Nyboligsalget stiger kraftig

Så langt i år er det registrert 24 prosent flere nyboligsalg enn på samme tid i fjor.

Det viser fersk statistikk fra Boligprodusentene tirsdag. I februar ble det solgt rett under 2.000 nyboliger i Norge, en økning på 21 prosent fra samme måned i fjor.

Salgsboomen i nyboligmarkedet kommer samtidig som utbudet av brukte boliger har vært uvanlig lavt i pressområder som Oslo etter nyttår, noe som har satt prisene under press.

Leiligheter og småhus driver salgsrushet med 26 prosents økning fra 2020.

– Salget de to første månedene i 2021 er meget godt, og er det nest beste salget siden vi begynte med månedlige målinger i 2010, sier Per Jæger, som er foreningens direktør.

Laveste igangsetting siden 2010

Samtidig har utbyggere startet byggingen av langt færre nyboliger enn på samme tid i fjor. Igangsettingen falt 16 prosent i februar, og ligger så langt i år 13 prosent bak fjoråret.

– Det er naturlig at igangsettingen henger noe etter salgstallene, da man må selge et visst antall enheter før boligbygging kan påbegynnes. Men dette er likevel de laveste igangsettingstallene vi har målt på årets to første måneder, kommenterer Jæger.

– Det ble igangsett rett over 1.000 boliger i februar, sier Jæger til E24.

- Det er lavt?

– Ja, både både februar og januar hadde de laveste igangsettingstallene siden 2010.

Nyboligsalg i Norge månedsvis (røde søyler) og tolv månders rullerende (blå linje). Vis mer byoutline Kilde: Boligprodusentene

Tror på økning

– Hva kan det skyldes?

– Veldig mange utbyggere rapporterer om problemer med å få vedtatt grønt lys fra kommunene. Her kan coronasituasjonen ha gjort at disse prosessene går tregere, sier Jæger.

– Men vi har hatt sterkt salg de siste månedene, og det vil ha et positivt utslag på igangsettingen fremover, mener nyboligtoppen.

For fritidsboliger har igangsettingen samtidig økt kraftig, og ligger foreløpig 15 prosent over fjoråret – et tidspunkt hvor pandemien ennå ikke hadde utløst norsk nedstenging.

