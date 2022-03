– Det blir dyrere med boliglån

Bankenes innlånskostnader kan føre til at boliglånsrenten din øker mer enn det styringsrenten blir satt opp.

Torsdag formiddag besluttet Norges Bank å heve styringrenten med 0,25 prosent (25 basispunkter) til 0,75 prosent.

Totalt venter de også syv rentehevelser innen utgangen av 2023, som tilsvarer en styringsrente på 2,50 prosent ved inngangen til 2024.

Rentestrateg i Nordea, Lars Mouland, venter at dette kan gi store økonomiske følger for de som sitter på høye boliglån.

– Normalt setter bankene opp renten like mye som Norges Bank gjør. Men nå har pengemarkedspåslaget og kredittpåslaget på boliglånsfinansiering økt mye mer enn denne ene rentehevingen, sier Mouland til E24.

Venter høyere boliglånsrente

– For bankene har det blitt mye mer enn 25 basispunkter dyrere å låne ut penger enn for tre måneder siden, forteller Mouland.

Rentestrategen venter derfor at bankene kommer til å øke boliglånsrenten med litt mer enn 25 basispunkter etter denne rentehevingen.

– Akkurat hvor mye er litt vanskelig å si. Skal de ta hele kostnadsøkningen inn, kan det bety at få et halvt prosentpoeng økning i boliglånsrenten, sier Mouland.

Han sier de imidlertid ikke tror at bankene vil øke rentene så mye.

– Men at de får kanskje 35 basispunkter i stedet for 25, det synes vi virker veldig rimelig for å ta høyde for økte innlånskostnader for bankene, sier rentestrategen.

– Det blir dyrere med boliglån, og det er hele vitsen med at Norges Bank hever renten.

– Vil stige til rundt 4 prosent

I sentralbankens pengepolitiske rapport som ble sluppet torsdag, skriver de derimot at de venter at boliglånsrenten vil øke, men noe mindre enn oppgangen i styringsrenten.

– Vi anslår at renten på boliglån vil stige til rundt 4,0 prosent mot slutten av prognoseperioden. Vi venter at renten på innskudd vil stige noe mindre enn renten på boliglån, skriver Norges Bank i rapporten.

– Det vil innebære at marginen på innskuddsfinansierte utlån øker og gradvis nærmer seg nivået fra før pandemien.

– Bør forberede seg godt

– Dette kommer nordmenn til å merke godt på lommeboken, og det kommer til å svi for mange, forteller Danske Banks forbrukerøkonom Thea Olsen.

Forbrukerøkonomen regner med at de som sitter på et lån på 4 millioner kroner med avdragsfrihet, vil få 10.000 kroner før skatt i økte renteutgifter som følge av dagens renteøkning.

– Dette tilsvarer 833 kroner i månedlige renteutgifter, men det er før skatt. Og nå er det jo forventet at renten skal stige hele syv ganger innen 2023, påpeker Olsen.

Dersom renten stiger syv ganger til kan du, ifølge forbrukerøkonomen, forvente økte renteutgifter med 70.000 kroner i året før skatt ved starten av 2024.

Dette tilsvarer månedlige renteutgifter på 5833 kroner, gitt at du har et boliglån på 4 millioner kroner.

– Mange unge spesielt har aldri kjent på høyt rentenivå, så de bør forberede seg godt allerede nå. Men sammenlignet med historiske renter, er renten vi har i dag lav.

– Det gir oss en liten påminnelse på at det er lurt å sette seg godt inn i sin egen økonomiske sårbarhet. Hvor godt rustet er du egentlig til å håndtere uforutsette utgifter, kommende renteøkninger og økte priser på varer?