Salgsboom for nybygde hytter: – Stort sett utsolgt for 2021

Hyttebyggere og tomteeiere opplever enorm etterspørsel etter nye hytter. Men kunder kan måtte gi opp drømmen om å få bygget hytte i år. – Vi selger raskere enn vi klarer å bygge, sier hyttebygger.

HØY ETTERSPØRSEL: Hyttebyggere forteller om kraftig salgsvekst i coronaåret 2020. Vis mer byoutline Marit Hommedal/ NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Hyttemarkedet går som aldri før og vi opplever veksten fra sør til nord og i alle prissegment. Folket vil ha hytte, sier Stine Røsand, administrerende direktør i hyttebyggeren Saltdalshytta til E24.

Selskapet har hatt en salgsvekst på 50 prosent de siste 12 månedene, forteller Røsand.

– Det var helt stille i markedet da det var hytteforbud. Men da det ble opphevet, eksploderte det, sier Røsand.

Hun tror det som ligger bak oppgangen er at mange har skjønt at man heller ikke i år kan reise utenlands, og at nordmenns reisevaner har endret seg på lang sikt.

FOLKET VIL HA HYTTE: Administrerende direktør Stine Røsand i Saltdalshytta har merket høy etterspørsel i coronaåret. Vis mer byoutline CF-Wesenberg /kolonihaven.no

– Stort sett utsolgt i år

Men Saltdalshytta er ikke alene om å merke den store etterspørselen.

E24 har vært i kontakt med Tinde Hytter, FH Gruppen, Buen Gruppen og Jøra Bygg som alle opplyser at de har hatt en salgsvekst på mellom 30 og 60 prosent i coronaåret.

– Vi har ikke solgt så mange hytter som i 2020 før, og det ser ut til å fortsette inn i 2021, sier daglig leder Arne Solberg i Jøra Bygg.

Konsernleder Anders Nybø i FH Gruppen. Vis mer byoutline FH Gruppen

FH Gruppen solgte 1.072 hytter og fritidsleiligheter i fjor. Det var 54 prosent mer enn året før, opplyser konsernleder Anders Nybø. Selskapet sier det har opplevd høy etterspørsel også inn i 2021.

– Vi har fem ulike hyttemerker, og det er stort sett utsolgt for 2021, men i noen av selskapene har vi fortsatt kapasitet i år, sier Nybø.

«Fritidsboom»

Prisene for ferdige og brukte fritidsboliger steg 5,5 prosent i fjor. Det ble også omsatt nesten 36 prosent flere fritidsboliger i 2020 sammenlignet med året før.

Begge tallene overgår alt man har sett tidligere, sa administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge da salgstallene ble lagt frem torsdag forrige uke.

Det er særlig på fjellet man opplever en «fritidsboom», ifølge Lauridsen.

– I tillegg til veksten i brukthyttemarkedet kommer et betydelig antall nybygde fritidsboliger i Norge, hovedsakelig på fjellet og innlandet, sa han i forbindelse med tallslippet.

Hos Jøra Bygg merker de prisoppgangen i hyttemarkedet.

– Det er klart vi merker at det er mange på bruktmarkedet, og at de har begynt å se på tomter. Det er snart like dyrt å kjøpe brukt som å kjøpe nytt, sier Solberg.

Les også Corona-rally i hyttemarkedet: En «typisk» hytte koster nå 2,5 mill.

50 TOMTER: Freddy Furenes skulle egentlig kjøpe én hyttetomt til seg selv, men endte opp med å kjøpe 50 tomter han skal selge videre. Vis mer byoutline Privat

Solgt en tomt hver helg

Også tomteutviklere merker pågang fra hyttelystne kunder.

I tomtefeltet Hallingskarvet Fjellgrend har det blitt solgt 24 tomter siden coronaen brøt ut, forteller salgsdirektør Roar Myhre Walmann.

Dagens eier tok over tomtene desember 2019, og Walmann sier den forrige eieren i snitt solgte fire tomter i året.

– I år har det ikke vært én helg vi ikke har solgt en tomt, sier salgsdirektøren.

Freddy Furenes er også en av dem som har satset på at flere vil ha hytte. Han skulle kjøpe seg én hyttetomt i 2015, men slet med å finne det riktige stedet.

Det skulle være nært aktivitet og nært bostedet i Bergen for å slippe å kjøre langt med bilsyke barn. Han oppdaget Eikedalen og Kvamskogen, og synes det var få hytter i nærheten av skibakken.

Les også Hytteåret 2020: – Historisk på alle mulige vis

Furenes hadde opprinnelig planlagt å kjøpe noen av tomtene i området, lage et konsept og selge dem til en utbygger.

– Det ballet på seg og til slutt hadde jeg kjøpt alt som var, og satt på 50 tomter, sier Furenes som bestemte seg for å selge tomtene til kunder selv.

Bergensavisen har tidligere skrevet om Furenes’ tomtekjøp.

BYGGET TOMTER: Dette området i Eikedalen falt Freddy Furenes for da han skulle kjøpe hyttetomt. Vis mer byoutline Freddy Furenes

– Gått over all forventning

Tomtene ble godkjent for to uker siden, og salget startet fredag forrige uke, forteller Furenes.

SOLGT HVER HELG: I Hallingskarvet Fjellgrend har det blitt solgt tomter hver helg i år, sier salgsdirektør Roar Myhre Walmann. Vis mer byoutline Privat

– Det er venteliste på flere av tomtene og dette har allerede gått over all forventning.

Han har allerede solgt tre tomter – én av dem til seg selv. Åtte av tomtene er reservert i to uker før kjøperne må bestemme seg. For et år siden hadde han ikke trodd at det skulle gå så fort.

– Jeg hadde satt meg mål om å selge 7–8 tomter før mai, men jeg tror jeg kommer i mål med det før vinterferien, sier Furenes. Vinterferien i Bergensområdet er først neste uke.

Lenger leveringstid

Etterspørselen er høy, men vil man ha ny hytte må man nok vente til neste år, forteller flere hytteprodusenter.

Ordrereserven til Buen Gruppen har gjort at selskapet nesten har dekket opp budsjettet for 2021 allerede, forteller administrerende direktør Gunnar Aarhus.

Men i 2020 gjennomførte selskapet omtrent like mange prosjekter som i 2019.

Les på E24+ Hyttedrøm på budsjett: Fem minutters kjøring – 100 000 spart

Aarhus peker på lavere kapasitet på godkjenningssiden når både egne ansatte og ansatte i kommunen har jobbet med byggetillatelser hjemmefra. Byggingen har også blitt forsinket av at de har vært vanskeligere å få inn snekkere fra utlandet.

– Spennet mellom voldsom etterspørsel og litt haltende infrastruktur har vært krevende. Hvert prosjekt krever mer innsats fra oss enn normalt, sier Aarhus.

Selv om mange av dem som har kjøpt hytte nok får den levert i år, må flere også vente til neste år, forteller Buen Gruppen-sjefen.

Hos Saltdalshytta har de klart å levere hytter på normal tid frem til nå, men nå begynner ventetiden å bli lenger.

– Vi har økt kapasiteten på fabrikk og ute på byggeplass, men vi klarer nok ikke respondere på samme leveringstid som vi hadde for et år siden. Vi selger raskere enn vi klarer å bygge, sier Røsand.