– Det er ganske formidabelt

Nordmenn strømmer til golfbanen. Stadig flere unge kommer til.

Golf innebærer bedre smittevern enn mange andre populære idretter. Her fra Grini golfbane i Bærum i 2017. Vis mer

– Alle skal ut for å spille golf.

Det konstaterer daglig leder ved Nordhaug Golfklubb og ToppGolf, Thomas Amundsen.

Han forteller at vi for tiden er inne i en golfboom.

– Det har vært en økning i antall spillere fra fjoråret. Vi har jo levd i et spesielt år. Heldigvis har golfen greid seg bra når det kommer til å holde avstand og smittevern, da det er nødvendig for å spille golf.

– Nå har vi venteliste for første gang på Nordhaug. Vi har cirka 1400 medlemmer, og vi har en venteliste på over 100 personer. Det har aldri skjedd før.

Fjoråret var et veldig godt år for norsk golf, og økningen har fortsatt i år. Den 13. august var det 124.183 medlemmer i Norges Golfforbund. Det forteller kommunikasjonssjef Tom Rosenvinge.

– Vi startet på rundt 111.000 medlemskap ved sesongstart, og vi hadde en veldig bra sesong i fjor. Og så ser vi en økning på rundt 16 prosent sammenlignet med fjorårssesongen. Det er ganske formidabelt.

Flere medlemmer, og de spiller oftere

Det som øker enda mer enn antall medlemskap, er antall bestilte runder.

– Det var en 92 prosent økning i bestilte runder i fjor sammenlignet med 2019. Og det fortsetter å øke i 2021, forteller Rosenvinge.

– Vi snakker om tilstander i golf vi ikke har lagt merke til tidligere. Spesielt med antall spilte runder, noe som gir et ekstra trykk på banene.

Dermed bestilte hvert medlem i gjennomsnitt seks golfrunder i første halvår 2019. I 2020 og 2021 hadde gjennomsnittet steget til ti runder pr. medlem.

– Vi får altså mange nye medlemmer, men vi ser også at eksisterende medlemmer spiller mer enn før.

Flere unge

Og økningen later til å være jevnt fordelt over landet.

– Det er jevnt over for hele landet. Alle klubber, med noen unntak, opplever medlemsvekst.

Det er ikke lengre kun den «eldre garde» som strømmer til golfbanen.

– Vi ser også at rekrutteringen av unge er veldig god, forteller Amundsen.

Dette istemmer Rosenvinge.

– Vi har nesten doblet antall medlemskap i segmentet 0–19 år fra 2019, forteller Rosenvinge.

Det høyeste antallet medlemskap vi har målt er 2009-sesongen med 125.000 medlemskap, forteller Tom Rosenvinge i Norges Golfforbund. – Fortsetter det slik det er nå kan det hende vi passerer dette. Vis mer

Amundsen forteller at golfen tidligere har vært prioritert som idrett nummer to og tre for barn.

– Men nå opplever vi at det er førsteprioritet blant mange barn.

Daglig leder ved Haga Golfklubb, Erik J. Solberg, forteller også om mange unge som vil ut for å golfe.

– På juniorsiden, hvor vi har 400 medlemmer, er det godt over 100 stykker som nå er på venteliste.

«Hovland-effekten»

Hva kan så forklare den store økningen i antall nordmenn som vil ut for å golfe?

– Det har litt med trender å gjøre. Og så er det nok slik at pandemien har truffet veldig i forbindelse med golf, sier Rosenvinge.

– Golf er veldig tilrettelagt med tanke på smittevern. Og med flere på hjemmekontor og økt fleksibilitet gjør dette golf attraktivt.

Denne mannen, Viktor Hovland, kan være med å forklare den store økningen i golfinteressen til nordmenn. Vis mer

Men noe kan også muligens knyttes til en norsk 23-åring.

Norge har fått en stor golfstjerne i Viktor Hovland.

– Viktor Hovland har også bidratt veldig positivt til å sette golf på dagsordenen, sier Amundsen.

Rosenvinge er enig.

– Det gjør ikke noe at Viktor Hovland gjør det så bra. Han kan nok ikke stå ansvarlig for hele veksten, men at vi ligger noen prosentpoeng over våre skandinaviske venner, kan muligens være en følge av mer fokus på golf som følge av Hovland, tror Rosenvinge.

Kommer folk til å golfe også etter pandemien?

Spørsmålet nå er hvor mange som har tatt opp golfen under pandemien, som kommer til å fortsette.

– Det blir spennende å se hvor mange som har begynt med golf på grunn av pandemi, og så eventuelt kutter det ut når man kan gjøre andre aktiviteter igjen. Vi må da jobbe med å holde på disse, sier Rosenvinge.

Men han er optimist.

– Vi har god tro på at vi skal greie det.

