrikke og betalingsmåte, og last ned elbil-appen. Vis mer vg-expand-down

Er du av de 3000 nordmennene som har kjøpt deg Tesla Model 3 i juni, trenger du ikke bekymre deg fullt så mye for ladekø.

– Det kan selvfølgelig bli kø for tesla-eiere også, men jeg tror ikke det blir det store kaoset, selv om det er blitt kjøpt mange Tesla i år, sier han til E24.

Tesla har en egen ladeinfrastruktur med ladestasjoner som kun Tesla-eiere kan bruke, som er veldig godt utbygd, forteller Sødal.