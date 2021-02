Rødt vil gi krisehjelp mot strømsjokk: – Slår ned som bomber i privatøkonomien

Rødt vil gi en engangssum til arbeidsledige og andre med dårlig råd på grunn av dyr strøm. – Det er mange som får et strømregningssjokk, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er bekymret for at sårbare grupper får problemer med høye strømregninger. Partiet foreslår å betale ut en engangssum til arbeidsledige og folk som er på offentlige ytelser for å kompensere for dyr strøm i vinter. Vis mer byoutline Olav Olsen

Vinterkulden har ført til flere forbruksrekorder på strøm i Norge. Fjorårets lave strømpriser har snudd til de høyeste prisene på årevis.

Folks strømregninger kan ifølge enkelte analytikere bli tredoblet fra februar i fjor til februar i år.

E24 har omtalt flere strømkunder som sliter med høye regninger og forsøker å redusere forbruket sitt.

– Nå dumper regningen ned i postkassen eller innboksen hos folk, og det er mange som får et strømregningssjokk. Vi mener Stortinget må ta grep, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til E24.

Døgnprisen på strøm var på det meste oppe i én krone kilowattimen i forrige uke, og i enkelttimer har prisen vært oppe i 2,57 kroner på det meste, ifølge strømbørsen Nordpool.

Onsdag faller prisen til 51 øre kilowattimen i Oslo- og Bergensområdet. Det er en nokså normal vinterpris, men fortsatt langt høyere enn fjorårets pris.

– Foreslår en engangsutbetaling

Finanskomiteen jobber nå med detaljene i regjeringens seneste krisepakke. Innstillingen skal etter planen avgis fredag.

I forbindelse med krisepakken vil Rødt foreslå en ekstrastøtte til de over 200.000 som nå er helt eller delvis arbeidsledige, og andre grupper som er på offentlige ytelser.

– Vi foreslår en engangsutbetaling på grunn av strømprisen, til arbeidsledige og andre med dårlig råd, sier Moxnes.

– Bakteppet er at vi har 200.000 arbeidsledige. Dette er folk som har gått kraftig ned i inntekt nå som de går på dagpenger. For dem er det en fattig trøst at det sies at strømprisene er normale i et historisk perspektiv, sier han.

Rødt-lederen går ikke inn på hvordan støtten bør utformes og hvor stor den skal være, men vil overlate til regjeringen å se på dette.

– Slår ned som bomber

Ifølge Entelios vil snittprisen på strøm i 2021 trolig ligge under nivået i både 2018 og 2019. Moxnes mener likevel at situasjonen i vinter skiller seg fra tidligere perioder med høye strømpriser, fordi det er så mange ledige.

– Dette er dramatisk for dem som har dårlig råd, sier Rødt-lederen.

– Disse strømregningene slår ned som bomber i privatøkonomien for arbeidsledige og folk på inntektssikringsordninger, sier han.

Han vil blant annet gi strømstøtte til arbeidsledige og mottagere av minstepensjon, arbeidsavklaringspenger, bostøtte, sosialhjelp og sykepenger. Disse bør få støtte uten at andre ytelser avkortes, mener Rødt-lederen.

– Positivt at det er politisk vilje

Moxnes håper på støtte i Stortinget. Flere partier har tatt til orde for en eller annen form for kompensasjon for de høye strømprisene.

SV åpner for å støtte Rødts forslag.

– Absolutt. Dette er veldig i tråd med forslag vi har kommet med i tidligere perioder med høy strømpris, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til E24.

– Mange av dem som går på dagpenger sliter med å få det til å gå rundt, så vi prioriterer å få økt dagpengene. Men vi vil også gå inn i det forslaget fra Rødt. Det er positivt at det er politisk vilje til å komme med litt ekstra drahjelp til folk som mottar ytelser, sier hun.

– Viktig med målrettet hjelp

Også Senterpartiet åpner for å støtte Rødts forslag, ifølge stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik. Han ønsker i tillegg å gjøre noe med avgiftsnivået på strøm.

– Det er viktig med målrettet hjelp til dem som er rammet, men vi må huske på at nå i vinter er det langt flere som sliter med strømregningen enn de som er ledige eller går på ytelser, sier Gjelsvik til E24.

Han mener at elavgiften også bør kuttes, slik at alle får nyte godt av lavere strømpriser. Denne avgiften er på 16,69 øre kilowattimen, og staten venter å dra inn 11,4 milliarder kroner på den i 2021.

– Elavgiften har økt med cirka 50 prosent siden 2013. Vi har ved flere anledninger foreslått å redusere den. Det er de som har minst fra før som rammes hardest når avgiftene økes, som pensjonister og barnefamilier, sier han.

– I deres alternative budsjett har dere foreslått å kutte elavgiften med 500 millioner, av totalt rundt 11 milliarder i året. Vil dere kutte enda mer?

– Det er absolutt aktuelt. Dette er et forslag i ett av våre alternative budsjetter. Vi mener at vi må få avgiftene ned. En halv milliard i kutt er i alle fall en start, sier Gjelsvik.

Arbeiderpartiet opplyser til E24 at de har sitt eget forslag om å øke bostøtten for å kompensere for de høye strømprisene. Dette ønsker også Rødt og SV.

Frykter strøm til inkasso

Rødt-lederen frykter at folk med dårlig råd vil spare på strømmen og lide i kulden for å spare penger. Han peker også på at antallet inkassosaker på strømregninger økte med 15 prosent etter en kuldeperiode i 2011.

– Og da var det ikke like høy ledighet som nå. Dette haster. Det er et strakstiltak med engangsutbetaling, og Stortinget har gjort dette før, sier Moxnes.

– I mars 2019 ble det gjort en ekstrautbetaling av bostøtte. Men denne gangen er det betydelig flere som risikerer å slite ordentlig med strømregningen. Da må Stortinget ta grep, legger han til.

