Krever økt bostøtte til de som sliter med strøm­regningen

SV ber regjeringen reagere umiddelbart etter rekordhøye strømpriser. Regjeringen svarer at de følger med på situasjonen.

Sosialistisk Venstrepartis partileder Audun Lysbakken under en partilederdebatt tidligere i år. Vis mer

Publisert: Oppdatert i dag 10:24

– Vi er veldig bekymret for at vi går mot en vinter der folk med dårlig økonomi kommer til å fryse. Mange frykter strømregningen, og det er all grunn til å forvente at strømprisene vil ligge på et høyt nivå denne vinteren, sier partileder Audun Lysbakken i SV.

I høst har strømprisene i Sør-Norge satt nye rekorder for året. Det har gått utover lommeboken til forbrukerne.

Ifølge en undersøkelse YouGov har utført for Gudbrandsdal Energi svarer 58 prosent at de har blitt mer opptatt av strømpriser enn tidligere.

I tillegg er det store forskjeller i strømpris mellom Nord- og Sør-Norge, der prisene er langt høyere i sør.

Allerede før gradestokken nærmer seg minus begynner strømprisene å bite.

Ifølge YouGovs undersøkelse svarer 39 prosent at de i ganske stor grad eller svært stor grad opplever at strømregningen gjør innhugg i familiebudsjettet.

Lysbakken etterspør nå handling fra regjeringen for å bedre situasjonen for dem som sliter.

– Nå som strømprisene går i taket må regjeringen reagere umiddelbart. Det som skal til er å sørge for at bostøtten økes, sånn at folk som har dårlig råd får hjelp med å håndtere regningen, sier partilederen.

SV vil gjøre spesielt to ting for å hjelpe dem med trang økonomi:

– Vi vil bevilge mer penger til bostøtten slik at den kan dekke en større del av galopperende utgifter, og vi vil ha en fast ordning slik at en får et ekstra tillegg til å dekke strømutgiftene når de er høye.

– Følger med på situasjonen

E24 har spurt kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) om hvordan regjeringen stiller seg til oppfordringen fra Lysbakken.

– Strømprisene varierer en god del – både over tid og mellom landsdeler. Bostøtten har flere ganger blitt brukt for å lette strømutgiftene for husstander med lave inntekter. Sist var i mars i år, på bakgrunn av strømpriser sist vinter. Regjeringen følger med på situasjonen, sier ministeren.

Han forteller videre at regjeringen i fjor satte ned en ekspertgruppe som skal gå gjennom hele bostøtteordningen, og som også skal vurdere om og eventuelt hvordan endringer i strømpris skal reflekteres i nivået på bostøtte. Utredningen er ventet innen 1. mai neste år.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Vis mer

I februar i år bevilget Stortinget 260 millioner kroner ekstra i bostøtte for å bøte på de rekordhøye strømprisene som var i vinter. Pengehjelpen kom da som en del av Stortingets behandling av regjeringens nye krisepakke for norsk økonomi.

SV-lederen mener man ikke kan vente til neste år med å gjøre noe med bostøtten:

– Dette viser at regjeringen er altfor lite opptatt av og for lite frempå når det gjelder den økonomiske situasjonen til de som har lite i Norge, sier Lysbakken.

– Lysbakken vet utmerket godt at en eventuell økning i bostøtten er noe som må legges frem for Stortinget, og Stortinget er som kjent ikke samlet før i oktober. Han bør også vite at kommunene har en plikt til å vurdere sosialhjelp dersom en husstand får akutt behov for økonomisk bistand, også som en følge av høye strømpriser. Dette kan være en aktuell problemstilling i Oslo, der SV sitter i byråd og må ta ansvar for hvordan de håndterer situasjonen, svarer Astrup.

Deler bekymringen

Klima- og miljøpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Espen Barth Eide deler SVs syn på at bostøtten er et viktig tiltak.

– Vi forstår og deler bekymringen mange har for at strømmen blir dyrere, derfor er vi opptatt av å finne løsninger som både er målrettede og langsiktige. Arbeiderpartiet er opptatt av å hjelpe de med dårlig råd til å dekke strømregningen. Her er bostøtten et viktig virkemiddel og vi har flere ganger økt denne for å dekke økte strømutgifter, sier Barth Eide.

Klima- og miljøpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Espen Barth Eide. Vis mer

Ap-politikeren understreker likevel at dette ikke løser problemet på lang sikt.

– Det er interessant å se strømprisene i år mot i fjor. De store variasjonene virker direkte inn på folks privatøkonomi, og skaper usikkerhet. Derfor trengs det grep på flere områder – i kraftpolitikken, forbrukerpolitikken, på skatt- og avgiftsområdet i tillegg til velferdspolitikken, sier han.