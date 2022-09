Økonom tror ferske boligeiere får det tøft

Har du kjøpt din første bolig i løpet av de siste to årene? Da kan du slite fremover, mener økonom. Gouda (21) er likevel optimist.

Renteøkningene biter på økonomien til Guoda Juonyte, men førstegangskjøperen mener likevel det var bedre å kjøpe enn å leie.

Da Guoda Juonyte (21) fra Porsgrunn startet boligjakten i mai i år, var styringsrenten 0,75 prosent. Når hun flytter inn i sin nye leilighet 1. november, har styringsrenten økt til 2,25 prosent. Og høyere skal den.

– Jeg hadde jo en tanke om at det kunne komme rentehevinger, men jeg tenkte det ville gå fint. Da jeg snakket med banken om den leiligheten jeg nå har kjøpt, tok de med den forrige rentehevingen i beregningene. Men det blir nok dyrere nå, sier Juonyte.

Sårbare førstegangskjøpere

Mellom april 2020 og mars 2022 kjøpte 125 162 nordmenn sin første bolig. Det viser tall fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– De tror jeg har det tøft, og de er nok bekymret med god grunn.

Det sier Lene Drange, økonom og programleder i Luksusfellen.

– Mange har lånt så mye som de kan, og når boligrenten øker med en tusenlapp eller to, har man ikke mye til overs. Den boligdrømmen kan ha bitter bismak nå, sier hun.

Lene Drange mener nye boligkjøpere, eneforsørgere og de som er på leiemarkedet kan slite i tiden fremover.

Mange av ferskingene i boligmarkedet kom inn da renten var på et historisk bunnpunkt. I mai 2020 skrudde nemlig Norges Bank for første gang styringsrenten til null.

Torsdag økte den til 2,25 – det høyeste nivået på elleve år.

For de som kom inn i boligmarkedet før 2020, har renten stort sett bare gått nedover. Samtidig har boligprisene gått den motsatte veien.

Det er dårlig nytt for de ferske boligeierne.

Store omveltninger

Ifølge Carl Geving, leder for NEF, vil denne gruppen oppleve at kostnadene øker betydelig.

– Det er ikke noe gøy for de som kom seg inn de siste to årene. For de som har høy gjeld vil utgiftene doble eller triple seg på grunn av økte priser på mat, strøm og høyere renter, sier han.

Ifølge Carl Geving i Norsk Eiendomsmeglerforbund har andelen førstegangskjøpere gått ned det siste året.

For å komme inn på boligmarkedet, har nemlig de unge boligkjøperne måttet ta stadig høyere lån. Så mye som hver fjerde førstegangskjøper som tok opp lån i 2021 lånte over 475 prosent av inntekten deres. Det viser tall fra Finanstilsynet.

De store renteøkningene vil kjennes på lommeboken. Drange mener særlig unge, single mennesker på det sentrale Østlandet kan komme til å slite.

– Det kan bli spesielt mye verre for de som bare har én inntekt. De som nettopp har kommer seg ut i jobb ble ikke akkurat vinnere i lønnsoppgjøret heller. For dem er det nok skumle tider, sier hun.

Har ikke lagt inn økte strøm- og matpriser

Før bankene gir ut lån, må de sjekke at låntager kan tåle en renteoppgang på fem prosentpoeng. Da regner de ikke med at det blir råd til mye fest og moro.

I desember 2023 anslår Norges Bank at styringsrenten skal opp over tre prosent. Allerede da har boligkjøperne opplevd en oppgang på tre prosentpoeng.

Men bankene legger ikke til grunn at det bryter ut krig i Europa, at strømprisene skyter i taket eller en inflasjon på 6,5 prosent.

– Beregninger viser at vi har fått 20 prosent høyere kostnader nå enn i vår. Det er de 20 prosentene man koser seg med, som du nå må bruke på bolig, strøm og mat, sier Drange.

Hun oppfordrer alle til å gå inn og endre skattekortet sitt, slik at man får skattefradraget nå.

Mer kredittkortgjeld

Drange frykter at vi kommer til å se en økt bruk av kredittkort blant unge.

– Etter korona har mange lyst til å gå ut og møte venner. Jeg tror det fort kan gå varmt i en del kredittkort. Det er skummelt hvis man bruker penger man ikke har, sier Drange.

21-år gamle Juonyte sier det er kjedelig at lånet blir dyrere samtidig som også alle andre priser går opp. Likevel har hun aldri har opplevd noe annet, sier hun.

– I og med at jeg ikke har hatt lån før, så blir jo dette normalen for meg. Det er ille, men jeg har jo aldri opplevd en billig strømregning, for eksempel, sier Juonyte.

Vanskelig for førstegangskjøpere

De høye rentene er ikke bare dårlig nytt for de som akkurat har kjøpt bolig. Det er også vanskeligere for nye førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.

– Det er vanskeligere nå enn for to år siden. Når boligprisene holder seg høye og rentene går opp, vil mange slite med å komme seg inn, sier Geving i NEF.

I første kvartal 2022 gikk antall førstegangskjøpere ned. Det var første gang siden før 2017, viser en oversikt fra NEF.

Det meldes om nedgang også i høst. Konserndirektør personmarked, Ingjerd Blekeli Spiten, i DNB opplyser til E24 at de nå opplever en liten nedgang i antall unge som søker boliglån fra fjoråret.

Førstegangskjøpere mot nye boligeiere

Likevel mener Geving i Eiendomsmeglerforbundet at det finnes lys i enden av tunnelen.

– Det er et kraftig skifte på gang. En gang til neste år vil boligprisene korrigeres og det vil bli førstegangskjøpers marked.

Men den enes brød er den andres nød. Går prisene ned, kan det bli enda vanskeligere for de som har høy gjeldsgrad, forklarer Drange.

– Da blir man fort sittende med boligen man har, fordi man ikke har råd til å tape et par hundre tusen. Og det er ikke gitt at banken gir deg lov til å selge. Hvis du da har med foreldre kan de også komme inn i dette. Det som er ment som en formalitet blir plutselig et problem.