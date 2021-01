SAS slettet bonuspoeng: – Dette er umoralsk

Koronaen gjør at kunder ikke får brukt bonuspoeng som går ut på dato. SAS nekter å forlenge poengenes levetid. – Umoralsk, sier kunde. Han får støtte av Forbrukerrådet.

Pensjonist Paul A. Ramm med bakgrunn fra reiselivsbransjen mener SAS driver tyveri når de ikke forlenger bonuspoengenes levetid. Vis mer byoutline Bjørge, Stein

Tusenvis av flykunder sitter med kontoer fulle av oppsparte bonuspoeng. Pandemien har imidlertid gjort det vanskelig å få brukt dem det siste året.

Derfor gir flere selskaper, som Norwegian, medlemmene mulighet til å forlenge poengenes levetid.

SAS, derimot, nekter å gjøre det samme. Det fikk reiseveteran Paul A. Ramm erfare.

– Dette er umoralsk, helt på kanten av loven, og for meg fremstår det som et tyveri, sier han.

– Flau på vegne av bransjen

Til sin store forskrekkelse oppdaget Ramm på nyåret at kontoen med Eurobonus-poeng hadde krympet. Årsaken viste seg å være at levetiden, som er på mellom fire og fem år, var forbi for deler av beholdningen.

– Dette karakteriserer jeg som å tilegne seg verdier som egentlig tilhører kunden, sier Ramm.

Han har lang fartstid i reiselivsbransjen bak seg.

– Jeg er flau på vegne av bransjen av at en så sentral aktør til tross for koronasituasjonen tillater seg å utnytte dette mens resten av bransjen trår til ekstra. Mange andre har gjort en kjempeinnsats i krisen, sier Ramm.

Forbrukerrådet: Kan kreve forlengelse

Ramm får støtte av Forbrukerrådet. De mener kunden kan kreve forlengelse av bonuspoengene tilsvarende perioden de ikke kunne brukes.

– Det er avtalen man har med SAS og vilkårene i bonusprogrammet man som utgangspunkt er bundet av, sier Caroline Skarderud.

Hun er jurist i Forbrukerrådet.

Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet. Vis mer byoutline Forbrukerrådet

Gjennom fjoråret gjorde Ramm flere forsøk på å få brukt poengene. Det var slett ikke enkelt, mener han. Han gikk lenge og håpet at også SAS ville forlenge levetiden.

SAS: – Våre kunder har hatt fem år på seg

Slike poeng kan sammenlignes med en gjeld selskapet har til deg som kunde. Utløper poengene, er det ren gevinst for selskapet.

Eurobonus har blant bransjens mest sjenerøse poenggyldighet, ifølge pressesjef John Eckhoff i SAS.

– Våre kunder har altså hatt fem år på seg til å bruke poengene de har opptjent før koronapandemien rammet luftfarten og resten av verden, sier han til Aftenposten/E24.

Pressesjef John Eckhoff i SAS. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han peker på flere muligheter til å bruke poengene før utløpsfristen:

Bestille SAS Bonusreiser 330 dager i forveien.

Benytte Eurobonus-poengene til hotellopphold.

Kjøpe noe i Eurobonus-shopen.

Eckhoff legger til:

– Vi har hatt og har veldig god tilgjengelighet på bonusreiser.

Forbrukerrådet mener likevel kunder kan kreve forlengelse. Det viser til sterkt redusert tilbud.

– Koronasituasjonen har gjort at poengene ikke kan brukes som forutsatt, sier jurist Skarderud.

– Hvor er moralen?

Selv tar ikke Ramm det så tungt at poengene går tapt. Han er mer opptatt av den prinsipielle siden av saken, presiserer han.

I tillegg har han alle de kundene uten erfaring fra reiselivet og bruk av digitale verktøy i tankene.

Paul A. Ramm er frustrert på SAS. Vis mer byoutline Stein Bjørge

– Hvor er moralen? Hvor er selskapets lojalitet til deres trofaste kunder?

– Men er det SAS sin feil at de må legge ned store deler av driften på grunn av en pandemi?

– Uansett hva som er årsaken, er det slik at de har gitt en tjeneste som kundene for tiden ikke kan benytte seg av. Og hvordan kan andre selskaper hjelpe kundene, men ikke SAS? Dette er en kommersiell kynisk beslutning, mener Ramm.

– Har du vurdert å bruke poengene til innenlands flyvninger?

– Da må man skape et behov man ikke har, og det blir for enkelt. Ved å forlenge levetiden, hadde SAS opptrådt med en moral man forventer fra et selskap av denne standard.

