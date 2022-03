27 kroner literen for diesel: – Aldri sett noe tilsvarende

Onsdag formiddag steg prisen på diesel til over 27 kroner literen i Tromsø.

DIESEL: Begrensninger på eksport av russisk råolje fører til rekordpriser. Her fra Circle K-pumpene ved Langnes lufthavn. Vis mer

Trond Karlstrøm (iTromsø)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Det er atter en gang rekordpriser i Norge, dessverre. Og det å oppleve den prisøkningen vi ser nå i de internasjonale prisene er overraskende for oss. Vi har aldri før sett noen tilsvarende økning som i disse dager. De internasjonale prisene går rett til værs.

Det sier Knut Hilmar Hansen, kommunikasjonssjef i Circle K til iTromsø.

– Mange lurer nok på når dette snur og situasjonen normaliserer seg, legger han til men understreker at på grunn av strenge reguleringer av bransjen vil han ikke kommentere fremtidig prisutvikling.

– Vanvittig

Felix Herting (36) bor på Ringvassøya, men jobber i Tromsø. Den omtrent 60 kilometer lange pendlerveien kjører han daglig, og de høye drivstoffprisene gjør hverdagen mye vanskeligere.

– Prisene er vanvittig, sier Herting, og fortsetter:

– Hadde jeg bodd i Tromsø kunne jeg jo gått eller syklet, men det går ikke når vi bor der vi bor.

DYRT: Herting og kona kjører hver sin bil og begge pendler til og fra Ringvassøya. Vis mer

Herting er født i Tyskland, og etter å ha bodd flere steder i verden bestemte han og kona seg for å slå seg ned i Karlsøy kommune i 2018. Begge to jobber i Tromsø, og på grunn av ulike arbeidstider kjører de hver sin bil.

Herting forteller at han kjører omtrent 20.000 kilometer i året, og slik prisene er nå estimerer han at det vil koste dem rundt fire til fem tusen kroner i måneden for drivstoff.

Russisk råolje

Årsaken til at dieselen nå er dyrere enn bensin er begrensningene som er innført i eksporten av råolje fra Russland til Europa.

– Da blir det et skifte fra tyngre til litt lettere varianter av råoljen, som europeiske raffineri benytter. Dette gir igjen ekstra stort press på de internasjonale prisene, da spesielt på diesel, forklarer Hansen.

– Det er årsaken til at vi i dag ser høyere priser på diesel enn på bensin mange steder.

Og på grunn av tromsøavgiften ligger prisen på vel en krone mer her enn i resten av landet. (Nord-Norges største by har et eget avgiftsregime på drivstoff, red.anm.)

– Jeg er ikke kjent med så høye priser andre steder. Og de høye prisene gjør ikke situasjonen bedre for de mange som er helt avhengig av bilen i Tromsø og andre steder, i jobb og i det daglige. I Tromsø har du buss, men ikke tog, T-bane eller trikk. Det er forståelig at mange reagerer der oppe nå, og at det er krevende for mange, sier Hansen.

– 95 prosent utenfor vår kontroll

Hansen forklarer at de ikke kan kontrollere prisen.

– Nærmere 95 prosent av prisen er utenfor vår kontroll, det er internasjonal innkjøpspris, det vi må kjøpe varen for i Europa, og det er avgifter, sier Hansen, og legger til:

– Jeg har jobbet i denne bransjen i 32 år, og jeg har aldri før opplevd de prisene vi opplever nå. Aldri.