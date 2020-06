Forbrukerrådet frykter reisende ikke får tilbake pengene sine

Det kan ikke utelukkes at en del pakkereisearrangører vil gå konkurs før forbrukerne har fått tilbake pengene sine, mener regjeringen, som peker på at dette er et uavklart spørsmål. Forbrukerrådet krever avklaring.

AVLYSTE REISEPLANER: Regjeringen vil vurdere å sette inn tiltak dersom reisende ikke får igjen pengene sine, men vil ikke si noe mer konkret om fremtidige forslag. Her fra Palma de Mallorca i Spania. Vis mer JAIME REINA / AFP

1. juni 2020

Coronakrisen har satt en stopper for nordmenns pakkereiseplaner i sommer. Kundene kan være i knipe om pakkereisearrangørene går konkurs, mener Forbrukerrådet.

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) sendte et skriftlig spørsmål til regjeringen, med spørsmål om de kunne forsikre forbrukerne om at de ville få refundert reisene fra Reisegarantifondet dersom disse avbestilles som følge av coronakrisen – og senere går konkurs.

I svaret, signert barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), står det at regjeringen ikke kan utelukke at nettopp det skjer.

«Dette er et uavklart spørsmål som ikke har vært gjenstand for rettslig avklaring gjennom domstolen», heter det i brevet.

– Gir ikke trygghet

Forbrukerrådet er ikke fornøyd, og skriver i en melding at de ber Ida Lindtveit Røse (KrF) klargjøre hva forbrukerne har krav på. Hun er vikar for Kjell Ingolf Ropstad og har ansvar for forbrukersaker i regjeringen.

– Svaret fra forbrukerministeren gir ikke den trygghet vi hadde forventet. Forbrukere skal være garantert pengene tilbake, selv om pakkereiseselskapet ikke greier seg, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i meldingen.

Regjeringen skriver at de har iverksatt flere tiltak for sikre dem som har kjøpt pakkereiser. Dessuten kan arrangørene søke kontantstøtte som kompensasjon for inntektsbortfall og store faste utgifter.

Ida Lindtveit Røse fra Kristelig Folkeparti ble utnevnt som barne- og familieminister etter at Ropstad går ut i pappapermisjon. 27-åringen er Norges yngste statsråd gjennom tidene. Vis mer Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett en låneordning der pakkereisearrangørene er nok likvid til å betale tilbake til kundene. Fristen for tilbakebetaling er dessuten forlenget fra to uker til tre måneder.

Ropstad skriver for øvrig at regjeringen vil følge situasjonen nøye og vurdere å sette inn tiltak dersom det mange reisende ikke får dekket kravene.

«Det er imidlertid for tidlig å ta stilling til dette nå, før vi vet om det blir et behov eller har et bilde av omfanget», heter det i brevet fra regjeringen.

Bundet av EU-direktiv

Forbrukerrådet mener pakkereiseloven er «krystallklar».

– Norge er bundet av pakkereisedirektivet, som sier klart at forbrukere har rett på pengene tilbake når reisen kanselleres. Vi forventer nå at loven bringes i samsvar både med direktivet og gjentatte lovnader fra Regjeringen om at reisende skal få refundert det de har betalt, sier Blyverket.

Inger Lise Blyverket er sjef i Forbrukerrådet. Hun mener regjeringens svar ikke er godt nok. Vis mer Berit Roald/NTB scanpix

Regjeringen poengterer i brevet at det er Reisegarantifondet som styrer ordningen rundt reisegarantien.

«Det er en selvstendig stiftelse, med et eget styre. Regjeringen kan ikke instruere fondet om å legge til grunn en bestemt tolkning av pakkereiseloven», skriver regjeringen.

Peker på reiseforsikring

Dessuten vil mange reisende kunne søke refusjon gjennom reiseforsikringen, mener Ropstad. Det biter ikke på Forbrukerrådet.

– Standardvilkårene i reiseforsikringene avgrenser dekningen mot konkurs. Dette betyr at forsikringen som utgangspunkt ikke dekker tap som skyldes at reisearrangøren går over ende, sier Inger Lise Blyverket.

Hun legger til at mange dessuten betaler pakkereisene med faktura.

