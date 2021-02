«Ville tilstander» i Oslo: Boligselgere sier nei til 500.000 ekstra

Bolig-kuppere graver dypt i lommeboken for å rydde konkurrenter av banen i det bunnskrapte Oslo-markedet. Men selv direktebud på en halv million over prisantydning blir avvist.

SA NEI TIL 450.000 OVER PRISANTYDNING: Boligselgeren avviste kuppingen og gikk videre til budrunden, der toromsleiligheten ble solgt for enda mer. Vis mer byoutline Inviso

Det bekrefter flere Oslo-meglere overfor E24, i eksempler som skisserer en nær desperat kamp om objektene i en by som stadig tynges av boligmangel.

Tolvmånedersveksten i hovedstadens boligpriser steg til 13 prosent i januar.

– Jeg tror vi aldri har hatt så ville tilstander som nå, sier Wissam Bader til E24.

Han jobber som eiendomsmegler ved DNB Eiendoms kontor på Torshov og la nylig ut en «påkostet og moderne» toroms for salg.

Prisantydningen ble satt til 4,2 millioner. Det er over 82.000 kroner per kvadratmeter for den 51 kvadratmeter store leiligheten, som ligger i første etasje.

Men før planlagt budrunde ble boligselgeren kontaktet av en kupper som var villig til å punge ut langt mer – mot å slippe konkurranse fra andre: Direktebudet lød på 4.650.000 kroner, altså 450.000 over prisantydning.

Likevel takket boligselgeren nei.

MØTER MANGE KUPPFORSØK: Men DNB-megler Wissam Bader sier Oslos boligselgere gjør lurt i å avvise de fleste kuppere, også de som frister med klekkelige summer. Vis mer byoutline DNB Eiendom

– Vi følte oss ganske trygge på at det var riktig å kjøre den budrunden, selv om direktebudet var fristende, sier Bader.

Flere lignende eksempler

– Selger tar en risiko ved å takke nei til nesten en halv million over prisantydning?

– Ja, men det ble overraskende sterk interesse på boligen, med 40 på visning pluss Facetime-visninger. Da kan man håpe på et godt resultat i budrunden også.

– Hva sa du til selgeren?

– At jeg ikke kan garantere noe, men at det gitt alle interessentene bør være relativt trygt å ta en budrunde, og satse på at prisen blir minst like god. Det var selgerne enig i, sier megleren.

Leiligheten ble til slutt solgt for 4.870.000 kroner, opplyser Bader. Og det er ikke det eneste eksempelet på kuppere som graver dypt i lommeboken uten napp.

En annen leilighet DNB-kontoret la ut for salg for 4.500.000 kroner, ble nylig forsøkt kuppet for fem millioner. Også denne gangen takket selger nei, opplyser Bader, og prisen endte på 5.325.000 kroner.

– En litt desperat situasjon

Rita Josefsen er daglig leder ved Eie Bekkelaget & Nordstrand. Hun har også opplevd at selgere har avvist direktebud som har ligget en halv million over prisantydning.

Hun sier det er forståelig at mange boligkjøpere prøver seg som kuppere, gitt den harde konkurransen om objektene som kommer til syne i budrunder.

– Forholdet mellom tilbud og etterspørsel er ikke akkurat optimal. Da blir det en litt desperat situasjon på mange som er på boligjakt. Og da ender det dessverre slik, sier Josefsen til E24.

Hun opplevde at kupping ble stadig vanligere mot tampen av 2020.

– Noe av forklaringen er nok corona-situasjonen, som gjør at mange ønsker privatvisning før fellesvisning. Nå skjer kupping såpass hyppig at vi prøver å alltid avklare med boligselgere i forkant. Vår policy er at man som hovedregel bør avslå direktebud, og heller ta en åpen budrunde. Men det er ikke alltid vi får styrt det, sier meglersjefen.

Vanskelig å treffe riktig

– Når en selger avviser et direktebud på en halv million over prisantydning, viser det ikke at boligen burde vært priset høyere?

– Jo, i noen tilfeller. Vi prøver å prise så korrekt som mulig, men det er lett å bomme i et marked hvor prisene stiger så raskt som de gjør i Oslo nå. Samtidig er ikke kupperens direktebud nødvendigvis noen fasit på rett markedspris heller, sier Josefsen.

Hun påpeker at mye av poenget med å avvise kuppere og heller ta en åpen budrunde, nettopp er å teste betalingsviljen i det åpne markedet, hvor alle som vil kan by.

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen advarer boligkuppene om et stort sjansespill.

– Historisk sett ser vi at det gjør risikoen for tap stor, sier Lauridsen.

Meglersjefen påpeker at Norges Bank har varslet at renten vil stige, og at kuppere som blar opp mange hundre tusen over prisantydning, risikerer å gi for mye.

– Selv med nullrente er det et tak for hvor mye boligprisene vil kunne stige, sier Lauridsen.

Publisert: Publisert: 3. februar 2021 17:51 Oppdatert: 4. februar 2021 10:56