Vil at bankene skal pålegges å offentliggjøre boliglånsrentene

Huseiernes Landsforbund mener folk må få bedre informasjon om hvilken rente de kan få på boliglånet. Ap-politiker er enig, men de har ikke samme løsning på problemet.

– For oss forbrukere vil bedre konkurranse mellom bankene være viktig for å kunne få lavest mulig boliglånsrente. Et enkelt grep fra regjeringen ville vært å kopiere svenskene. De krever at bankene skal oppgi den renten de faktisk gir forbrukerne, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

I dag er det listepriser bankene oppgir, og som du kan se i for eksempel Forbrukerrådets Finansportalen.

– Bankene gir egentlig andre priser enn det som er oppgitt som listepris. Forbrukerne hadde hatt et langt bedre grunnlag for å vurdere tilbud om boliglån fra banker om de visste hva de andre kundene faktisk får, sier Meyer.

Gjennomsnitt eller laveste?

Han mener en slik ordning vil gjøre det vanskeligere for bankene å ta ut effekten av Norges Banks renteøkning på forbrukerne.

Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen, har tidligere reagert på at man kun får listepriser gjennom Forbrukerrådets Finansportalen.

– Det er over ett år siden vi etterspurte praksisendring, slik at kundene kan få vite hvem som faktisk har den beste prisen på boliglån. Hele poenget med portalen er å gjøre det transparent for kundene. Om det ikke fungerer slik, hvorfor har vi da en slik tjeneste? spør Staalesen.

Hun er helt enig med Huseierne om at forbrukere burde kunne forhandle boliglånsrente med banken sin på bedre grunnlag. Derfor ønsker hun at Finansportalen skal kunne vise den faktisk laveste boliglånsrenten banken gir. Ikke bare den gjennomsnittlige boliglånsrenten, som Huseierne foreslår.

– Ekstra viktig

Ap-politikeren mener Finansportalen fort kan bli villedende om ikke alle forbrukerne er klar over at det kun er listepriser de ser på.

– Det er avgjørende at forbrukere og myndigheter skal ha tillit til tjenesten. Hvordan kan det gi tillit når vi ikke vet hvilken laveste rente bankene faktisk tilbyr? I en tid hvor det spås at renten skal opp i flere runder på kort tid, er det ekstra viktig at alle opptrer ryddig, og at forbrukerne har innsikt i valgmulighetene sine, sier Staalesen.

Finansnæringens Hovedorganisasjon tror ikke at det ville vært mer nøyaktig om forbrukerne fikk vite gjennomsnittlig rente, eller den høyeste eller laveste banken allerede gir sine kunder.

– Bankene forsøker å lage listepriser som ligger så nær opptil kundegruppene som mulig. Om man oppgir den laveste banken gir på tvers av kundegrupper, blir det egentlig bedre konkurranse? spør informasjonsdirektør Tom Staavi.

Lovkrav

Han sier at det tilbudet kunden får spesialtilpasset fra banken alltid vil slå en listepris.

– Det er et lovpålagt krav at bankene skal prise hvert enkelt lån individuelt, slik at risikoen prises riktig, sier Staavi, og legger til at man på bankens nettsider kan finne listepriser for ulike kundegrupper.

Om reglene for hva bankene skal oppgi endres, så vil naturligvis bankene forholde seg til det, sier han.

– Vi ønsker konkurranse. Alle blir bedre av å ha god konkurranse, jeg tror bare ikke at de løsningene Huseierne og Staalesen foreslår vil bidra til det, sier Staavi.

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet forteller at det enkleste for forbrukerne hadde vært om bankene hadde samme pris for alle sine kunder med samme type lån, men at dette ikke er vanlig i Norge.

– Av forslagene fra Huseierne og Staalesen tror jeg det ville vært mest nyttig for forbrukerne å vite laveste mulige rente for den typen lån som kunden har. Det staker ut på en klar og tydelig måte hva som er best mulige forhandlingsutfall. Dessuten blir det enkelt for forbrukeren å kontrollere eventuelle utsagn fra bankene av typen «du får vår aller beste rente», som er nokså vanlig. Desto mer informasjon, desto bedre kort har man i forhandlinger, sier Jensen og legger til at han da synes denne informasjonen må komme i tillegg til ordningene som fins i dag.

Forhandlinger

Fagdirektøren kan godt forstå at prisingen på boliglån i dag kan være forvirrende for forbrukerne.

– Vi må passe på at det ikke blir så komplisert at man må være profesjonelle forbrukere. Det er mange som forhandler med bankene sine, og bankene har såpass gode resultater at det skal være forhandlingsrom, sier Jensen.

Ett grep Staavi synes allerede har gjort konkurransen blant bankene bedre i Norge er samtykkebasert lånesøknad. Det gjør at kunden kan gi banken tillatelse til å hente inn skattegrunnlag og inntektsdata fra Skatteetaten digitalt, og dermed mye raskere og enklere.

– Den enkleste måten å lage god konkurranse på i Norge er at forbrukerne gjør en liten øvelse på PC-en hjemme, for med samtykkebasert lånesøknad kan du veldig raskt se om det er en annen bank som kan gi deg bedre rente enn du har i dag, sier Staavi.