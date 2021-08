Boligprisfall overrasker: – Avkjølingen er her nå

Økonomene tror ikke svakere utvikling i boligmarkedet skremmer Norges Bank fra å heve renten i høst.

NORMALISERING etter pandemien og utsikter til snarlige rentehevinger ligger trolig bak boligprisfallet i juli, tror sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Vis mer byoutline Gabriel Aas Skålevik / E24

Publisert: Oppdatert i dag 12:18

De norske boligprisene falt 1,1 prosent i juli, men justert for normale sesongvariasjoner er nedgangen bare på 0,2 prosent.

– Det er svakere enn vi ventet og tyder på at avkjølingen i boligmarkedet er her nå, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

På forhånd ventet hun en sesongjustert vekst på 0,5 prosent.

Haugland nevner at fallet trolig kommer som følge av en miks av normalisering etter coronapandemien og med utsikter til snarlig renteoppgang fra Norges Bank.

Renten ble kuttet til rekordlave null prosent i løpet av pandemiens første halvår i fjor, noe som åpnet for en overraskende sterk aktivitet i boligmarkedet.

Før sommeren varslet sentralbanken at renten kan heves med 0,25 prosent allerede fra september, men det er likevel et stykke igjen til førkrisenivået på 1,50 prosent.

Les på E24+ Dette mener ekspertene om boligprisene fremover

– Skremmer ikke Norges Bank

DNB Markets tror på renteoppgang både i september, desember og mars.

– Vi ser for oss at renten nå skal heves jevnt og trutt og nærme seg nivået før krisen. Jeg tror de fleste har fått med seg at det kommer et rentehopp, og forventningene om det er med på å dempe etterspørselen, sier Haugland.

Hun tror også at den unormalt høye boligaktiviteten gjennom pandemien kan ha ført til at mange nå er ferdige med sine flytteplaner for en stund.

Selv om Norges Bank ikke har sett for seg prisfall, tror ikke Haugland at dagens tall hindrer renteoppgangen.

– Jeg tror ikke dette vil skremme Norges Bank. Det er uansett litt for tidlig å konkludere etter en måned, men et fall etter en så sterk periode tror jeg sentralbanken bare ser på som sunt, selv om de selvfølgelig ikke ønsker noe prisras.

Les på E24+ Slik kan valget påvirke lommeboken din

– Ingen tegn til at det stopper opp

Sjeføkonomen ser heller ingen grunn til å tro at boligprisene skal rase fremover.

– Det er god etterspørsel, og selv om volumet er noe lavere, så er det fortsatt på et høyt nivå.

DNB Markets har sett for seg en gradvis lavere boligprisvekst gjennom sommeren og høsten, men ikke prisfall.

– Selv om renteoppgangen isolert sett er negativt for boligprisene, må det ses i sammenheng med at det er et økonomisk oppsving på gang. Det er i seg selv positivt for boligmarkedet, sier hun.

Handelsbanken-økonom Marius Gonsholt Hov venter betydelig svakere prisvekst utover høsten i år enn i fjor. Vis mer byoutline Gabriel Aas Skålevik / E24

– Udramatisk

Handelsbanken skriver i en kommentar at boligpristallene er noe svakere enn forventet, men at det er udramatisk.

Meglerhuset hadde på forhånd anslått en sesongjustert vekst på 0,3 prosent.

Totalt sett tyder tallene på en flat utvikling med god balanse, som trolig også holder seg fremover, skriver Handelsbanken-økonom Marius Gonsholt Hov.

– Vi er fremdeles overbevist om at Norges Bank vil begynne sin rentehevingssyklus i september. Med dette som bakteppe, beholder vi vårt syn om at boligprisene år over år vil falle markant i andre halvår, det vil si at vi ikke tror på like solid månedlig prisoppgang utover høsten som vi hadde i fjor.

År over år, det vil si sammenlignet med samme tid i fjor, er boligprisene nå 8,5 prosent høyere.