Forbrukertilsynet har hatt møte med Eiendom Norge: – Vi er bekymret for lokkepriser

Avviket mellom prisantydninger og salgspriser har steget til over fem prosent i Oslo, viser meglerstatistikk. Forbrukertilsynet frykter lokkepriser er på fremmarsj.

LIKER IKKE UTVIKLINGEN: Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet frykter lokkepriser i Oslo-markedet. Vis mer byoutline FOTO: Kimm Saatvedt

Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet varsler nye kontrollaksjoner mot Oslo-meglere dersom utviklingen fortsetter i gal retning.

– Vi er bekymret for lokkepriser igjen, sier Gjedrem.

Meglere har ikke lov til å prise boliger urealistisk lavt for å trekke mange på visning. De plikter å sette prisantydninger som matcher deres «objektive vurdering» av markedsverdien.

Og, ikke minst: Prisantydninger som boligselgere kan være villig til å akseptere.

Over fem prosents avvik

I høst har E24 skrevet at flere Oslo-boliger har blitt solgt for millionbeløp over annonsert pris i elleville budrunder.

Eksemplene har fått Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) til å rykke ut med en påminner til sine medlemmer om å prise boliger korrekt – og Forbrukertilsynet til å varsle at de «følger nøye med».

I forrige uke var tilsynet i møte med Eiendom Norge, som organiserer meglerforetakene.

Blant temaene var den økende forskjellen mellom prisen Oslo-boliger annonseres for, og prisen som oppnås i budrundene. Det bekrefter begge parter overfor E24.

Meglertopp: – Ikke påfallende

– Det stemmer. Møtet var vårt initiativ, blant annet på bakgrunn av medieomtalen av enkelte boligsalg, sier Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen.

Meglerforeningens egen statistikk viser at salgsprisene på Oslo-boliger overgår prisantydningene med over fem prosent i snitt.

Lauridsen sier de i møtet ønsket å orientere tilsynet om «hvordan vi vurderer situasjonen».

– Og hvordan vurderer dere situasjonen?

– Nå er salgsprisene høyere enn prisantydningene for boliger i Oslo, men dette er også normalen i et stigende marked. Per nå vurderer vi ikke dette som et påfallende avvik, sier meglertoppen.

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen sier de også er på vakt mot lokkepriser, men synes ikke dagens prisavvik i Oslo gir grunn til bekymring. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

Men Forbrukertilsynet påpeker at avviket er voksende, samtidig som de har mottatt flere klager på lokkepriser.

– Viktig at utviklingen ikke fortsetter

– Selv om dagens sprik ikke er radikalt, er det viktig at denne utviklingen ikke fortsetter. Vi ønsker å unngå 2016-tilstander, sier Gjedrem.

– Hva var budskapet deres til Eiendom Norge på møtet?

– Vi ba dem være på vakt og jobbe aktivt med meglerne for å unngå lokkeprising, sier Gjedrem.

Tilsynet utelukker ikke lokkepris-aksjoner mot Oslo-meglere.

– Det blir aktuelt dersom sprikene mellom prisantydninger og salgspriser øker videre, varsler Gjedrem.

Tilbake i 2016 ble ti ulike meglerkjeder i Oslo tatt for lokkeprising av Forbrukertilsynet.

– Da var prisavvikene i Oslo så høye som 15 prosent, altså langt høyere enn nå, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

– Må forventes

– 2016 var jo et ekstremår hvor tilsynet reagerte hardt mot en rekke Oslo-meglere: Hvor mye høyere kan dagens prisavvik bli, før du synes det blir et problem?

– Jeg tror ikke det er mulig å sette en eksakt grense, fordi det kommer helt an på markedssituasjonen. Med raskt stigende priser, slik Oslo har nå, må vi også forvente større avvik.

– Og dagens avvik på fem prosent er innafor?

– Hadde prisutviklingen i Oslo vært flat, hadde det vært for mye. Men gitt markedssituasjonen mener vi det er innenfor normalen, ja, sier Lauridsen.

Han understreker at de «absolutt ikke» ønsker lokkepris-tilstander i hovedstaden – og deler tilsynets ønske om å slå ned på det.

– Nyere forskning viser at lokkeprising heller ikke virker: Selv om det kan gi flere på visning og mer aktive budrunder, blir ikke salgsprisene noe høyere, sier Lauridsen.

