Arbeidstilsynet advarer mot svindlere

Arbeidstilsynet har fått tips om svindlere som forsøker å lure til seg betalingsopplysninger over telefon.

NTB

Publisert: Publisert: 20. november 2020 11:15

Svindlerne sier de er fra Arbeidstilsynet og ber om penger for påståtte gebyrer.

– Arbeidstilsynet ber aldri om betalingsinformasjon over telefon. Dette er en utspekulert form for svindel som spiller på arbeidsgiveres frykt for å bryte lover og regler. Vi oppfordrer alle til å avslutte samtalen umiddelbart dersom de får en slik oppringning, sier avdelingsdirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Arbeidstilsynet ble nylig kontaktet av en daglig leder som skal ha blitt presset til å oppgi kortnummer og kode til nettbank over telefon.

En person som påsto å være fra Arbeidstilsynet, skal ha ringt opp vedkommende med en rekke spørsmål om rutiner for blant annet stillasbruk, bedriftshelsetjeneste og HMS-kort. Tonen skal ha vært truende, ifølge mottakeren av samtalen.

Svindleren påsto å ha avdekket rutinesvikt og lovbrudd hos virksomheten og varslet derfor at daglig leder måtte betale overtredelsesgebyr.

– Svindleren brukte ord og formuleringer som vitner om god kjennskap til hvordan Arbeidstilsynet er organisert og regelverket vi forvalter. Oppringningen kom dessuten fra et norsk telefonnummer. Dette er en avansert form for svindel som det nok er lett å bite på. Vi ber derfor alle om å være varsomme, sier Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet.

