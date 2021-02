Ga 2,8 millioner for 16 kvadrat: – Dette begynner å bli trist

Oslo-krypinnet måler kun 16 kvadratmeter – men salgsprisen stanger helt i taket for hva unge førstegangskjøpere med normal inntekt har råd til. Utviklingen kan få flere unge til å rømme hovedstaden, tror meglertopp.

16 KVADRAT til 2,8 MILLIONER: Megler Marius Aasen synes det er trist at unge førstegangsetablerere nesten ikke har råd til noe sentralt i Oslo lengre. Vis mer byoutline Trond Walsø

– Det er spinnvilt når du tenker på det, sier eiendomsmegler Marius Aasen i Aktiv til E24.

Den 16 kvadratmeter store loftsleiligheten beliggende ved Ring 2 nederst på Sagene i Oslo ble lagt ut med en relativt frisk prisantydning på 2,5 millioner kroner.

Likevel kastet fem personer seg inn i budrunden og presset prisen opp med 300.000 kroner mer. Denne uken ble den lille leiligheten solgt for 2,8 millioner, tilsvarende 175.000 kroner per kvadratmeter.

Selv ga boligselgeren «bare» 2.150.000 kroner for leiligheten i slutten av 2019, opplyser megleren. Det gir 30 prosents prisvekst på litt over ett år.

– Har nesten ikke råd til noe

Flere Oslo-meglere har over tid rapportert om ekstra sterkt prispress på de aller minste objektene.

Aasen mener det er en indikasjon på at unge kjøpere med vanlige lønninger er i ferd med å skvises ut av markedet:

– Ettromsmarkedet har blitt veldig tøft. Det bygges dessverre ikke slike små leiligheter lengre. Nye boliger på over 40 kvadrat kan single boligkjøpere bare drømme om, ved mindre de har millionlønn, sier Aasen.

– Dette begynner å bli trist. Selv de som har en stabil jobb med en vanlig årslønn på 500.000 kroner, har nesten ikke råd til noe sentralt i Oslo nå, selv om de får maksimalt med boliglån. Det er absurd.

Den mye omtalte Sykepleierindeksen forutsetter et boliglån på 2.690.000 kroner, og at man stiller 300.000 kroner i egenkapital.

– Fælt å tenke på

Det gir en kjøpesum på rett under tre millioner, som rekker til å kjøpe en brøkdel av Oslos boliger.

Mange nyutdannede må belage seg på et lavere boligbudsjett. Regnestykket tar nemlig utgangspunkt i en spesialsykepleier som har ti års ansiennitet, og en årslønn på nærmere 580.000 kroner.

Aasen sier ettromsobjekter lenge har vært inngangsbilletten for single førstegangskjøpere som har ønsket seg sentral Oslo-bolig. Men når «alle» flokker til disse boligene, skapes også et ekstra prispress, som gjør at også de minste boligene blir en fjern drøm for stadig flere.

– Det er fælt å tenke på, sier megleren.

I januar steg Oslo-prisene med 2,6 prosent, og snittboligen har blitt 13 prosent dyrere på tolv måneder.

Tror flere kan rømme Oslo

Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund ligger bruktboligtilbudet i Oslo «under halvparten av normale nivåer».

Direktør Carl Geving sier prisene også presses av for lav tilførsel av nye boliger. Og det gjelder spesielt nye boliger til førstegangskjøpere, som i praksis ikke eksisterer, påpeker han.

– Det bygges jo ikke leiligheter i størrelser som unge faktisk har råd til, sier Geving til E24, med henvisning til kravene i leilighetsnormen.

Han mener hard konkurranse om få objekter har utløst en «veldig uheldig priseskalering» i hovedstaden, som han frykter vil fortsette utover vinteren.

– Gjennomsnittsprisen på en Oslo-bolig nærmer seg nå seks millioner. Det er klart at dette prispresset rammer førstegangskjøpere spesielt hardt, sier Geving.

TROR FLERE KAN RØMME OSLO: Og du får mye bolig for pengene uten å måtte dra langt, påpeker direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Vis mer byoutline Odin Jæger / VG

Halv pris i Drammen

– Og jeg vil ikke bli overrasket om flere fremover velger å rømme fra Oslo når de skal etablere seg, sier meglertoppen.

– Hvor bør de rømme hen?

– Drammen! Det er en veldig flott by hvor boliger er mye billigere, og det tar bare en halvtime å pendle til Oslo med tog, sier Geving.

Januar-statistikken fra Eiendom Norge viser at hver kvadratmeter Oslo-bolig nå koster 79.754 kroner i snitt.

Imens ligger kvadratmeterprisen på 40.713 kroner i Drammen, altså rundt halvparten.

– Ski har også veldig behagelige boligpriser, og når Follobanen er ferdig tar det knapt ti minutter med toget. Lillestrøm og Lørenskog er også gode alternativ, tipser Geving.

Publisert: Publisert: 7. februar 2021 18:01 Oppdatert: 7. februar 2021 18:40