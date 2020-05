Harald Rønnebergs millionbutikk fortsatte i fjor – rammes av corona

Tv-profilen satt igjen med 1,5 millioner kroner før skatt i fjor. Det er første gang inntjeningen er under to millioner kroner på over ti år, og i år forventer Rønneberg et coronafall i inntektene.

Thomas Numme og Harald Rønneberg (th) tok til tårene ved avslutningen av siste Senkveld-sending etter 15 år, 30 sesonger og 435 Senkveld-programmer.

Exiten som Senkveld-programleder i 2018 stanset ikke Harald Rønneberg (46) fra å tjene over en million kroner i fjor.

De siste 11 årene har han nå tjent over 32 millioner kroner før skatt, etter at han i 2019 satt han igjen med 1,5 millioner kroner før skatt gjennom hans heleide selskap, Basic Holding.

Det fremgår i regnskapet levert til Brønnøysundregistrene denne uken.

Første gang under to mill.

I fjor var riktignok første gang inntjeningen før skatt ikke var på over to millioner kroner siden selskapet ble opprettet i 2006.

46-åringen eier produksjonsselskapet Plan-B med sin tidligere Senkveld-partner, Thomas Numme.

Som for mange andre innen underholdningsbransjen merker han coronakrisen.

«Selskapets drift i 2020 vil bli påvirket av Covid-19-viruset. Selskapet forventer noe lavere omsetning på kort sikt. Viruset forventes imidlertid ikke å gi noen vesentlige, langvarige konsekvenser for selskapets virksomhet», skriver Rønneberg i årsberetningen.

Hos Plan-Bs hjemmesider fremgår det at Rønneberg blant annet gjennomfører «miniversjoner» av Senkveld med Numme for «både store og små anledninger».

Rønnebergs manager og bookingansvarlig, Espen Andresen, ønsker ikke kommentere saken.

Omsetningsbyks

Selskapets inntekter økte kraftig til 10,6 millioner kroner i fjor, men høye driftskostnader dro samtidig ned resultatet.

Rønneberg tok i fjor ut lønn på i underkant av en million kroner, samt et utbytte på 601.000 kroner. Han hadde i 2018 en ligningsformue på 1,3 millioner kroner og en inntekt i ligningen på 238.135.

Samlet satt han på børsnoterte aksjer for nær 3,4 millioner kroner ved årsskiftet.

Den tidligere tv-kongen satset i fjor og året før også på salg av hytter i Nore og Uvdal.

Tomteprisen lå ifølge Østlendingen på totalt 3,75 millioner kroner.

Rønneberg og kona Sølvi Haugland har de siste fire årene selv hatt hytte i området.