Kristian (28) lot seg rive med av finfluenseren: – Fristet med rask profitt

Finfluenser Erik Grande Garcia har tjent flere hundre tusen kroner på sine følgere i sosiale medier. Han føler med dem som har tapt penger på anbefalingene hans, men angrer ikke. – Jeg hadde gjort det samme igjen, sier han.

KRYPTOENTUSIAST: Kristian Stensrud er en ivrig sparer, og følger særlig med på markedet for kryptovaluta. Vis mer byoutline Privat

Unge ser i økende grad til sosiale medier for å lære om økonomi og kryptovaluta, og det siste året har rekordmange kjøpt sin første aksje på Oslo Børs.

Aldri har det vært flere unge i aksjemarkedet, men flere har uttrykt bekymring for at ferske småsparere ukritisk følger tips og råd delt av såkalte finfluensere i sosiale medier.

Nylig valgte finfluenser Erik Grande Garcia å legge alle kortene på bordet.

Allerede i mai innrømmet Garcia til VG at formuen var overdreven, og overfor E24 moderer han seg nå fra en formue på 100 millioner kroner til 40 millioner. Han innrømmer også at eiendomsporteføljen på seks leiligheter ikke eksisterer.

– Kan ikke stole på hvem som helst

Kristian Stensrud er én av Garcias mange følgere i sosiale medier, og har fulgt med på finfluenserens anbefalinger i flere måneder. Han beskriver seg selv som en «helt vanlig familiemann» med interesse for kryptovaluta.

– Jeg følger også en del utenlandske finfluensere av samme type, men de er nok eksperter i større grad enn Garcia, sier han til E24.

– Men har du investert som følge av råd du har plukket opp i sosiale medier, som fra Garcia?

– Jeg følger jo med på krypto, og ble litt fenget av ham. Man blir litt revet med av alle rådene, også satt jeg med penger som ikke vokser i banken. Rask profitt frister jo, og det fikk jeg også, forklarer han.

Men etter at flere kryptovalutaer, som bitcoin, Ethereum og dogecoin, skjøt opp tidligere i år, har markedet vært gjennom en liten nedtur siden.

– Ja, jeg var med på hele turen. Både oppturen og nedturen, og nå er kryptoporteføljen min litt i minus. Men jeg har fulgt min egen magefølelse lenge og kun investert i Ethereum, utdyper Stensrud, som legger til at det ikke er verre enn «et par prosent i minus».

Sosiale medier har vært en viktig inspirasjonskilde for Stensrud, men han anbefaler alle å være kildekritiske til konkrete råd og anbefalinger fra ukjente kontoer på nett. Vis mer byoutline Privat

Rådførte seg med Garcia

Han investerer sammen med samboeren, og har også flere kamerater som har fått med seg at finfluensere gir konkrete investeringsråd i sosiale medier.

– Garcia har fremstilt hele kryptolandskapet som en stor rosa sky. Hvis man ikke har tunga beint i munnen, er det fort gjort å hoppe på, mener Stensrud, og forteller at han har utvekslet meldinger med Garcia på Instagram.

– Vi har rådført oss litt med hverandre om kryptovaluta, forklarer han.

Stensrud er imidlertid tydelig på at han «tar avstand fra det Garcia har løyet om».

– Men jeg kan forstå at det er fort gjort å bli litt «cocky» når man blir så stor og kjent i sosiale medier, sier han.

Les også Finfluenser Else (28) vil kopiere Warren Buffett: – Stol på egen analyse

– Jeg har vært ærlig med folk hele veien

Like etter oppstarten på TikTok i februar publiserte Garcia en video hvor han fortalte at han var på vei til sin «sjette visning for sin sjette leilighet i Oslo».

– Det var av strategiske grunner, men det tar jo 30 sekunder for folk å sjekke at jeg ikke eier disse leilighetene. Jeg gjorde det enkelt for folk å sjekke, sier Garcia til E24.

OMSTRIDT: Erik Grande Garcia er finfluenser og har tjent flere hundre tusen kroner på vervekampanjer fra kryptobørsene NBX og MiraiEx. Vis mer byoutline Privat

Garcia forteller at han ble «stormannsgal» av all oppmerksomheten i sosiale medier, men at han har ordlagt seg «strategisk» hele veien – for å få flest mulig følgere.

– Men jeg har ikke sagt til folk at de skal trade. Samtidig føler jeg med folk som har kjøpt Ethereum på topp, og som nå er kraftig i minus. Det synes jeg er veldig kjipt, men jeg har vært ærlig med folk hele veien om at jeg har troen, sier han.

1. juni delte Garcia et innlegg på TikTok hvor han anbefalte sine følgere om å kjøpe kryptovalutaen XRP. Da sto kursen i 1,0125 dollar, men siden har den falt til 0,7491 dollar.

Dermed har anbefalingen falt med over 26 prosent i verdi.

Les også Varsler mulig regulering av finfluensere: – Vi må tette hull og gråsoner i regelverket

Angrer ikke

– Det er ikke mitt ansvar å lære folk noe, uttalte Garcia til E24 tidligere i juli. Nå forteller han at turbulensen i markedet normalt ikke påvirker ham, men at den store prosentvise nedgangen for ulike kryptovalutaer har fått ham til å tenke.

– Det er tungt, men jeg hadde ikke gjort noe annerledes. Den siste uken har markedet snudd litt, så jeg er spent på hva som skjer nå. Samtidig fraskriver jeg meg ikke ansvaret her, selv om verden ikke er så enkel. Folk må gjøre sine egne undersøkelser, forklarer Garcia.

Finfluenseren har tidligere uttalt til VG at han tjente over 200.000 kroner på vervekampanjer til kryptobørsen MiraiEx i april. I en video på TikTok forteller han også at han tjente over en halv million kroner på tilsvarende kampanjer i mai. Nå nedjusterer beløpet.

– Siden februar har jeg tjent rundt 350.000 totalt på vervekampanjer, sier han.

– Har du fulgt dine egne råd og investert de pengene i kryptovaluta?

– Nei, de pengene har jeg tatt ut. De er ikke investert i kryptovaluta, forklarer Garcia.

NEDTUR: Finfluenserens anbefalinger har gått motsatt vei av hva han lovet på TikTok. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar

– Vær på vakt på sosiale medier

Tidligere har både forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand og daglig leder i AksjeNorge, Kristin Skaug, rykket ut og uttrykt bekymring over at stadig flere unge lar seg påvirke av finfluensere i sosiale medier.

– Vær på vakt før dere følger økonomiske råd på sosiale medier, sa Tvetenstrand den gang.

TikTok har tidligere annonsert at det vil komme innstramminger når det gjelder markedsføring av finansielle tjenester på applikasjonen, ifølge Financial Times.

Vil regulere finfluensere

Fenomenet «finfluensere» blitt hyppig omtalt etter at det i 2020 ble registrert rekordmange unge førstegangsinvestorer som gjerne tyr til sosiale medier for råd om hvordan en kan oppnå høy avkastning.

– Jeg har jo uttrykt bekymring tidligere, og den er nå forsterket, sa Høyre-politiker Peter Frølich til E24 tidligere i juli.

Garcia har tidligere skrevet at hans «anbefalinger snart skal til stjernene» i en video på TikTok med påskriften «skaff dere krypto».

Men bak fasaden med dyre klokker, leiligheter og skyhøy avkastning på volatil kryptovaluta, er tonen nå en helt annen hos Garcia.

– Jeg eier ikke seks leiligheter i Oslo. Den eneste leiligheten jeg har eid i Norge var en i Bogstadveien, men nå er jeg kjøpt ut, sier han til Dagens Næringsliv.

– Både influensere og finansrådgivere er underlagt reguleringer. Nå må vi gjennomgå reguleringen av finfluensere, som er et helt nytt fenomen. Vi må tette eventuelle hull og gråsoner i regelverket, uttalte Frølich, og varslet gjennomgang av fenomenet når Stortinget igjen samles til høsten.