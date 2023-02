Full priskrig på mat: Vi har sjekket prisene igjen

Rema 1000-prisene i E24 og VGs handlekurv er tilbake til nivået før 1. februar. Coop Extra sier de selger med tap nå.

SAMME PRIS: Til tross for høyere innkjøpspriser, har de tre lavprisaktørene nå tilnærmet samme pris som før 1. februar.

Etter at det ble kjent at Kiwi lot være å øke prisene 1. februar, har flere av konkurrentene sett seg nødt til å følge etter.

Det viser en ny prisundersøkelse gjort av E24 og VG. Handlekurven består av 27 identiske varer. Vi har priser fra 31. januar, 1. februar og 2. februar.

1. februar økte lavpriskonkurrentene Rema 1000 og Extra prisene som følge av høyere innkjøpspriser fra leverandørene.

Handlekurven ble henholdsvis 9 og 11 prosent dyrere over natten.

Les på E24+ Sjekk tipsene: Elise sparer tusener på smart dagligvarehandling

Dagen etter har Rema 1000-handlekurven falt med 7 prosent igjen, så totalprisen nesten er tilbake der den var 31. januar.

Coop-handlekurven har på sin side blitt kun 0,5 prosent billigere.

Kiwi-handlekurven har stadig samme pris.

Torsdag 2. februar klokken 13:30 var Rema 1000 billigst:

Hos Rema 1000 betalte vi 867,70 kroner.

Hos Kiwi betalte vi 868,90 kroner.

Hos Coop Extra betalte vi 960,51 kroner.

Like før publisering av denne saken opplyser Coop at de har satt ned prisene på 4000 varer.

Les på E24+ Derfor øker prisene så mye akkurat 1. februar

– Ikke sikker på om de har råd til det

– Jeg er ikke forbauset over at Rema svarer. Men jeg er ikke sikker på at de har råd til det, sier professor i politisk økonomi Bent Sofus Tranøy til VG.

Han var medlem av det regjeringsoppnevnte matkjedeutvalget i 2011.

Bent Sofus Tranøy, professor i politisk økonomi.

Det største hoppet i handlekurven 1. februar kom på Zalo. Oppvaskmiddelet ble over natten 43 prosent dyrere hos Coop Extra og 11 prosent dyrere hos Rema 1000.

Torsdag har Zalo-boblen sprukket.

Rema 1000 har satt ned prisen til det flasken kostet to dager tidligere, mens Coop Extra har kuttet prisen med 21 prosent.

– Coop har vel sett at Zalo-prisen deres har fått mye oppmerksomhet, men det kan også være de har tregere systemer for beslutninger og prisendringer, sier Tranøy.

Professoren understreker at hva han sier, er informerte gjetninger, så lenge ingen på utsiden kjenner innkjøpsprisene og de interne beslutningsprosessene.

Saken fortsetter under tabellene.

Coop: Vi selger med tap

Onsdag gikk Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis hardt ut mot myndighetene og konkurransesituasjonen.

Han forteller at det ikke er tilfeldig at Coop Extra nå har satt ned prisen på blant annet Zalo og servelat.

– Vi må være konkurransedyktige og når vi henger etter på noen varer er det vår plikt å sette ned prisene. Hvis vi ikke er konkurransedyktige har vi ikke livets rett.

– Har dere hatt oppvaskmøte etter prisoppgangen onsdag?

– Nei, det har ikke vært noe oppvaskmøte. Vi har en strategi, og det handler om å gi kundene våre best mulig pris på de varene de faktisk ønsker. Skal man drive forretning må man overleve økonomisk og den balansen må vi opprettholde.

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis.

– Selger dere med tap nå?

– Ja. Slik det er nå går det ikke rundt med de økte kostnader vi har og økte priser fra leverandørene. Går det rundt for Kiwi nå, sier det alt om hvor mye bedre marginer de har.

– Samtidig har dere satt opp andre varer som ikke har vært i fokus. Toro hurtigris er økt med 45 prosent fra onsdag til torsdag?

– Prisøkningen fra leverandørene må tas ut gradvis. Tradisjonelt går prisene nedover igjen i en periode, sier Takle Friis og viser til at de også går gjennom hva de har på varelageret.

Rema 1000 har ikke besvart vår henvendelse innen saken ble publisert.

Les på E24+ Matøkonom: – Høye matpriser blir den nye normalen

Kjapp retrett for Oda

Det siste året har en ny aktør for alvor meldt seg på i toppen av VGs matbørs. Oda har vunnet to av de tre siste pristestene.

E24 har fulgt prisen på et utvalg Oda-varer siden i fjor høst. Handlekurven hadde 1. februar samme utvikling som konkurrentene Rema 1000 og Coop Extra. Klokken 08:30 hadde de 134 helårsvarene økt med over 8 prosent.

forrige

fullskjerm neste Oda-handlekurven ble først 8 prosent dyrere den 1. februar. Grafen viser historikken tilbake til i fjor høst. 1 av 2

Økningen ble imidlertid raskt reversert. Torsdag 2. februar koster de samme 27 varene som vi har kjøpt hos lavpriskonkurrentene 866,5 kroner – altså minst av alle.

Markedsdirektør Anders Hansen i Oda Norway sier til E24 at de har tenkt å fortsette å vinne prisundersøkelser.

– Det betyr at når andre har lavere priser ut i markedet, så justerer vi prisen umiddelbart. Prisene endrer seg jo hele tiden, nesten time for time.

UTFORDRER: Oda, som opererer på Østlandet, har vunnet to av tre av de siste matbørsene til VG.

– Betyr det at dere ikke har fått tatt ut kostnadsøkninger fra leverandørene nå?

– I dag har vi samme utsalgspriser som før kostnadsøkningene. Da sier det seg selv at vi ikke har tatt ut noe økning.

Hansen vil ikke uttale seg om hva det betyr økonomisk eller om Oda tjener penger nå.

– Er det tøft å konkurrere mot Kiwi om dagen?

– På et generelt nivå så er det tøff konkurranse. Vi jobber alltid for å tilby de laveste prisene, levert hjem på døren til kunder. Så det er det vi forholder oss til. Og så følger vi markedsbevegelser time for time og gjør våre vurderinger ut fra det.

Om dagens prisundersøkelse VG og E24 har kjøpt de samme varene tre ganger: 31. januar, 1. februar og 2. februar.

2. februar var det et par av varene fra de to andre dagene som ikke ble med. De øvrige varene er identiske fra undersøkelsene de to forrige dagene.

Kassalappene viser at prisene på mange bestselgere og basisvarer er på øret de samme hos de tre lavprisbutikkene.

For å sammenligne pris på like produkter, kan vi ikke ta med kjedenes egne merkevarer og annet som du bare finner hos den ene eller andre.

Denne pristesten er ikke en fullverdig VG-matbørs. I en full VG-matbørs prøver vi å ha flere butikkjeder, omtrent tre ganger så mange varer, og vi prøver å sette antall varer etter hvor mye en vanlig familie bruker av ulike typer mat.

Mange av varene på handlelisten pleier også å være av typen «billigste, uavhengig av merkevare». Det siste volder oss et par dager ekstra arbeid. Denne gangen var ambisjonen å være raskt ute med å ta tempen på matbutikkene etter det varslede prishoppet i februar.

Derfor har vi nøyd oss med de tre landsdekkende kjedene av fysiske matbutikker, vi har nøyd oss med cirka 30 varer, og vi har plukket merkevarer vi raskt kunne kjenne igjen på tvers av kjedene. Vis mer

– Kan få én dagligvaregigant

Professor Tranøy minner om hva matkjedeutvalget kalte Kiwi-paradokset: Norgesgruppens lavpriskjede har best innkjøpsbetingelser, men var den gang sjelden billigst.

– Hvis Kiwi fortsetter å bruke muskler ved å fryse sine priser, kan vi få litt av en situasjon. Det har Rema 1000 og Coop fryktet i mange år.

Han forklarer at dagligvaremarkedet er preget av selvforsterkende prosesser: Den som får overtaket, har lettest for å vokse videre.

– Hvis Kiwi slår ut i full blomst og de to andre får problemer, kan vi om ti år ha én dagligvaregigant som heter Norgesgruppen, sier Tranøy.

Men han tror en annen utvikling er mer sannsynlig:

– Når oppmerksomheten rundt prisdannelsen forsvinner og ting roer seg, tror jeg de tre kjedenes priser igjen vil nærme seg hverandre.

Han sier at folk flest ikke er så interessert i prisene på dagligvarer.

– Middelklassen er ganske velfødd, typisk har vi mindre tid enn penger. Vi går på autopilot mellom butikkhyllene og bruker bare sekunder på å plukke hver vare.