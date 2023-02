Nord-Norges dyreste Airbnb: Slik kan du overnatte for 29.000 kroner per natt

Med sin svimlende høye pris er Airbnb-leiligheten på Skansen i Tromsø Nord-Norges dyreste. Og skulle du ønske det, kan du også kjøpe sikkerhetsvakt, sjåfør, kokk og egen butler for natten.

LUKSUS: Airbnb beskriver leiligheten slik: «Luksuriøs leilighet med kompromissløs design og unike materialer av høy kvalitet. Den er designet og skreddersydd for å omfavne de urbane og marine omgivelsene.»

En leilighet i Tromsø har sluttet seg til en eksklusiv klubb av dyre luksusboliger som leies ut på Airbnb.

For 29.000 kroner kan du tilbringe én enkelt natt i leiligheten på 179 kvadratmeter på Skansen. Her får du blant annet tilgang på Playstation 4, vinkjøleskap og peis, gratis parkering og to terrasser.

Utleieselskapets luksuskonsept heter «Airbnb Luxe», og leiligheten på Skansen er den første boligen i Tromsø som får lov å være med i den eksklusive klubben.

Et søk på Airbnb avslører at det bare finnes fem slike Airbnb-boliger i hele Norge. Alle de andre ligger i Oslo – og leiligheten i Tromsø er den dyreste.

Ny på Airbnb

På listen er også et rekkehus i Frogner, en leilighet i Frogner, og to leiligheter i havnedistriktet i Bjørvika. Den dyreste av dem koster 19.040 kroner per natt – mot Tromsø-leilighetens svimlende 29.000 kroner per natt.

Etter du har bestilt luksusleiligheten i Tromsø, kan du også gå til innkjøp av for eksempel en sikkerhetsvakt, en butler, en sjåfør og en kokk. Alt sammen gjennom Airbnb.

Foto: Einar Nyland-Storhaug

Leiligheten har med Luxe-merket kommet i selskap med en gigantisk luksusvilla i The Hamptons i New York, et ekstravagant skichalet i Verbier i Sveits og et overdådig slott utenfor Paris i Frankrike.

«Hvert Airbnb Luxe-hjem er i perfekt stand og mesterlig designet med luksusfasiliteter, tjenester og en dedikert turplanlegger,» skriver Airbnb selv om luksuskonseptet sitt.

UTSIKT: Fra leiligheten har du god oversikt over hva som skjer i havnen i Tromsø.

Leilighetens eier, Ole Kristian Mortensen, bekrefter at leiligheten nylig ble lagt ut på Airbnb, og at den tidligere har vært leid ut i high end-markedet via en agent.

Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til saken, men har gitt iTromsø lov til å bruke bilder av leiligheten.

Byttet seg til leiligheten

Kanskje du har sett leiligheten før.

Det var høsten 2020 at Mortensen fikk tak i leiligheten etter en byttehandel med John Fredrik Kvalsund.

Kvalsund fikk Nord-Norges dyreste villa på Sydspissen, mens Mortensen fikk et millionbeløp og Skansen-leiligheten. Offisielt lød prislappen på leiligheten 15 millioner kroner, og nå var planen å pusse opp leiligheten til en eksklusiv kvalitet.

Dyreste bolig til salgs

Halvannet år senere ble leiligheten lagt ut for salg for 25,5 millioner kroner – en prisstigning på over 10 millioner kroner.

Daværende megler Einar Nyland-Storhaug i Hjem Eiendomsmegling sa da til iTromsø at det var lagt inn mange arbeidstimer, og at det hadde blitt brukt særdeles eksklusive materialer og spesialtilpassede løsninger.

– I dette tilfellet må man se på hva som er tilført boligen, og det er mye. Leiligheten fremstår helt annerledes i forhold til slik den var før, sa han til iTromsø i april 2022.

Leiligheten har enda ikke blitt solgt. Mortensen har byttet megler, og leiligheten er nå til salgs hos DNB Eiendom.

Prisen lyder nå på 24,9 millioner kroner. Det betyr at det er Tromsøs dyreste bolig til salgs akkurat nå.

