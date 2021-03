Churchill-maleri solgt for syv millioner pund

Et maleri av Marrakech som sies å være Winston Churchills viktigste, ble mandag solgt for syv millioner pund på auksjon i London.

Winston Churchills maleri av Marrakech ble solgt for 7 millioner pund på auksjon i London mandag.

Churchill, som var en dyktig amatørmaler, lot seg inspirere under et besøk i Marrakech i 1943 da han malte bildet som heter Tårnet til Koutoubia-moskeen.

Bildet ble gitt i gave til USAs president Franklin Roosevelt og endte etter hvert opp hos skuespilleren Angelina Jolie, som nylig la det ut for salg gjennom auksjonshuset Christie's.

Christie's kaller bildet Churchills viktigste arbeid og det eneste landskapsbildet han malte under krigen.

Prisen på 7 millioner pund, over 83 millioner kroner, var langt over utropsprisen på 1,5-2,5 millioner. To andre Churchill-bilder ble også solgt på auksjonen, det ene et landskapsbilde fra Marrakech fra 1935 og det andre av St. Paul-katedralen i London.

Churchill var betatt av lyset i Marrakech, langt fra politiske krangler og den grå himmelen i London, og besøkte den marokkanske byen seks ganger.

Han pleide å sette opp staffeliet sitt på balkongen til et av hotellene som Europas daværende jetset pleide å bruke i byen, da Marokko var en fransk koloni. Derfra hadde han utsikt over byen og de snøkledde Atlasfjellene bak.

Bildet av minareten til Koutoubia-moskeen med Atlas-fjellene i horisonten ble malt etter en konferanse med Roosevelt og franske Charles de Gaulle i Casablanca i 1943. Roosevelt ble etterpå med til Marrakech, og Churchill ble en dag lenger for å male bildet.

