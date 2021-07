Super Mario-spill knuser salgsrekord – solgt for 13,5 millioner kroner

Det gjør spillet det dyreste solgt noensinne.

Skjermdump fra Heritage Auctions av det forseglede spillet til Nintendo 64. Vis mer byoutline Heritage Auctions

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Søndag kveld ble en forseglet utgave av Nintendo 64-spillet «Super Mario 64» solgt for 1,56 millioner dollar, 13,5 millioner kroner, på nettsiden Heratige Auctions.

Det er ikke kjent hvem som kjøpte spillet.

Det er det dyreste et videospill har bitt solgt for noen gang. Det slår den tidligere rekorden som ble satt forrige fredag da «The Legend of Zelda» ble solgt for 7,4 millioner.

Super Mario 64 kom ut i 1996. Spillkritikerne hos nettsiden IGN kalte spillet «det beste 3D spillet gjennom historien» da de anmeldte det tidligere i år.

Spillet og den uåpnede esken den kom i fikk rangeringen 9.8A++ som betyr at det er nært med å være «som ny». Det er den gjeveste rangeringen et videospill kan få av spilleksperter uten om rangering 10.

Slike rangeringer er avgjørende for å sette prislapp på gamle videospill som auksjoneres bort.

– Vi var målløse da vi så denne. Hva kan vi si som gir dette spillet den omtalen den fortjener? Den kulturelle signifikansen bak denne tittelen og dens viktige plass i historien til videospill er enorm. Tilstanden av denne er så utrolig god at vi viste virkelig ikke hvor vi skulle gjøre av oss, sier Heritage Auctions i annonsen.

Ikke i Norge

Spillekspert Håkon Puntervold snakker på podkast sin “Spæll” om gaming, og her har han blant annet har diskutert spillsamlinger og dyre spill-klenodier som selges på internett.

– Når de i internasjonale medier snakker om ting som dette og om Zelda-spillet som ble solgt forrige uke til omtrent 7 millioner, så er det ikke slike ting vi ser i Norge, sier han til E24.

– Grunnen er at spillmarkedet internasjonalt ikke fikk levert de samme spillene på samme tid. De utgavene vi ser her er fra det amerikanske eller det asiatiske markedet – og var aldri til salgs i Norge på noe tidspunkt.

Han henter frem et eksempel fra Heratige Auctions. To «Stadium Event»-spill med ulike priser.

Den ene er europeisk i fin stand og uåpnet, mens den andre er amerikansk og det er kun spillkassetten. Grunnen til at kassetten ble solgt til 22.800 dollar er at den Amerikanske utgaven ble kalt tilbake fra hyllene på grunn av dårlig salg, og gjør at det ble utrolig få utgaver i omløp.

Med andre ord – den amerikanske utgaven er veldig sjelden.

Skjermdump fra Heritage Auctions sine hjemmesider der to omtrent like spill går for to veldig forskjellige priser. Årsaken er at den ene er veldig sjelden, og bare noen få ble solgt i USA. Vis mer byoutline Heritage Auctions

– Må være unik

Han mener det blir feil når folk tror at de kan legge ut det samme spillet til omtrent samme pris som unike spill de ser blir solgt på det internasjonale markedet.

– Du kan ikke gå på loftet å hente Super Mario fra Nintendo 64 fra gamle dager og tro at du kan selge det for noen hundre tusen – siden en ny en gikk for 13,5 millioner. Poenget er at det må være unikt, av en type som vi nesten aldri så solgt i Skandinavia.