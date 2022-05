Kortterminaler nede i hele Norge

Dagen før nasjonaldagen knelte kortterminaler over hele landet. Aktører melder nå at problemene er i ferd med å løses.

IKKE KORT OG KONTANT: Det er trøbbel med kortbetaling i flere butikker landet over, blant annet hos Vinmonopolet. Der flyter kontantene.

– Det tar litt tid før alt er oppe som normalt, men jeg vil si at nå skal alt snart være oppe å gå, sier Pål Andre Fredriksen, administrerende direktør i Verifone, som lager betalingsløsninger.

– Hvis du går i butikken nå skal du ha en ganske vanlig opplevelse. Alt skal være tilbake til normalen innen en halvtime-times tid, sier han til VG like før klokken 14.00

Samtidig melder NRK at BankAxept bekrefter at terminalene er oppe og går igjen.

Hele landet

Klokken 12.30 begynte meldingene å komme om korttrøbbel flere steder i landet.

Verifones konkurrent Nets er største leverandør av bankterminaler her til lands, og like før klokken ett bekreftet de til E24 at de har driftsforstyrrelser som rammet muligheten til å betale med bankkort over hele landet.

– Vi ser at det er driftsforstyrrelser akkurat nå, og vi jobber inngående med å løse det raskest mulig. Vi beklager overfor kundene, sa presseansvarlig Peter Glüsing til E24 i 12.45-tiden.

På statussidene skriver bankterminal-giganten at det er et pågående problem med betaling på nett og i terminal i hele Norge.

Norges største bank DNB sier at deres kunder er rammet:

– Vi opplever problemer med kortbetaling på terminaler som driftes av Nets, sier pressevakt Svend Andreas Aspaas i DNB.

Minibank-køer

Folk kan betale med kontanter, men det er også lange køer ved mange minibanker. Kommunikasjonssjef Hege Steinsland i BankID BankAxept sier til VG at det er syv millioner bankkort i Norge.

– For butikker som har skrudd på reserveløsninger skal det gå som normalt, legger hun til.

Trøbbelet skjer altså dagen før nasjonaldagen. Ifølge pressevakt Haldor Bing Lorentzen hos Vinmonopolet gjelder det polbutikker over hele landet.

Køene var lange inne på Vinmonopolet på Paleet i Oslo. Noen hadde kommet forberedt med kontanter.

– Det virker som det er noe sentralt, flere apotek og dagligvarekjeder opplever det samme, sier han til VG.

Silje Ensrud, pressesjef i Apotek 1, forteller E24 at deres butikker har implementert reserveløsninger som gjør at folk kan få kjøpt medisinene sine.

Bing Lorentzen sier de som vil handle på polet nå må ha med seg kontanter.

Det var lange køer og stor forvirring ved Vinmonopolet på Paleet i Oslo i halv to-tiden. Noen kom forberedt med kontanter, mens andre ble anbefalt minibanker i området for å kunne handle varene før nasjonaldagen.

Dermed begynte det å hope seg opp med køer ved minibankene i området, et kanskje ukjent syn i året 2022.

Køer ved minibankene på Karl Johans gate i Oslo. Her ved DNBs lokaler i Oslo sentrum.

130.000 terminaler

Pål Andre Fredriksen, administrerende direktør i Verifone, sier at det gjelder alle terminaler i landet.

Verifone er en konkurrent av Nets.

– Vi snakker kanskje om 120.000 til 130.000 terminaler. Da snakker vi i praksis alle terminalene i hele Norge, sier han.

– Jeg har jobbet her i denne bransjen i 15 år, det er første gang jeg opplever noe lignende. Det er klart at dette er definitivt en feil dag å gå ned på, sier han, og sikter til 17. mai-feiringen tirsdag.

Fredriksen sier at det er sjelden de har hatt så store problemer som dette her.

