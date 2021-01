Hun fikk rett om boligprisene i corona-året 2020. Nå går hun mot ekspertflokken igjen

Allerede i februar spådde sjeføkonom Nejra Macic at pandemiens inntog i Norge vil sette fyr på boligprisene – og fikk rett. Nå spår «alle» eksperter et kruttsterkt 2021 – mens Macic igjen går motstrøms.

GÅR MOT STRØMMEN: Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. Vis mer byoutline E24

Publisert: Oppdatert i dag 12:10

– Etter hvert som større deler av befolkningen blir vaksinert og vi kan begynne å reise igjen, tror jeg mye av denne boligmanien vil begynne å avta, sier Macic til E24.

Hun er sjeføkonom i Prognosesenteret og har regnet seg frem til en ganske annen boligprisvekst i 2021 enn du har lest om i avisoverskrifter:

Kun 3,5 prosent dyrere boliger på landsbasis ved utgangen av neste år, enn vi har nå. Det er knapt mer enn nordmenn får i lønnsøkning i et normalår.

– Vi tror ikke på like eksplosiv boligprisvekst i 2021 som enkelte andre, bemerker sjeføkonomen.

Det har nemlig ikke manglet på varsku om et nytt, hett år i boligmarkedet.

Les på E24+ Pengepolitikkens førstedame

Enkelte i boligbransjen øyner faktisk sterkere prisvekst enn corona-året 2020 – hvor snittboligen ifølge de siste tallene har blitt 7,8 prosent dyrere over tolv måneder (ikke medregnet desember, hvor fasit først kommer på nyåret).

Spådde corona-byks – to uker før lockdown

I en 2021-spørrerunde fra Aftenposten peker boligprognosen til Macic og Prognosesenteret seg ut som den mest moderate.

Og kanskje er sjeføkonomens argumenter verdt å lytte til:

Da det i våres ble tydelig at heller ikke Norge ville slippe unna coronavirusets økonomiske følger, nedjusterte flere økonomer sine anslag for boligmarkedet. Det ble spådd prisfall – som aldri kom.

Men Macic varslet tidlig en helt motsatt effekt: Allerede to uker før Norge stengte ned – mens det ennå bare var bekreftet 17 corona-smittede i hele landet – argumenterte hun for at viruset ville trigge hetere budrunder.

I dag er de fleste enige om at pandemien er blant de viktigste årsakene til at boligprisutviklingen i 2020 ble så sterk, blant annet fordi det tvang Norges Bank til å innføre tidenes laveste styringsrente for å stimulere økonomen.

Fem prosent – eller 20?

Og mens sentralbanksjefen varsler at nullrenten vil forbli urørt en god stund til, spår mange at også hetetoktene i boligmarkedet vil fortsette.

Særlig i Oslo, hvor spådommer om tosifret prisvekst florerer. Eiendomstopp Baard Schumann har uttalt at prisene i hovedstaden vil stige 14 prosent i 2021.

Boligutvikler og tidligere stjernemegler Terje Tinholt spår Oslo-prisene opp 20 prosent.

– Boligprisene i Oslo kommer til å eksplodere, sa han til Finansavisen i november.

Macic avviser 20 prosent-varskuet som «veldig usannsynlig».

Selv anslår Prognosesenteret «bare» fem prosents boligprisvekst i Oslo neste år, altså litt over anslaget på 3,5 prosent for hele landet.

Og hvorfor ikke mer?

Les på E24+ Lene Drange: − Jeg har virkelig fått respekt for aleneforsørgere

Fire argumenter mot prissjokk

Her er Macics fire argumenter for hvorfor 2021 neppe vil gi den sterke boligprisveksten som andre eksperter har spådd:

1. Rentekutt presser opp boligprisene mer enn lave renter i seg selv. Rentekuttene fra sentralbanken er nå unnagjort, og det går mot renteheving i fjerde kvartal i 2021.

– Det lave rentenivået vil fortsatt ha sin effekt, men det vil ikke stimulere boligprisene like mye som det har gjort i år, sier Macic.

2. Boliglånsforskriften videreføres i 2021, og i pressområder med høyt prisnivå kan den bli en enda større pris-brems: Stadig flere boliglån «stanger» nemlig i forskriftens maksimale lånegrense på fem ganger inntekten, viser tall fra Finanstilsynet.

– Så lenge det ikke er lov å ta opp skyhøy gjeld, kan heller ikke en skyhøy boligprisvekst fortsette. Boliglånsforskriften hindrer folk fra å by inn i himmelen, sier Macic.

3. Den prisdrivende effekten av Oslos boligmangel er overdrevet. Det ligger an til 2.500 ferdigstilte boliger neste år – riktig nok lavere enn befolkningsveksten tilsier, men ikke dramatisk mye lavere.

Les også Boligtørke i Oslo kan gi kraftig prishopp: – Etterspørselen er helt ekstrem

– Har hatt mye tid til bolig

– Jeg tror de som gir de høyeste prisprognosene for Oslo, legger for mye vekt på den lave tilbudssiden, sier Macic.

4. Og, ikke minst: De sosiale effektene av coronakrisen ligger an til å endres idet Norge – sammen med resten av verden – nå har startet vaksinasjoner og er på vei mot å få kontroll på viruset.

Macic fremholder at nedstengningen av samfunnet har trigget en «boligmani» som neppe blir like sterk neste år.

– Under pandemien har vi brukt mye tid hjemme, og hatt mye tid til å fokusere både på egen bolig, og den neste. Det har gitt en dragning mot boliger som har presset prisene. Men etter hvert i 2021 tror jeg vi vil begynne å vende litt mer tilbake til samfunnet, sier hun.

NB! Det er verdt å merke seg at boligprisvekst over et år kan måles på litt ulike måter, slik at ulike prognoser ikke alltid er direkte sammenlignbare: Én måte, som også E24 bruker når vi skriver om årlig prisvekst, er prisutviklingen gjennom tolv måneder, altså fra nyttår til nyttår. Noen foretrekker imidlertid å sammenligne gjennomsnittlige boligpriser for hele året med snittet fra året før.

Publisert: Publisert: 2. januar 2021 11:44 Oppdatert: 2. januar 2021 12:10