BankID melder om innloggingsproblemer for Telenor-kunder

Telenor-kunder som forsøker å logge inn i nettbanken via BankID får problemer fredag ettermiddag. Telenor jobber med å rette opp feilen.

INNLOGGINGSFEIL: Telenor-kunder som forsøker å logge inn i nettbanken med BankID har problemer fredag. Vis mer byoutline Gorm Kallestad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

BankID opplyser at det er problemer med innlogging på mobil for Telenor-kunder.

Problemet skal ikke være gjeldende ved bruk av kodebrikke, får E24 opplyst.

«BankID på mobil er utilgjengelig for Telenor-kundene for øyeblikket. Vi beklager ubeleiligheten dette medfører, og vi skal rette feilen så raskt vi kan,» står det på status-siden til BankID.

Telenor: – Analyserer feilene

Informasjonssjef Magnus Line for bredbånd opplyser at Telenor jobber med saken for å finne ut av hva som er årsaken til feilen.

– Vi har teknikere som analyserer feilene og håper på en rask løsning – uten at jeg kan garantere det, sier Line som opplyser at Telenor ble oppmerksomme på feilen klokken 12.10 fredag.

Line opplyser at alle Telenor-kunder som bruker BankID på mobil skal være rammet, men har ikke noe tall på hvor mange dette er totalt.

– Dette er jo en tjeneste mange av kundene våre liker godt og det er beklagelig at det nå ikke fungerer, sier han.

Telenor har foreløpig ingen indikasjon på hvor lang tid det vil ta å rette feilen.

Nordea kjent med feilen

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea bekrefter at banken er kjent med feilen og at de «nylig» ble oppmerksomme på situasjonen.

Nordea har ikke tall på hvor mange kunder som er rammet, men har heller ikke sett noe økt trykk etter at feilen inntraff.