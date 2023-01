Forbrukertilsynet: Svært lite sannsynlig å få igjen penger

Hvis Flyr går konkurs er det vanskelig for reisende å få igjen penger for flybilletter frem i tid.

Mandag morgen kom nyheten om at Flyr ikke lyktes med kapitalinnhentingen, og dermed ikke er i mål med sin kriseplan for å redde selskapet.

Flyr står dermed i en kritisk finansiell situasjon og selskapets styre må nå vurdere om det finnes alternativer for videre drift.

Flyselskapet melder at mandagens planlagte flyginger til Malaga, Alicante og Las Palmas går som normalt. Hva som skjer derfra er derimot uklart.

Lite sannsynlig

Hvis flyselskapet ender i konkurs, er det ikke mye de reisende kan gjøre.

– Alle krav til selskapet blir dekket etter prioritet. Krav som skatt og lønn skal betales først. Nederst på listen kommer krav som er usikret, sier Martine Marlene Ruud, juridisk rådgiver i Forbruker Europa, Forbrukertilsynets kontor for handel på tvers av landegrensene i EU/EØS.

Hun legger til:

– Det er ikke så mye å gjøre. Det er i så fall uheldig for alle. Men er det midler igjen skal det være mulig å få tilbake penger for billetter, men det er svært lite sannsynlig.

Ruud anbefaler å kjøpe flybilletter med kredittkort og å alltid kjøpe billetter direkte fra flyselskapet, ikke gjennom andre bookingformidlere.

– Sjekk også reiseforsikringen. Det er individuelt hva slags forsikring man har og hva den dekker.

Direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Flyr Lasse Sandaker-Nielsen, presiserer at dersom reisen er betalt med kredittkort, får man pengene tilbake dersom flygningen blir innstilt.

– Flyr får ikke pengene fra kredittkortselskapet før etter at flygningen er gjennomført og det betyr at ved en kansellering kontakter du kredittkortselskapet ditt for å få refundert billetten, skriver han i en e-post til E24.

Advarer mot bestilling

Seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, sier til NTB, at dersom Flyr går konkurs har ikke selskapet mulighet til å ordne kostnadsfri ombooking slik forbrukeren har rett på ellers.

Iversen advarer mot å bestille billetter med Flyr inntil videre, på grunn av usikkerheten.

– Skal man reise med Flyr, må man følge med på nyhetene, sier juridisk seniorrådgiver Iversen, til NTB.

Også If og Europeiske Reiseforsikring bekrefter i en pressemelding at det er lite de kan gjøre ved en konkurs.

Raser på børs

Finansieringsplanen som ble offentliggjort i november 2022 forutsatte en gitt kurs per aksje. Aksjekursen har imidlertid over tid ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre planen.

Selskapet har derfor siden før jul jobbet med å finne løsninger for å skaffe nødvendig kapital til en alternativ finansieringsplan.

Mandag raser Flyr-aksjen på Oslo Børs. Like før klokken 14 er aksjen ned 68 prosent.