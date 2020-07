DNBs juli-salg eksploderer: – Selger vanligvis to til fire, nå har jeg solgt elleve

DNB-topp er bekymret for antallet nye boliger i Oslo, og spent på om utbyggerne vil holde tritt med etterspørselen.

DNB-VEKST: Eiendomsmegler Farzan Hamid Khan i DNB kan melde om stor vekst i antall interesserte på visninger. Vis mer Thomas Andreassen, DNB Eiendom

23. juli 2020

– Jeg la ut ti leiligheter i starten av måneden. Fem av dem gikk før visning, sier eiendomsmegler Farzan Hamid Khan.

Khan jobber i DNB Eiendom på Furuset og har solgt stort så langt i juli. Han har aldri tidligere sett lignende trafikk.

– Jeg har jobbet på Furuset i fem år nå, og selger vanligvis to til fire leiligheter på denne tiden. Nå har jeg solgt elleve, sier han.

Nye tall fra DNB kan vise at det for tiden går hett for seg i hele boligmarkedet. Så langt i juli kan det vises til en vekst på 43 prosent flere solgte eiendommer enn på samme tid i fjor for hele landet. DNBs portefølje viser en prisvekst for Norge på 1,5 prosent opp for juli.

– Noen er sikkert fortsatt varsomme og ønsker å se hvordan boligmarkedet utvikler seg. Jeg tror folk har skjønt at de kommer til å komme seg greit ut av corona-situasjonen.

VISER TIL VEKST: Leder i DNB Eiendom Terje Burass mener juli ligger an til å bli en kjempemåned for meglerne. Vis mer Junge, Heiko / NTB scanpix

Leder i DNB Eiendom Terje Buraas skriver til E24 at han er overrasket over veksten.

– Vi så allerede i juni at dette kom til å bli en helt spesiell sommer, med stor aktivitet og høy prisvekst, og tempoet i boligmarkedet akkurat nå er oppsiktsvekkende høyt.

Tallene for juli viser at det totale antallet omsetninger i Norge allerede 22 juli hadde passert 5000 salg. Den tidligere salgsrekorden for juli lå på 4700 omsetninger.

Buraas viser til at Oslo er blant markedene med størst vekst i Norge, med en prisvekst på fire prosent.

– I Oslo er totalmarkedet opp 50 prosent, og vi har solgt 70 prosent flere enheter i Oslo så langt i juli mot 2019.

Press på visning

DNB kan vise til at det i juli måned er godt besøkte visninger over hele landet, men spesielt i byer og pressområder, samt i populære hytteområder. Khan mener at corona-angsten har lagt seg.

– Folk var avventende i mars og april, men det at folk har hatt hjemmekontor har kanskje hjulpet dem å finne ut at leiligheten deres var mindre enn de skjønte. Flere har valgt å investere i større hjem.

DNB lister flere grunner til det høye tempoet i boligmarkedet: Renta er på et rekordlavt nivå og er spådd til å være lav fremover.

Norge har klart seg godt under corona og folk har tillit til både norsk og egen økonomi.

Både meglere, selgere og kjøpere er hjemme eller i Norge i sommer.

Corona kan ha bidratt til å endre boligbehov. Folk har kanskje sett behovet for større plass eller et hjemmekontor, noen har fått endret økonomi, mens andre kan gått hverandre på nervene under karantene.

Boligmarkedet var før corona stabilt og velfungerende, og denne tilliten har vedvart gjennom krisen.

Etterslep av kjøp-/salgsbehov grunnet nedstengningen av landet. Vis mer vg-expand-down

– Bekymret for nyboligmarkedet i Oslo

Buraas mener at det unormale i boligmarkedet er omsetningstakten og antall boliger solgt, men mener ikke det er et usunt tegn. Han mener likevel at nå står i reell fare for at det blir et tilbudsunderskudd i Oslo som driver prisene.

– Tas det tilstrekkelige grep for å lette trykket på boligmarkedet?

– I Oslo tror jeg det kan ta litt for lang tid. Jeg er bekymret for nyboligmarkedet i Oslo i 2021, men ikke på lang sikt. Bekymringen forsterket seg litt når vi så den mengden boliger som ble lagt ut i andre kvartal. Jeg er spent på om utbyggerne har en portefølje til å holde tritt med etterspørselen, sier han.

Khan ser også konturene av et presset boligmarked:

– Akkurat nå ligger det kun 23 leiligheter ute i Furuset. Vanligvis ligger det ute rundt 100 stk. på denne tiden.

– Jeg har allerede åtte salg klare for august. Jeg tror at boligmarkedet vil utvikle seg. Prisen vil øke, folk har lite å velge mellom. Det er mange faktorer som medvirker til at prisene vil gå over antydning fremover.

OVER TAKST: Denne leiligheten i Furuset gikk 300 000 over takst, til 3.9 millioner. Vis mer DNB Eiendom

Tilflukt av studenter

Juli i boligmarkedet er vanligvis preget av en tilflukt av studenter til markedet og relativt få boliger på markedet.

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske boligbyggelag sier juli måned i år vil skille seg fra andre år.

– Studentbølgen merkes hvert år, og i år får studentene også konkurranse av flere andre kjøpegrupper, sier han.

Selv med storinnrykk i markedet tror Buraas veksten vil begrense seg.

– Vi mener at vi har en flat utvikling resten av året, både fordi vi normalt sett har det, men også fordi det er en begrensning for hvor mye det kan utvikle seg. Oslo er mest spennende fordi det er vanskeligst å forutse, sier han.

