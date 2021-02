Ettroms uten bad gikk 1,1 mill. over prisantydning

Det vil i tillegg koste rundt 700.000 kroner å få Oslo-leiligheten til moderne standard, beregner megler. Han sier prisen på 3,68 millioner var langt over hva de trodde og håpet på.

OPPUSSINGSOBJEKT: Leiligheten var dødsbo og har vært i bruk slik den er, opplyser megler. Vis mer byoutline Anthony Hopkins / Viewitfoto

For en kvadratmeterpris på 111.000 kroner kan man nå få en ettroms uten bad i første etasje på Torshov i Oslo, med behov for omfattende renovering.

«Leiligheten fremstår som totalt oppussingsobjekt», heter det i takstrapporten. Her har takstmann vurdert alt annet enn innvendig tak til TG3, den mest alvorlige tilstandsgraden.

Likevel gikk den 33 kvadratmeter store leiligheten 1,1 millioner kroner over prisantydning på 2,5 millioner. Inkludert fellesgjeld må kjøper ut med 3,68 millioner kroner.

– Dette var langt mer enn hva vi trodde og håpet på, sier ansvarlig megler Christian Wahl i Aktiv Eiendomsmegling til E24.

– Overraskende betalingsvilje

Wahl forteller at det var bra med besøk på visning, men at det ikke var noen køtendenser. Han sier det var en del budgivere i budrunden, men at knivingen sto mellom kun to interessenter på de siste hundretusenene.

Megleren tror at budrundens vinner har satt stor pris på beliggenheten, midt på Torshov. Men han er svært overrasket over folks betalingsvilje i dagens marked.

Prisantydningen forteller han at ble satt med utgangspunkt i snittprisen på 87.000 kroner per kvadratmeter for solgte boliger i bydelen, men med en fratrekk på grunn av mangelen på bad og at den ligger i første etasje.

Wahl sier kjøperen har planlagt oppussing. Megleren beregner at det vil koste 600.000 til 700.000 kroner å få leiligheten til moderne standard.

– Selv om ikke leiligheten er så stor, blir det fort såpass når man skal etablere bad, oppgradere kjøkken, rør, det elektriske anlegget og så videre.

Tiltagende press på små leiligheter

Vi har nå hatt omtrent et halvt år med kraftig press på de minste Oslo-boligene, og med et tiltagende press den siste tiden, forteller sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

– Aller størst press er det kanskje akkurat nå.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret forventer ikke like sterk prisvekst for de minste Oslo-boligene i tiden som kommer. Vis mer byoutline Cicilie S. Andersen

Det er det i hovedsak to grunner til: Færre nybygg som ferdigstilles og et krympet lager av usolgte boliger. Sistnevnte årsak henger sammen med lave renter og det høyeste antallet førstegangskjøpere på fem år.

Kraftig prisvekst til tross, Macic tror ikke det trenger å være en dårlig investering å kjøpe en relativt sett dyr liten leilighet i Oslo. Det bidrar leilighetsnormen som gjør det ulovlig å bygge flere av de minste boligene til.

– Jeg tror ikke veksten i prosent vil være like sterk som den har vært i det siste, men jeg venter heller ingen nedgang. I verste fall flater den nok ut, sier hun.

Skulle det motsatte bli tilfellet, og at Oslo-veksten nærmer seg 20 prosent på årsbasis, forventer Macic at boliglånsforskriften strammes til midlertidig.

– Det tror jeg regjeringen er klar til å gjøre dersom det vokser videre i Oslo.

Kupping og vill prisvekst

E24 har skrevet flere saker om elleville priser for små Oslo-leiligheter den siste tiden.

Som denne: 2,8 millioner for 16 kvadrat.

I tillegg til det lave rentenivået, er en uvanlig lav tilbudsside for denne typen boliger blitt trukket frem som forklaring.

– Det er sørgelig lite boliger ute i forhold til hva man normalt ville forvente, sa meglersjef Carl Geving til E24 tidligere denne måneden.

Antallet visninger på søndager, den store visningsdagen, har ifølge Geving ligget på rundt halvparten av normalen de siste månedene.

Som et resultat prøver kjøpere i økende grad å kuppe boliger før visning eller å vinne budrundene med hemmelige bud, har E24 omtalt.

Neste uke kommer Eiendom Norges fasit for bruktboligsalget i februar. Forrige oppdatering viste at prisene steg med 2,6 prosent i Oslo i januar og at boligprisene hadde økt med 13 prosent det siste året.

