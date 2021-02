Norske hytteeiere i Sverige vant sak mot staten

Vilkår for unntak fra innreisekarantene er ugyldig, mener Oslo tingrett.

Hytteeierne som saksøkte Staten, krevde at covid-19-forskriften § 6a bokstav b ble kjent ugyldig. Etter denne bestemmelsen kan personer med fritidseiendom i Sverige og Finland kun få unntak fra innreisekarantene om de reiser til fritidseiendommen for strengt nødvendig vedlikehold, og ikke overnatter.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett 27. – 28. januar. I dommen, som ble avsagt i dag, skriver retten at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv. Retten påpeker at det ikke har vært mulig å kontrollere om regjeringen har tatt tilstrekkelig hensyn til dette i vurderingene sine. Derfor har retten – under sterk tvil – kommet til at vilkårene i forskriften må kjennes ugyldige.

Publisert: Publisert: 5. februar 2021 09:36