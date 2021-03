Leilighet på Grefsen solgt for 4,7 millioner over prisantydning

Leiligheten på Grefsen i Oslo ble solgt til 17,2 millioner kroner - langt over prisantydningen. Men meglertopp tror markedet er på vei til å friskmeldes og at man vil se færre slike eksempler fremover.

OVER PRISANTYDNING: Leiligheten på Grefsen i Oslo

To personer knivet om en leilighet på Grefsen i Oslo, og sendte salgsprisen opp til 17,2 millioner kroner. Prisantydningen var på 12,5 millioner kroner.

– Det var seks budgivere til leiligheten og 40 på visning. Det er uvanlig mye, sier eiendomsmegler Carl P. Sveistrup i Privatmegleren Dyve og Partnere.

Eiendomsmegler Carl P. Sveistrup i Privatmegleren Dyve og Partnere.

Fire av budgiverne var med å by opp til 14,5 millioner kroner for den 114 kvadratmeter store leiligheten.

Det var Nordre Aker Budstikke som først omtalte salget.

– Burde satt prisen høyere

Sveistrup sier prisen ble satt på bakgrunn av hva andre leiligheter i området har blitt solgt for. Han forteller om en leilighet to etasjer over i samme bygg som gikk for 9,2 millioner kroner i oktober etter å ha ligget ute for salg i over 180 dager.

– Vi satt prisen betraktelig over det, på grunn av terrassen, sier Sveistrup.

I Finn-annonsen opplyses det at takterrassen er på 55 kvadratmeter.

– Det var vrient å prise den, men sett i etterkant burde vi satt prisen høyere, sier eiendomsmegleren.

Med en salgspris på 17,2 millioner kroner, gir det en kvadratmeterpris på i underkant av 151.000 kroner. Sveistrup har ikke sett noen boliger som har blitt solgt til i nærheten av så høy kvadratmeterpris på Grefsen, utenom nybygg.

Han trekker frem at to garasjeplasser, takterrassen og utsikten bidro til å trekke prisen på leiligheten opp.

Vanskelig å prise

Førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, Are Oust, forklarer at det ofte er vanskelig å prise leiligheter i så høy prisklasse.

Så dyre objekter er ofte såpass spesielle at det ikke er sikkert det sier noe om markedet generelt at slike leiligheter går langt over prisantydning, mener han.

– Men hvis det hadde vært et dårlig marked hadde ikke det skjedd, sier Oust.

Boligprisene for hele landet steg 9,7 prosent på årsbasis i februar. I Oslo steg prisene 15,2 prosent fra februar i fjor til samme måned i år. Torsdag sa Norges Bank at de venter en boligprisvekst på 10,1 prosent i år.

– Med den årsveksten er det mer vanlig enn uvanlig at man har salg som går over prisantydning, sier førsteamanuensen.

Han mener at i et slikt marked er det to effekter som virker samtidig og som gjør at boliger går over prisantydning. For det første er det vanskeligere for meglerne å treffe på prisantydningen fordi de ser tilbake i tid på andre boliger som er solgt i området.

– Hvis prisveksten er veldig bratt ligger de alltid litt på etterskudd, sier Oust.

Førsteamanuensis Are Oust ved NTNU Handelshøyskolen.

– Den andre effekten er at det er større sannsynlighet for at man får to eller flere interessenter som byr opp prisen, og da kan man havne godt over prisantydning.

– Tendenser til normalmarked

E24 har tidligere skrevet om flere boliger som går millioner over prisantydning. For eksempel ble en bolig i Fredrikstad solgt for nesten to millioner kroner over prisantydning i februar.

I januar sa administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren at 80 prosent av boligene Privatmegleren hadde solgt så langt i år gikk over prisantydning. Nå er bildet litt annerledes, ifølge Meier.

I dag går rundt 60 prosent av boligene hos megleren over prisantydning, mens 10 prosent blir solgt under prisantydning.

– Vi begynner å se at ting roer seg mer ned nå. Det er tendenser til at vi går mot et normalmarked - heldigvis, sier Meier til E24.

Administrerende direktør Grethe Wittenberg Meier i Privatmegleren.

– Litt som å vinne i lotto

Meier mener at eksempler som leiligheten på Grefsen kan komme av at noen få budgivere kniver om et objekt, og man kan få en «hinsides budrunde».

– Når man ser sånne eksempler vil jeg si det er litt som å vinne i lotto. Selger kan rett og slett ha kjempeflaks en gang imellom, sier Meier.

Hun tror at denne trenden kommer til å avta, og at salg langt over prisantydning er et forbigående fenomen.

– Det blir flere boliger og mindre press på pris. Da kommer vi til å slippe det fenomenet man ser her, sier Meier om eksempler som leiligheten på Grefsen.

Nå tror hun på en friskmelding av boligmarkedet i juni - med unntak av Oslo. Der er det for lite tilbud av boliger, og prispresset kommer til å vare, tror hun.

– Resten av landet er i ferd med å friskmeldes, sier Meier.

