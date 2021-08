Nye SSB-tall viser hytte-hamstring

Hyttesalget i Norge bykset 40 prosent i andre kvartal målt mot samme periode i fjor.

FORTSATT DYREST: Men hytter på fjellet har hatt den høyeste prisveksten siden pandemiens inntog i Norge. Her fra skjærgården i Oslofjorden. Vis mer

Det viser ny statistikk fra SSB, som også synliggjør store prisforskjeller for hyttekjøpere rundt om i landet (se egen oversikt nederst i saken).

I alle landets fylker har hytter og fritidsboliger hatt en omsetningsvekst på minst 30 prosent, viser tallene.

Andre kvartal 2020 sammenfalt med coronavirusets inntog og nedstengingen av Norge, og mye gikk trått.

Ett år senere var aktiviteten i eiendomsmarkedet gjennomgående høyere. SSB-tallene viser likevel at salget har økt mye mer for hytter enn for boliger, som «bare» har steget 15 prosent.

Kraftig prisvekst

I Rogaland har hyttesalget steget 67 prosent, som er mest blant landets fylker. På landsbasis ble det solgt 4.500 hytter og fritidsboliger i årets andre kvartal.

Den voksende hytte-appetitten har presset prisene markant opp.

I sommer kom Eiendom Norge med tall som viste at norske hytter har blitt 12 prosent dyrere i snitt det siste året.

Fjellhytte-prisene har steget mest, men det er fortsatt hytter beliggende ved vannet som har de høyeste salgsprisene, ifølge meglerforeningens tall.

Her koster snitthytta nær syv mill.

Dette underbygges nå av den nye SSB-statistikken: Blant de målte områdene er det sørlandsidyllen Kragerø som har landets stiveste hyttepriser, med gjennomsnittlige salgspriser opp mot syv millioner kroner.

Kristiansand og Hemsedal er andre dyre områder, hvor hyttekjøpere i snitt må sette av over fem millioner i budsjett.

Imens er Oppdal, Flå, Lyngdal og Ål alle områder med betydelig snillere prisnivå, viser tallene.

Sjekk prisforskjellen på hytter rundt om i landet per andre kvartal: