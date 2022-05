Reagerer på fjerning av momsfritak på elbiler: – Håpløst og uforutsigbart

Elbilforeningen raser mot regjeringens nye elbil-politikk: – Dobbelt løftebrudd, sier generalsekretær Christina Bu.

Audi Q4 e-tron er en av bilene som kan bli dyrere, når regjeringen fjerner momsfritaket.

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett fjerne momsfritaket for elbiler. I stedet vil elbiler som koster inntil 500.000 kroner, få et beløp tilsvarende momsen i tilskudd.

Konsekvensen er at dyre elbiler kan få en prisøkning. Endringen skjer fra neste år.

– Helt håpløst, sier generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu til VG.

Hun mener løsningen er en helt annen enn den som skisseres i regjeringsplattformen.

Der heter det at det vil bli innført merverdiavgift på beløp over 600 000 kroner, ved kjøp av nye elbiler. Koster bilen 700 000 kroner, ville altså momsen blitt 25 000 kroner.

Christina Bu er generalsekretær i Elbilforeningen.

– La oss ikke snuble

Miljøstiftelsen Zero påpeker at avgiftspolitikken for elbiler har fungert godt og ført til reelle utslippskutt.

– Når vi nå har målet om et utslippsfritt personbilsalg i sikte, la oss ikke snuble på målstreken, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland.

Zero mener at det å erstatte momsfritak med en støtteordning, er feil vei å gå.

– Både toppmoms og flat lav moms er bedre alternativer. Tyskland og Sverige har alt prøvd subsidier, men har på ingen måte hatt den samme elbil-suksessen som Norge, sier Aasland.

Regjeringens forslag Regjeringen foreslår å avvikle merverdiavgiftsfritaket for elbiler fra og med 1. januar 2023 og erstatte fritaket med en tilskuddsordning.

I tilskuddsordningen tas det sikte på et støttenivå som tilsvarer et merverdiavgiftsfritak opp til en kjøpspris på 500 000 kroner.

Det innebærer at bare de dyreste elbilene vil øke i pris.

Regjeringen vil komme tilbake til den endelige utformingen av ordningen i statsbudsjettet for 2023.

Omleggingen vil tre i kraft fra 1. januar 2023, dersom den blir vedtatt. Kilde: Regjeringen

– Interessant eksperiment

– Et interessant eksperiment, sier forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI) Lasse Fridstrøm til VG om regjeringens forslag.

Kjøretøyavgifter er et av hans spesialfelt.

– Grunnen til at vi har lyktes bedre enn alle andre land i å elektrifisere kjøretøyparken, er at vi ikke har satset på subsidier, men tvert imot på avgifter - på alle elbilens konkurrenter.

Christina Bu i Elbilforeningen forklarer hva hun mener med dobbelt løftebrudd:

– Regjeringen går bort fra en avgiftsbasert ordning og innfører en tilskuddsordning. Samtidig senkes grensen fra 600.000 til 500.000 kroner.

– Uforutsigbart

Den foreslåtte løsningen kom helt uventet på Elbilforeningen.

– Det er uforutsigbart og ubrukelig og vil spenne bein under et av Norges mest vellykkede klimatiltak som har gjort Norge til elbilland nummer en i verden. sier Bu.

Interesseorganisasjonen var åpen for gradvis innføring av moms for elbiler.

– Men en subsidieordning er dyr og byråkratisk. Det å ta penger inn og ut av befolkningen, har en kostnad. Nå blir elbilpolitikken en salderingspost på statsbudsjettet, sier Bu.

Hun mener det er rart at en finansminister fra Senterpartiet kommer med hva hun kaller en distriktsfiendtlig politikk.

– Nå har folk i distriktene begynte å kjøre elbiler, fordi vi har fått større modeller med god rekkevidde og mulighet for hengefeste. Men de er gjerne dyrere, påpeker Bu.

Nyankomne biler i Drammen havn, som er landets største for bilimport.

– Dette blir dyrt

– Dette blir dyrt for alle som har bestilt elbil og står i leveringskø, sier kommunikasjonssjef i NAF Camilla Ryste i en pressemelding.

Også NAF kaller moms på alle elbiler et løftebrudd fra regjeringen.

– Regjeringen vil gjøre det dyrere å skaffe seg utslippsfri bil, på et tidspunkt der mange husholdninger både sliter med økonomien og ønsker å bidra til klimakutt, sier Ryste.

NSF mener regjeringen snur ryggen til folk på et tidspunkt der elbil er i ferd med å bli familiebil for vanlige folk, ikke bare entusiastene.

– Resultatet blir et valg mellom økt kostnad på ny, klimavennlig bil, eller å sitte med en bensin- eller dieselbil med de høye utgiftene dette medfører, sier Ryste.

500.000 elbiler

Antall elbiler i Norge har passert 500.000. Av 176 000 førstegangsregistrerte nye personbiler i 2021 var 114.000 elbiler.

Halvparten av alle nye biler kjøpes ikke av privatpersoner, men av firma.

Legges ladbare hybrider til antall rene elbiler, hadde nesten ni av ti nye personbiler ledning, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Tesla var i fjor det mest solgt bilmerket, med 11,6 prosent av markedet.

Lasse Fridstrøm mener regjeringens forslag kan bli en oppskrift for å eksportere brukte elbiler.

- Subsdier kan eksporteres

I en ny TØI-rapport viser han at hver femte elektriske varebil som er registrert i Norge til og med 2021, er blitt eksportert til andre land, i første i rekke Danmark og Sverige.

Enova gir tilskudd til kjøp av nullutslipps varebil med en motorstyrke over 80 kilowatt. I fjor var tilskuddet inntil 50 000 kroner.

– Avgiftsfritak kan ikke eksporteres, men subsidier kan eksporteres, sier Fridstrøm.

Han tror at profesjonelle aktører som bilforhandlere og leasingselskaper kan komme til å gjøre det samme, om tilskudd innføres også for elektriske personbiler.

– Det er en forretningsmulighet å kjøpe bil, innkassere tilskuddet og selge bilen til land som ikke har tilskudd, der prisen er høyere, sier TØI-forskeren.

Han sier klimaeffekten blir den samme, om elbilen kjører i Norge eller Danmark.

– Men med tanke på å nå Norges klimamål i ikke-kvotepliktig sektor, vil det være lite effektivt å gi tilskudd til kjøretøy som eksporteres, sier Lasse Fridstrøm.