John Carew selger toppleilighet: Kan tjene 7,5 millioner på salget

Den tidligere fotballstjernen sikret seg to leiligheter i samme gate. Tre år senere selger han én av dem.

SJØUTSIKT: Sørenga Sjøbad i Oslo har sjøutsikt fra alle vinduer. Vis mer Studio Oslo/Hans Houeland

Publisert: Oppdatert: 18. juni 2020 16:20 , Publisert: 18. juni 2020 15:34

Ifølge grunnboken betalte Carew i mars for tre år siden 20 millioner for leiligheten. Den ligger i femte etasje med utsikt over Oslofjorden på populære Sørengkaia i Oslo.

Carew kjøpte leiligheten da den fortsatt var på tegnebrettet, og boligen stod ferdigstilt i 2017.

Dersom leiligheten blir solgt til prisantydning har han dermed tjent 7,5 millioner kroner på salget, minus det han har brukt på oppussing.

Leiligheten ligger i femte etasje og har utsikt over fjorden, samt to soverom, privat takterasse og er på 132 kvadratmeter.

PUSSET OPP: Innvendig er leiligheten «betydelig pusset opp», ifølge megler. Vis mer Studio Oslo/Hans Houeland

– Vesentlig oppgradert

Ansvarlig megler for salget, Hans Houeland i DNB forklarer at bakgrunnen for prisøkningen er at boligen er vesentlig oppgradert innvendig, samt at boligen ble kjøpt i 2015.

– Det er også den toppleiligheten på Sørenga med absolutt best beliggenhet. Man er ytterst på tuppen av Sørenga med sjøutsikt fra alle vinduene som er i leiligheten, i tillegg til at det er en trapp opp med en liten stue som fører deg ut på en 86 kvadratmeter stor takterasse.

Takterassen er ifølge megleren «usjenert og privat» uten innsyn fra andre.

– Her kan du løpe naken rundt både på takterassen og i leiligheten uten at noen ser det. For den som er opptatt av utsikt, god kvalitet og er privat av seg er dette leiligheten for dem.

Vis mer Studio Oslo/Hans Houeland

Flere interessenter

Han forklarer videre at luksusboligsegmentet har merket en økning i interesse om dagen.

Når det kommer til denne leiligheten kan han avsløre at det allerede er avtalt tre visninger før annonsen ble lagt ut.

– Denne annonsen ble nettopp publisert, så det er ikke så mange som har rukket å melde sin interesse enda, legger han til.

Houeland ønsker ikke å kommentere kundeforholdet. Carew har så langt ikke besvart E24s henvendelser.