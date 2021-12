Dette betyr renteøkningen for deg

Et boliglån på 4 millioner kroner kan bli 10.000 dyrere per år. Samtidig mener Hallgeir Kvadsheim at det er de med sparepenger som bør passe ekstra godt på nå.

Omikron gjorde det usikkert hva Norges Bank ville gjøre på desember-møtet. Det endte med renteheving i julegave til det norske folk. Vis mer

– Det blir nå en høyere kostnad å låne penger, men i realiteten har kostnaden vært nær null nå. Så jeg tenker det er riktig at det skal koste noe å låne penger, sier Bård Folke Fredriksen, direktør i Norsk Boligbyggerlag (NBBL).

Torsdag besluttet Norges Bank å heve styringsrenten med 0,25 prosent til 0,5 prosent. Fredriksen tror renteøkningen vil ha dempende effekt på boligprisene fremover.

– Dette vil forhåpentligvis gjøre at boligprisene ikke vil ha en like galopperende utvikling som det har vært de siste årene, og det er spesielt positivt for dem som vil inn i boligmarkedet, sier Fredriksen.

Norges Bank forventer nå at boligprisene vil øke med 2,8 prosent neste år, betydelig under anslaget for 2021 på 9,1 prosent.

Bård Folke Fredriksen, direktør i Norsk Boligbyggerlag (NBBL). Vis mer

2500 kroner mer per million

For hvert prosentpoeng renten på banklånet ditt stiger, vil dine årlige rentekostnader øke med 10.000 kroner for hver million du har i lån.

Dersom bankene nå følger Norges Bank og øker rentene til lånekunder med 0,25 prosentpoeng, vil årlige rentekostnader øke med 2.500 kroner per million du har i lån.

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank illustrerer med et eksempel:

– Si at du har fire millioner kroner i lån og en lånerente på 2,6 prosent. Dersom du får forhandlet denne ned med 0,2 prosentpoeng, så vil det spare deg opptil 8000 kroner i renteutgifter, før skatt.

– Bra med lavere kjøpekraft

Dagens rentebeslutning innebærer at nordmenns kjøpekraft i boligmarkedet vil dempes gradvis i tiden som kommer.

– Dette er bra fordi det bidrar til å dempe den usunne boligprisveksten som er utløst av historisk lave renter og færre forbruksmuligheter under pandemien, sier Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Sjeføkonom Nejra Macic ved Prognosesenteret forteller at de venter en økning i boligprisene på 3 prosent til neste år, men at dette kan bli oppjustert dersom nedstengningen blir langvarig.

– Vi mener likevel at den eksplosive veksten fra 2020 til 2021 ikke vil gjenta seg, sier Macic til E24.

Anbefaler bufferkonto

Rentehevingen kommer på toppen av høye strømpriser, høstens store snakkis. Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank påpeker at det er mange som har det tungt økonomisk nå.

– I disse tidene har vi for alvor sett viktigheten av en bufferkonto. Det vil være fornuftig å ta høyde for at det vil komme flere renteøkninger det kommende året, sier hun.

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank. Vis mer

Olsen råder nå nordmenn til å gå gjennom regningene sine og sette seg inn i de forskjellige avtalene.

– Noen enkle justeringer i egen privatøkonomi, kan utgjøre betydelige summer i besparelse.

Ber folk med sparepenger passe på

Dine Pengers økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim påpeker at det er nå man må passe på banken sin.

– Det er typisk når renten går opp at de passer på å øke marginene sine. Spesielt må de som har sparepenger, følge godt med.

Kvadsheim forteller at forrige gang renten var på vei opp, i forkant av pandemien, kunne man se at bankene hevet renten på sparekonto og BSU-konto med langt mindre enn det sentralbanken økte styringsrenten med.

– Så man skal ikke bare sitte der og godta det som kommer av varsler om prisendring. Da er det fint at det er ekstremt lett å flytte penger man har på sparekonto eller BSU-konto fra én bank til en annen.

Privatøkonomiekspert Hallgeir Kvadsheim. Vis mer

Fastrentelån for forutsigbarhet

Dersom man merker etter en renteheving at det begynner å bli trangt i lommeboken, er det et tegn på at du har tatt opp mer lån enn det som er bærekraftig, påpeker Forbrukerrådet.

Da kan man vurdere å binde renten, sier fagdirektør Jorge Jensen.

– En fastrenteavtale gjør økonomien forutsigbar, og du unngår rentesvingningene.

Med fastrentelån betaler man for en forsikring mot et rentenivå som skaper anstrengt økonomi, så boliglånet blir dyrere.

– Historisk sett har flytende rente vært rimeligere enn fast rente over tid, sier Jensen.

