Over 150.000 julegaver ble vippset i år

Julaften byr på ny vippsrekord. Over 150.000 julegaver er sendt gjennom betalingsappen.

Leder for Mennesker og Merkevare Even Westerveld i Vipps er overrasket over den nye rekorden. Vis mer byoutline Vipps

Publisert: Oppdatert i dag 00:56

– Dette er over all forventning, sier Even Westerveld som leder avdelingen for mennesker og merkevare i Vipps.

Gjengen i Vipps hadde håpet på en ny rekord i år, men hadde ingen anelse om at rekorden ville bli så høy.

– Vi satt med statistikken i går og drømte om en ny rekord på 10.000, men akkurat nå sitter jeg og ser at den har passert 57.000, sier Westerveld fra hjemmekontoret på julaften.

Like etter midnatt opplyser han til VG og E24 at tallet har økt til over 150.000 julegaver gjennom tjenesten.

Nytt på vipps i år er en funksjon som gjør at man kan sende gaver på forhånd til et bestemt tidspunkt. Man kan også pakke inn beløpet som en «julegave».

Når man åpner vippsmeldingen, vil det dale emojier i form av juletrær og gavepakker nedover skjermen.

Sist gang Vipps tok rekord i antall overføringer, var det 8000 som vippset en gave til en bestemt dag. Det var 19. september i år.

Julegaver til en verdi av over 50 millioner kroner har blitt sendt gjennom betalingsappen Vipps. Vis mer byoutline Vipps

Tjener fem kroner per innpakkede gave

– Dette er nok en åpenbar effekt av at folk ikke er sammen fysisk, sier Westerveld.

Tallene som er med i statistikken Vipps viser til, er basert på overføringene som er pakket inn i en «julegave».

Selskapet tar fem kroner å pakke inn beløpet på Vipps.

– Dere tjener altså gode penger på dette?

– Man må betale lite grann ekstra for gavefunksjonen ja, sier Westerveld.

Gjennomsnittsbeløpet på en julegave sendt gjennom vipps ligger på 906 kroner, da det var sendt 57.000 julegaver.

Det vil si at julegaver til en verdi av over 50 millioner kroner på det tidspunktet hadde blitt sendt gjennom betalingsappen.

Westerveld viser til at tre av fem som vippser julegaver er kvinner. Det er flest i aldersgruppen 50 til 60 år som sender, og de overfører mest til aldersgruppen 20 til 30 år.

