Oljebyen ble «truffet av noe helt spesielt»: – Lenge siden vi har sett slik prisvekst

Etter flere kjølige år i oljekrisens etterdønninger, har Stavanger-boliger skutt opp i pris denne våren – og meglere venter mer vekst. Imens kan Oslo få prisfall for tredje måned på rad. E24 har tatt tempen i Norges største byer før torsdagens boligtall.

COMEBACK: Etter flere kjølige boligår etter oljekrisen har Stavanger-boliger nå skutt opp i pris. Mer vekst er i vente, tror megler før bransjens mai-fasit. Vis mer byoutline Mick Sargent

– Det er lenge siden vi har sett slik prisvekst her, sier Linn Høen Thommesen, partner og eiendomsmegler i Eie Stavanger.

Helt siden oljekrisen slo inn i 2014, har byens boligmarked vært preget av «utrolig svak prisutvikling», ifølge direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Stavanger ble truffet av noe helt spesielt. Da oljeprisen falt så dramatisk, slo det rett inn i arbeidsmarkedet, og utløste et sterkt fall i boligetterspørselen. Ingen store regioner i Norge opplevde noe lignende, sier Geving til E24.

Men noe har skjedd. De siste tolv månedene har brakt med seg en boligprisvekst på 11 prosent, ifølge de foreløpig siste tallene fra meglerforeningen Eiendom Norge.

Tror nye oljeansettelser øker bolighungeren

Prisveksten har for alvor satt fart denne våren. I april alene ble Stavanger-boliger 3,4 prosent dyrere. Til sammenligning var prisveksten 0,3 prosent på landsbasis.

Torsdag kommer meglerbransjens mai-rapport. Eie-megleren tror den vil bekrefte mer prisvekst i oljebyen. Hun viser til «veldig god aktivitet» i mai, både for oppdragsinngangen og antallet salg.

– Nå tror jeg ikke vi får like sterk oppgang i mai som i april, men våre salgstall indikerer mer prisoppgang, sier Thommesen.

– Hvorfor skjer det?

– Det er vanskelig å gi et sikkert svar. Vi bor jo i en region som ikke har hatt en særlig god utvikling de siste årene. Men under coronaen har folk blitt mer opptatt av bosituasjonen. Samtidig har oljesektoren nå begynt å ansatte flere igjen, og det kan øke boligetterspørselen, forklarer megleren.

Boligmarkedet i Norge preges ofte av store forskjeller avhengig av hvor du bor.

Foruten Stavanger har E24 har også tatt markedstempen i Oslo, Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Bergen.

– LENGE SIDEN VI HAR SETT SLIK PRISVEKST: Linn Høen Thommesen, partner og eiendomsmegler i Eie Stavanger. Vis mer byoutline Eie eiendomsmegling

Oslo: – Roligere på visning

Mens Stavanger opplever en etterlengtet opptur, har Oslo-prisene falt i to måneder på rad, med en tilbakegang på 0,6 prosent i april. Mai kan bli den tredje måneden i rekken, idet NEF venter at Oslo-markedet vil forbli svakere enn resten av landet.

– Vi merker at det er roligere på visning enn for noen måneder siden. Det gir også litt færre budgivere på hver eiendom, sier Anders Nykkelmo Solem, daglig leder i Privatmegleren Gamle Oslo.

Samtidig var prisene per april fortsatt 15,7 prosent høyere enn for ett år siden. Dermed er prisveksten i Oslo fortsatt landsledende på lengre sikt.

Solem sier boligkjøpere kan glede seg over en bunke med Oslo-boliger til salgs som fortsatt ser ut til å vokse litt.

– Den største forskjellen fra i vinter er at mindre kurante boliger nå tar lengre tid å selge, mens alt ble solgt raskt før. Samtidig er jo salgsprisene fortsatt høye, sier meglersjefen, og viser til Oslos landsledende tolvmånedersvekst.

Kristiansand: – Ikke like vilt som april

I april bykset boligprisene i Kristiansand med 3,6 prosent, noe som er mest blant de større byene.

– Det har gått til himmels i det siste. Vi opplevde april som helt fantastisk. Aktiviteten i mai har ikke vært like vill, men det har også vært noen flere objekter til salgs, sier Hilde Møller-Hansen, avdelingsleder ved Sørmegleren Kristiansand.

Visningene går nå litt roligere for seg, bekrefter hun.

– Ja, generelt vil jeg si at det er litt færre på visning, selv om det er veldig objektavhengig.

Hun tror selv at Kristiansand-markedet vil holde seg aktivt utover sommeren.

– Det pleier å bremse opp i juli, men det skjedde ikke i fjor. Jeg tror ikke vi vil merke den største endringen i fellesferien i år heller, sier Møller-Hansen.

PRISBYKS: Boligprisene i Kristiansand steg 3,6 prosent i april måned, men aktiviteten i mai var ikke like vill, ifølge megler. Vis mer byoutline Tor Erik Schrøder

Trondheim: – Ekstremt prissensitivt

I Trondheim meldes det om roligere tilstander. April bød på en liten prisoppjustering på 0,5 prosent.

– Vi hadde nesten et stillestående marked i april. I mai ser det ut som vi hadde en liten oppgang, men vi får se hva fasiten viser, sier Christoffer Jin Strand, daglig leder i DNB Eiendom ved Trondheim Torg.

– Trondheimsmarkedet er ekstremt prissensitivt. Vi ser at noen eiendommer blir liggende lenge ute hvis utsalgsprisen er for høy, legger han til.

De siste tolv månedene er boligprisene i Trondheim opp 9,8 prosent. Strand tror enden på pandemien vil bidra til å kjøle ned markedet noe, og viser til at det allerede syntes å ha skjedd i Oslo:

– Der har prisene falt i noen måneder på rad, og hovedstadens marked pleier å forplante seg til Trondheim, sier han.

– Men enn så lenge er det litt mer som går over prisantydning enn under, så markedet holder seg greit, fortsetter meglersjefen.

Tromsø: – Prisfall vil overraske meg

Boligprisene i Tromsø er opp 0,1 prosent i april og 7,7 prosent det siste året, noe som er klart svakere enn landssnittet.

– Det har vært god balanse i markedet i mai, uten opphopning av objekter. Jeg vil bli overrasket hvis boligtallene torsdag viser et prisfall, sier daglig leder Børge Martinussen ved Eie i Tromsø til E24.

– Vi har hatt noen «slitere», boliger vi plutselig har fått god respons på nå, uten at vi har gjort spesielle tiltak. Vi har til og med hatt en del kupping.

– Det er ikke dagligdags i Tromsø?

– Nei, heldigvis, svarer meglerkjeden.

Ifølge tall fra Eiendomsverdi selges Tromsø-boliger for litt mer enn prisantydning i snitt. Martinussen viser til at boligvolumet er begrenset, og tror ikke det ligger an til å øke mye mer frem mot sommeren.

SVAKERE HER: Boligprisene i Tromsø har «bare» steget 7,7 prosent det siste året, mot et landssnitt på 12,3 prosent. Vis mer byoutline Marianne Løvland / NTB

Bergen: – Tøff konkurranse

Bergen-boliger ble i snitt 0,6 prosent dyrere i april, og selges for 11,8 prosent høyere priser enn for et år siden.

Daglig leder Lena Leikvoll i Proaktiv Prosjektmegling i Bergen forteller om «tøff konkurranse om objektene» i sentrumsområdet.

– Der vi kanskje vil se sterkest prisutvikling fremover er på mindre sentrumsenheter, ettersom studier og annet normaliseres etter hvert, og en mer normal situasjon betyr at det kommer en hel del tilreisende som enten skal leie eller eie, skriver hun i en e-post.

Også familieboliger opplever sterk rift i Bergen om dagen, ifølge Leikvoll, som mener det ligger an til et ubalansert marked i sommer.

– Det vil ligge for lite ute i forhold til størrelsen på kjøpegruppen, fremholder meglersjefen.