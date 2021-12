Strømprisen stiger igjen inn i uken

Det blir ikke ny rekord mandag, men døgnprisen er blant de høyeste som har vært i Sør-Norge.

Publisert:

Mandagens snittpris gjennom døgnet havner på 1,73 kroner kilowattimen i Sør-Norge, og 1,24 kroner kilowattimen i Midt- og Nord-Norge. Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Hele prisen en kunde i Sør-Norge må betale er på rundt 2,70 kroner kilowattimen med nettleie (Elvia) og avgifter. Et forbruk på 100 kilowattimer dagen vil dermed koste 270 kroner.

Normalt ligger strømprisen på 40–50 øre kilowattimen i desember, men i år har den vært mange ganger høyere enn det.

Den høyeste timesprisen er mellom klokken 9 og 10 uansett hvor i landet du befinner deg. I Sør-Norge er den rene kraftprisen 3,66 kroner kilowattimen i det tidsrommet, mens den er 1,98 kroner i resten av landet.

Den billigste timen er litt tidligere på døgnet. Mellom klokken 2 og 3 er prisen 1,31 kroner kilowattimen i Sør-Norge. I Midt- og Nord-Norge er den nede i 74 øre tidlig på morgen, mellom klokken 5 og 6.

Svært væravhengig

Ole Tom Djupskås, kraftanalytiker i Refinitiv, sier prisoppgangen skyldes en sammensetning av flere ting.

– Temperaturen mandag vil i Norden ligge i snitt rundt 9,5 minusgrader, som er kaldt. Det er litt mer vind nå enn forrige mandag, men forbruket justert for vind er omtrent likt forrige mandag, sier han til E24.

Djupskås mener det er vanskelig å spå hvordan prisene blir den neste måneden, og forteller at de vil være svært væravhengige.

Ifølge værmeldingene vil vi få varmere temperaturer neste helg. Utsiktene senere i desember indikerer derimot at temperaturene vil snu nedover igjen.

– Et månedsvarsel kan tyde på at at neste år også starter med høye priser. Det kan virke som at januar vil starte på omtrent samme prisnivå som vi har sett den siste tiden. Men selvsagt er dette veldig usikkert, sier han.

Blant de høyeste

Forrige uke startet med en soleklar strømprisrekord, og en døgnpris før avgifter og nettleie på hele 2,56 kroner kilowattimen i Sør-Norge. Da var det allerede satt ny rekord både lørdag og søndagen før.

Mandagens strømpris når ikke opp til det nivået, men det er fremdeles en av de høyeste snittprisene for et døgn i Sør-Norge.

Bare tre andre dager har døgnprisen vært høyere. Alle har vært i løpet av de siste åtte dagene.

I Midt- og Nord-Norge er mandagens døgnpris den femte høyeste den siste tiden.