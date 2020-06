Märtha Louise kutter prisen på kongehytte med 10 millioner kroner

Siden påsken i fjor har prinsesse Märtha Louise prøvd å selge kongeeiendommen på Bloksberg på Hankø.

Prinsesse Märtha Louise kutter prisen på fritidseiendommen på Bloksberg. Vis mer Carina Johansen/Cornelius Poppe/NTB scanpix

Publisert: Publisert: 13. juni 2020 11:35

– Bloksberg er en unik strandeiendom, både når det gjelder størrelse, beliggenhet, utforming og ikke minst med tanke på identitet. Erfaringsmessig er det noe markedet vet å verdsette.

Det sa advokat Torbjørn Ek i Advokat Ek, som har fått i oppdrag å selge eiendommen, til VG sommeren 2018.

Da var eiendommen på Hankø nylig blitt taksert og gjort klar for salg. Han mente den gang at det godt kunne være eiendommen gikk over takst. Eiendommen ble lagt ut for salg i april 2019.

Les også Rekordår for hytter i indre Oslofjord i fjor – nå dropper flere å selge

Kutter prisen

Men 35 millioner kroner viste seg å være en for stiv pris. Fredag ble eiendommen på nytt lagt ut på finn.no – med en prisantydning på 25 millioner kroner.

– Markedet svarte ikke på prisen på 35 millioner kroner i fjor. Nå har vi justert oss etter tilbakemeldingene vi fikk i fjor og lagt oss på 25 millioner kroner, sier Ek til E24.

Han ønsker ikke å kommentere interessen for eiendommen så langt, eller om det har kommet inn bud på eiendommen som er takket nei til tidligere i salgsprosessen.

Coronakrisen har gitt fritidsboligmarkedet ekstra fart i år, fordi så mange nordmenn må tilbringe sommerferien i Norge.

Ek forteller at han er spent på om det kan øke interessen også for denne eiendommen.

– Om det gjelder også her, gjenstår å se, sier Ek.

I kongefamilien siden 1947

Fritidseiendommen er 400 kvadratmeter stor, og har åtte soverom samt flere bad og svømmebasseng ute.

Den har vært i kongelig eie helt siden daværende kronprins Olav kjøpte den i 1947.

Etter at kong Olav gikk bort i 1991 arvet kong Harald feriestedet. Kong Harald skal allerede da ha bestemt at landstedet på Hankø en gang i fremtiden skulle tilfalle prinsessen. Ifølge VG overtok prinsesse Märtha Louise eiendommen i 2001.

Les også Nå gjør flere som Morten (27): Slo egen arbeidsgiver konkurs