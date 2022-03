Klager Finn.no inn for Konkurransetilsynet

Finns nye prismodell for boligannonser har ført til at Norges Eiendomsmeglere, Forbrukerrådet og Huseierne klager selskapet inn til Konkurransetilsynet.

KRITIKK: Finn.no får kritikk for ny prismodell.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Kostnadene ved boligsalg øker betydelig uten at forbrukeren får tilsvarende merverdi for pengene. I livets viktigste handel bør forbrukerne kunne forvente at det er et rimelig samsvar mellom det du betaler og verdien av det du får, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne i en pressemelding fra de tre organisasjonene.

Norges Eiendomsmeglere, Forbrukerrådet og Huseierne mener at adferden til Finn.no kan være i strid med Konkurranseloven og være til skade for forbrukerne.

Avisen Dagens Næringsliv omtalte saken tidligere lørdag.

Organisasjonene er svært kritiske, særlig på grunnlag av den dominerende posisjonen Finn.no har i markedet.

98 prosent av boliger som selges i Norge annonseres på Finn.no, så den populære annonseplassen har tilnærmet monopol på markedsføring av eiendom.

– Forbrukerne blir fratatt valgfrihet.

Tidligere har en boligannonse på Finn.no kostet rundt 500 kroner. Nå tilbyr markedsplassen tre ulike pakker – liten, medium og stor. Liten tilsvarer den gamle formen for rubrikkannonse, mens medium og stor gir større annonseplass.

I den nye prismodellen koster stor pakke opp mot drøyt 6.000 kroner, mens medium pakke koster opp mot 4.000 kroner.

– I denne saken er både monopolsituasjonen og prissettingen problematisk. Forbrukerne blir fratatt valgfriheten og må betale, i mange tilfeller dyrere, for en pakke vi ikke selv kan velge eller være med og utforme omfang og pris på, sier Olav Kasland, fagdirektør i Forbrukerrådet i pressemeldingen.

Les også – Misbruker markedsposisjonen

Både Norges Eiendomsmeglere, Forbrukerrådet og Huseierne mener man i praksis er nødt til å benytte seg av de dyrere pakkene for å ikke drukne i mengden av annonser.

– FINN.no sin adferd påfører boligselgere og eiendomsmeglere en helt meningsløs kostnadsøkning. I frykt for at kundenes annonse vil forsvinne i mengden ender alle meglerkjeder opp med å velge den største og dyreste annonsepakken til FINN. For å sikre kostnadseffektive boligtransaksjoner er vi avhengig av virksom konkurranse i alle ledd, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund i uttalelsen fra organisasjonene.

Overleverte dokumentasjon

I en melding sendt ut lørdag formiddag peker organisasjonene på tre punkter de mener innføringen av prismodellen vil føre til:

Øke prisene for salg av boliger uten tilsvarende verdiøkning i tjenesten FINN tar seg betalt for.

Svekke konkurransen mellom ulike meglerkonsept for salg av bolig og særlig ramme lavprisalternativene.

Gjøre barrieren for etablering av konkurrent til FINN enda høyere.

I et møte med Konkurransetilsynet torsdag 17. mars overleverte de tre organisasjonene dokumentasjon om Finn som de mener underbygger deres hypoteser.

De ba tilsynet undersøke mulige brudd på Konkurranseloven, og pekte særlig på lovens paragraf 11. Denne forbyr dominerende foretak å «utilbørlig utnytte sin dominerende stiling».

Tillit til at saken behandles korrekt

Jørgen Hellestveit, leder for Finn eiendom, skriver i en e-post til E24 at de ikke kan se at det forekommer noe nytt i saken utover det Norges Eiendomsmeglere, Forbrukerrådet og Huseierne har ytret tidligere.

Påstandene fra de tre organisasjonene om at forbrukerne blir fratatt valgfrihet og må betale for pakker de ikke kan utforme omfang og pris på, har han følgende kommentar til:

– Vi har hatt dialog og flere møter med de involverte, og i den sammenheng har Forbrukerrådet uttrykt overfor oss at de er opptatt av forbrukernes valgfrihet i en boligsalgsprosess. Dette synes vi er positivt, og er noe vi har sagt at vi kan tenke oss å utforske videre, skriver han.

Hellestveit skriver videre at de tok initiativ til et møte med Forbrukerrådet torsdag 24. mars, for å diskutere dette nærmere.

– Samtidig er det eiendomsmeglerforetakene som videreselger våre produkter - så vi trenger å finne løsninger på dette som samspiller med våre kunder. Vi har derfor også dialog med ulike ledere av meglerforetak om det samme temaet, fortsetter han.

Hellestveit skriver at de er i dialog med tilsynet om å bidra med deres syn på saken, og at de kommer til å ha et møte med dem .

– Vi har tillit til at Konkurransetilsynet vil behandle henvendelsen fra NEF, Forbrukerrådet og Huseierne på en korrekt måte, skriver han.

E24 er heleid av Schibsted som også eier Finn.no.