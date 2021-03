Nordmenn skylder 114 milliarder i inkasso

Nordmenn var skyldige 114 milliarder kroner i inkasso ved utgangen av fjoråret, ifølge Finanstilsynet.

ØKER: Inkassogjelden blant nordmenn øker, og blir stadig med alvorlige. Vis mer byoutline Audun Braastad / NTB

Det er en økning fra 108 milliarder kroner ved slutten av 2019, samtidig som det ble registrert rundt 400.000 færre inkassosaker.

Inkassosakene blir altså stadig mer alvorlige.

– Vi har gjennom coronakrisen sett at antallet inkassosaker har gått noe ned, men det bekymrer klart at sakene blir større og større. Det vitner om at de reelle problemene for folk som skylder penger, er større enn tidligere, sier Christian Aandalen i inkassokonsernet Fair Group.

Den totale summen av innkasserte midler oversteg 40.6 milliarder kroner ved utgangen av 2020, opp fra 38,6 milliarder kroner fra et år i forveien.

Etter et stortingsvedtak i fjor sommer, ble gebyrene for purringer og inkassovarsler halvert fra 70 til 35 kroner. I tillegg ble inkassosalærene nedjustert. Dette gjelder særlig de minste.

Salæret for krav opp til 500 kroner er nå på 175 kroner, mot tidligere 350 kroner.

– Det er ingen tvil om at folk har betalt for mye, uttalte justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) da kuttene i gebyrene ble kjent.

Disse kuttene gir imidlertid foreløpig ikke utslag på de nye tallene.

Nesten fire av ti kroner av den totale innfordringsmasser er gebyrer og salærer, ifølge Finanstilsynet.

