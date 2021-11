I dag koster en dusj i Sør-Norge 20 kroner

Hans Ole Stebergløkken fyrer med ved for å spare strøm på oppvarming, og når strømprisen når sitt toppunkt i dag, tas matlagingen utendørs.

Hans Ole Stebergløkken stabler ved som brukes til å varme opp huset. Vis mer

Mandag ettermiddag når strømprisen en ny årsrekord i Sør-Norge. På strømbørsen Nord Pool koster strømmen i gjennomsnitt 1,22 kroner kilowattimen gjennom dagen.

Mellom klokken 17 og 18 kommer toppen på 2,8 kroner kilowattimen. Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt har tidligere anslått at det vil bety at nordmenn bosatt i de dyreste områdene må ut med mer enn fire kroner inkludert nettleie og avgifter.

Det betyr at en dusj på ti minutter vil koste deg 20 kroner i den timen, om du bor i Oslo, viser E24s dusjindeks. Om man venter til klokken 19 med dusjen, er prisen nesten halvert.

Til sammenligning koster en halv liter Pepsi Max med lime 19,10 kroner hos dagligvarenettbutikken Oda.

Hans Ole Stebergløkken og familien bor ved Gudbrandsdalslågen, men på den siden som tilhører strømprisområdet for Sør-Norge. Naboen, på andre siden av lågen tilhører Midt-Norge, har VG tidligere omtalt.

Det gir store prisforskjeller på strømmen, og i ettermiddag vil prisen nå døgntoppen.

– Det blir middag ute i dag, for å si det sånn, sier han.

Vurderer å låne dieselaggregat

Stebergløkken vurderer nå å låne et dieselaggregat, og fyre opp «noe gammel sur diesel».

– Vi regner på det nå, sier han.

Han og samboeren, Elin Beate Galstad, bor på et gammelt småbruk med et hus fra 1800-tallet, og til tross for oppgraderinger, så er det ikke all strømmen han kan skru av. For eksempel må de bruke varmt vann så både voksne og barn i huset er rene.

Hans Ole Stebergløkken og samboeren Elin Beate Galstad, på gården de bor tidligere i høst. Vis mer

– Det er ikke så mange plasser vi kan spare, annet enn fyring innvending. Nå fyrer vi kun med ved, sier han.

For det er dieselaggregat og å flytte matlagingen ut som er områdene hvor de kan spare strøm, forteller han.

Stebergløkken sier at han har forsøkt å se debatter og sette seg inn i grunnen til at strømprisene er så høye.

– Blir ikke hakket klokere av noen ting, forteller han.

Ikke overrasket

Kraftanalytiker Lilleholt var ikke overrasket at det er nettopp mellom 17 og 18 at det blir dyrest mandag.

– Toppen rundt klokken 17 er fordi folk kommer hjem fra jobb, skrur på lys og lager middag. Det er helt naturlig ettermiddagstopp på denne tiden av året, sa han til E24 søndag.

I helgen falt temperaturene, og allerede før helgen varslet meteorologene om at vinteren var på vei til NTB.

Temperaturfall sammen med knapphet på ressurser trakk Lilleholt frem som grunner til at prisen nå igjen stiger.

Varslet kutt i elavgiften

Denne høsten har vært preget av høye strømpriser, og diskusjoner om energikrise.

I oktober ble den frem til da høyeste strømprisen noensinne målt i Sør-Norge. Da hadde prisen satt rekord for andre dag på rad. Prisen var da 1,43 kroner kilowattimen i gjennomsnitt.

Mandag morgen meldte finansminister Trygve Slagsvold Vedum at regjeringen vil kutte i elavgiften i vintermånedene.

Kraftanalytiker Lilleholt tror det kan spare folk for 500–1.000 kroner. Det beskrev Frps energipolitiske talsperson som «tidenes mageplask».

I Norge har det vært lite vann i vannkraftmagasinene, men i uke 43 var de 71,3 prosent fulle, ifølge de nyeste tallene fra NVE. I Sør-Norge var fyllingsgraden 61,4 prosent, som er unormalt lavt, og skyldtes lite regn tidligere i år.