Slakter Forbrukerrådets strømportal: Mener «juksemakerne» blir prisvinnere

Strømavtaler som kritiseres av Forbrukerrådet er blant de mest anbefalte på sistnevntes egen strømportal. – Problematisk, sier strømgründer.

VIL HA ENDRING: Klarkraft-sjef Haakon Dyrnes mener Forbrukerrådet bidrar til å promotere de samme lokketilbudene på strøm som de advarer mot.

På Forbrukerrådets gratis portal strømpris.no kan nordmenn sammenligne priser og finne de beste strømavtalene.

Det skal være en nøytral tjeneste for valg av strømavtale, hvor leverandørene konkurrerer etter objektive kriterier.

Til tross for de gode hensiktene, gjør tjenesten like mye skade som nytte, ifølge Haakon Dyrnes, gründer og sjef i det nystartede strømselskapet Klarkraft.

– De som hele veien har toppet denne siden er avtaler med negative påslag og avtaler som er vanskelig eller umulig å finne igjen på strømleverandørenes hjemmesider, sier Dyrnes.

Et negativt påslag betyr at leverandøren selger strømmen for mindre enn det koster å kjøpe den inn, og går dermed med tap allerede før andre driftskostnader er trukket fra.

Dyrnes påpeker at leverandørene derfor ikke ønsker at kundene skal bli værende på avtalen, og har en plan om å flytte kunden over på en vesentlig dyrere avtale så raskt som mulig.

Praksisen med slike lokketilbud har vært gjenstand for sterk kritikk fra Forbrukerrådet det siste året.

– Det at Forbrukerrådet henviser til denne siden hver gang de omtaler jukseriet i bransjen, mener jeg er problematisk. De anbefaler kundene å orientere seg på en side som er dominert av lokketilbud, og de blir dermed selv en del av problemet. De sender kundene rett i armene på de samme juksemakerne de advarer mot, sier Dyrnes.

Trenger en oppdatering

På listen over de billigste spotprisavtalene på strømpris.no troner Agva Kraft øverst med produktet «Agva Spot 12» , som deler førsteplassen med tre andre selskaper.

E24 skrev i forrige uke om hvordan flere kunder raser mot Agva Kraft etter å ha blitt kastet ut av sine gunstige fastprisavtaler, på en måte som Forbrukerrådet beskriver som «urettmessig».

Agva Spot 12 har negativt påslag på 1,71 øre per kilowattime som garanteres i 12 måneder, før kunden overføres til en annen og mindre gunstig avtale, ifølge selskapets nettside.

Kunder som besøker nettsiden må først klikke seg inn på siden med «Strømavtaler», og så en link nederst for «Se andre strømavtaler» før Agva Spot 12 blir synlig. Agva Kraft-sjef Finn Erik Arctander er imidlertid uenig i at den er vanskelig å finne.

«Kunder linkes uansett direkte fra strømpris.no til den aktuelle kampanjeavtalen, som er uten bindingstid, og kunden velger selv om han/hun vil fortsette som kunde etter kampanjeperioden», skriver Arctander i en e-post til E24.

På andreplass på rangeringen finner man produktet «Winter is coming 2.0» fra Nordlysenergi.

Ifølge selskapets egne nettsider er dette en avtale med null påslag. Men klikker man seg inn på avtalevilkårene, fremgår det at handelsavgifter og andre driftsutgifter for opp mot 14 øre per kilowattime «kan komme frem i prisen».

SKAL OPPDATERE: Nordlysenergi og daglig leder Stefan Manov.

– Hvordan kan dere reklamere for null påslag når dere i henhold til vilkårene kan ta et påslag på opp til 14 øre/kwh?

«Nordlysenergi-vilkårene trenger en oppdatering, de er over fire år gamle. Punktet du refererer til har ingen relevans til produktet vi selger mot privatmarkedet, som er spotpris fra Nord Pool med null øre i påslag per kilowattime og null kroner i månedsbeløp», skriver Stefan Manov, daglig leder og eier av Nordlysenergi.

Han forklarer at dette punktet refererer til bedriftskunder som kjøper fremtidskontrakter for strøm på Nasdaq.

Manov fremhever videre at det er de mindre aktørene som skaper konkurranse i det han beskriver som et duopol-lignende marked dominert av konsernene Fortum og Fjordkraft.

«Disse to aktørene styrer de ti største merkevarene innen bransjen. Dersom de mindre aktørene blir borte, vil påslaget og månedsbeløpet raskt bli oppjustert», skriver Manov.

Nordlysenergi omsatte for 17,9 millioner kroner i 2020, og satt igjen med et overskudd på 1,4 millioner. Manov tror selv at det han anser som de «mindre» aktørene vil bli borte på sikt.

«Det skyldes mer at de driver ulønnsomt og ikke kostnadseffektivt, samt at konkurransen er ekstrem. Det har likevel ikke noe å gjøre med de høye råvareprisene», skriver han.

Han legger til at han for øvrig deler Dyrnes’ kritikk av strømpris.no.

«Vi har forsøkt å endre denne praksisen i fire år uten resultat», skriver Manov.

Foreslår endring

Forbrukerrådet advarte for øvrig mot en produkttype i Nettavisen i 2019 som ble tilbudt av Nordlysenergi, i forbindelse med at en av selskapets strømavtaler lå høyt oppe på strømpris.no.

Det ble påpekt at selskapet var det eneste i toppen av Forbrukerrådets liste som opererte med bindingstid, i dette tilfellet på ni måneder, og at man ble flyttet fra den billige avtalen til en dyrere allerede etter én måned.

– Mange aktører spesialdesigner avtaler for at de skal komme høyt på strømpris.no, det er helt avgjørende for promoteringen deres, sier Dyrnes.

Selv har han profilert Klarkraft som en aktør «uten lokketilbud», som kun tar et fast månedlig påslag for å levere strøm.

Dyrnes viser til en markedsrapport fra konsulentselskapene Itera og Thema, der rangeringen av de beste strømavtalene tar utgangspunkt i avtalene som leverandørene selv velger å anbefale på egne hjemmesider.

– Da ender man opp med å luke ut lokketilbudene. Dette kan også være veien å gå for Forbrukerrådet når de skal anbefale avtaler som er i forbrukernes beste interesser, sier Dyrnes.

Forbrukerrådet uenig

Forbrukerrådet får et årlig støttebeløp på fire millioner kroner fra staten for å drive strømpris.no. I tillegg kommer to millioner til lønn og administrasjon.

– For oss fremstår det som uklart hva Dyrnes legger i lokketilbud. Alle avtalene som topper strømpris.no kommer med en prisgaranti på minimum 12 måneder. Dette gjelder også avtalene med negativt påslag, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket til E24.

Hun viser til at det også er mulig å sette opp SMS-varsel, slik at man kan sjekke om prisen settes opp etter garantitiden er over.

– Selskapene er også pliktige til å gi skikkelig varsel hvis de endrer vilkår eller prisen på avtalen, sier Blyverket.

UENIG: Forbrukerdirektør Inger Lyse Blyverket.

– Kan ikke ordne opp alene

Forbrukerrådet er pliktig til å liste opp alle strømavtalene som er i markedet.

– I presentasjonen på strømpris.no blir disse klassifisert ut fra avtaletype og lengde på prisgaranti. Vi merker også tydelig de avtalene som vi mener kundene bør holde seg unna, sier Blyverket.

– Ser dere selv muligheter for å forbedre dagens portal for å bøte på problemene Dyrnes peker på?

– Vi mener dagens løsning fungerer godt, og ser ikke at løsningen Dyrnes skisserer vil adresse utfordringene han selv peker på. Samtidig ser vi selvsagt kontinuerlig på hvordan vi kan forbedre tjenesten, sier Blyverket.

Hun påpeker samtidig at strømpris.no ikke kan ordne opp i strømmarkedet alene.

– Her er vi avhengige av at bransjen selv følger de lover og regler som finnes, samtidig som tilsynsmyndigheter aktivt følger opp med tilsyn og sanksjoner, sier Blyverket.