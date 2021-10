Strømprisen faller kraftig onsdag

Etter flere dager med rekordhøye strømpriser, blir det kraftig prisfall onsdag. Utover uken ventes vindkraftrekorder i Europa.

Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det viser den ferske prisoversikten fra strømbørsen Nordpool, som ble offentliggjort like før klokken 13 tirsdag.

Strømprisen vil onsdag ligge på 0,80 kroner kilowattimen i snitt gjennom dagen både på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

Det er 44 prosent lavere enn tirsdagens prisrekord. Tirsdag koster strømmen i Sør-Norge 1,43 kroner per kilowattime.

Prisene fra Nordpool inkluderer ikke nettleie, avgifter og strømselskapenes påslag.

Trøndelag og Nord-Norge har hatt langt lavere strømpriser enn Sør-Norge den siste tiden. Det blir også situasjonen i morgen når prisen der blir liggende på 0,13 kroner per kilowattime.

Les også Dette koster det å lade en Tesla tirsdag

Varsler væromslag

Lite vind i Europa, lite vann i vannmagasinene og energikrise over store deler av verden har fått mye av ansvaret til den kraftige prisoppgangen den siste tiden.

Men et væromslag ventes nå å redusere prisene de nærmeste dagene.

Årsaken til dette er at det er varslet skikkelig høstvær i Europa. Torsdag forventes det at både Tyskland og Storbritannia vil produsere mer vindkraft enn noensinne, ifølge Bloomberg.

Samtidig ventes temperaturene i nordvestlige deler av Europa å ligge over normaltemperaturen for sesongen til torsdag, noe som også kan bidra til at kraftetterspørselen blir lavere.

Les også Stenger kirke for å spare strøm

Lover tiltak

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen sa tirsdag morgen at hun skjønner at nordmenn blir bekymret for de svært høye strømprisene.

– Det er tøft for mange å få regninger som er langt høyere enn det de har beregnet, sa Mjøs Persen i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

– Derfor er vi jo nødt til å finne noen tiltak på kort sikt som gjør at de som sliter mest med å få betalt strømregningen, får en redusert strømregning eller støtte til å betale den, sa hun.

Mjøs Persen ba om mer tid for å komme frem til konkrete tiltak, men ramset om ulike løsninger som kan være aktuelle.

– Det kan handle om direkte på strømregningen for eksempel gjennom å redusere el-avgiften. Så kan det handle om å gi støtte, for eksempel i form av økt bostøtte eller andre ordninger som sikrer at de som sliter med å betale i dag skal få det, sa Mjøs Persen.