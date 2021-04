Eksperter tror boligtoppen er nådd

Nå venter renteoppgang og et kjøligere boligmarked, ifølge eksperter E24 har snakket med.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB og sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken. Vis mer byoutline Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / E24.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Etter knallsterk prisvekst over lang tid tror nå flere sjeføkonomer E24 har snakket med at toppen kan være nådd. Mens boligprisene på landsbasis steg 1,2 prosent, falt Oslo-prisene med 1,2 prosent i mars.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken sier at hun hadde ventet sterke tall, men ser nå en avtagende tendens.

– Vi venter at boligprisveksten vil dempe seg fremover. Det blir litt kjøligere temperatur i boligmarkedet, sier Due-Andresen til E24.

Effekten av rentekuttet fra i fjor som etter hvert er tømt ut, pluss Norges Banks varslede renteoppgang i høst forklarer noe av bremsen, mener sjeføkonomen.

– Presset har avtatt

De samme forholdene gjelder både i Oslo og på landsbasis, sier Due-Andresen.

– Presset i markedet ser ut til å ha avtatt litt i det siste. Toppen kan være passert, sier hun.

Sesongjustert var prisoppgangen på landsbasis 1,1 prosent i mars. I Oslo var de sesongjusterte prisene ned 0,8 prosent i mars.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB deler synet om at boligprisveksten kan ha nådd toppen.

– Prisveksten kan dempe seg fremover. Spesielt når høsten kommer og rentehevingen fra Norges Bank nærmer seg, så kan vi se en dempende effekt, sier Haugland til E24.

Kjersti Haugland i DNB. Vis mer byoutline E24

Venter dempet prisvekst

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Norge sier Oslo-tallene bekrefter signalene om at et økende tilbud av boliger i hovedstaden bidro til å stabilisere prisene i mars.

– Likevel er markedet, både nasjonalt og særlig i Oslo, stramt om vi måler hvor mange boliger som var til salgs i forhold til omsetningstakten. Det peker i retning av et fortsatt stramt marked, med liten risiko for en større priskorreksjon på kort sikt, mener han.

Jullum mener samtidig at høyere salg av nye boliger gi økende boligbygging og dermed en større tilbudsside.

– Sammen med utsikter til høyere renter og et relativt høyt prisnivå tror vi dette vil dempe prisveksten utover i andre halvår, sier Jullum i en uttalelse sendt til E24.

Går mot strømmen

Makroanalytikere i Swedbank tror på sin side at veksten i prisene vil fortsette gjennom bolig-året.

– Det er i hovedsak bare rentehevinger som kan dempe boligprisveksten nå, skriver Swedbank i en oppdatering.

Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge, sier trykket i boligmarkedet fortsatt er stort, men hun ser tegn til utflating i prisene.

Særlig gjelder dette Oslo, hvor det har vært en kraftig prisoppgang gjennom det siste året. Det er fortsatt høy aktivitet, men vi opplever få tilfeller hvor det kjøpes boliger langt over prisantydning, sier Marjamaa.

Nordeas økonomer tror at boligprisveksten begynner å roe seg om ikke altfor lenge, da renteeffekten i stor grad er tatt ut, ifølge Marjamaa.

– Dette, kombinert med at styringsrenten kanskje settes opp til høsten, gjør at vi ser for oss en nokså flat utvikling i boligprisene fremover, sier Marjamaa i en uttalelse sendt til E24.

– Ingenting vokser inn i himmelen

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving sier prisutviklingen i mars kan indikere at det kommer en korreksjon denne våren.

– Ingenting vokser inn i himmelen, og korreksjoner kan utløses av faktorer som endringer i markedspsykologi og forbruksmønster ved gjenåpning av samfunnet eller overraskende renteendringer, sier Geving i en uttalelse.

Oslo har lenge vært preget av at det samlede boligtilbudet er betydelig lavere enn normalt og prisveksten har vært svært sterkt det siste året, påpeker Geving.

– Vi har tidligere påpekt at det er en risiko for at Osloprisene stiger til så høye nivåer at det utløser en markedskorreksjon, sier Geving.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Vis mer byoutline Odin Jæger

12,5 prosent oppgang det siste året

Boligprisene har steget 12,5 prosent det siste året, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Prisveksten er sterkest i Oslo med 15,6 prosent.

– Det er en spektakulær tolvmånedersvekst, og det er særdeles uheldig. Renten må opp og økt boligbygging må prioriteres, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i Norske Boligbyggelag (NBBL).

Bjerknes sier at renten må opp som et kortsiktig tiltak. Han sier tosifret boligprisvekst truer både finansiell stabilitet og fremtidig vekstevne i norsk økonomi.

– Det er også fare for at stadig flere blir igjen på perrongen og ikke klarer å etablere seg på boligmarkedet når prisveksten er så eksplosiv, sier Bjerknes i en uttalelse etter tallene.

Privatmegleren-sjef Grethe Meier sier at månedens tall var omtrent slik hun hadde ventet på forhånd at de kom til å være.

– Vi vil se en mer sunt marked fremover, mer balanse mellom tilbud og etterspørsel, og mindre kupping, som har vært på grunn av det lave tilbudet av boliger som har vært ute, sier Meier.

