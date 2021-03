«Exit-leilighet» til salgs igjen for tre millioner mindre

Frogner-leiligheten ble ikke solgt i fjor vår. Nå legges den ut på nytt til en lavere pris, men kjøperen får ikke automatisk kunst og møbler med på kjøpet.

TV-KULISSE: Leiligheten på Frogner fungerte som «ungkarsleilighet» i TV-serien Exit. Vis mer byoutline Boa Eiendomsmegling Oslo Vest v/ Mateusz Michalowski & styling ved Josefin Johansson studio

I fjor ble leiligheten på Frogner i Oslo lagt ut for salg til 32 millioner kroner. Nå legges den ut på nytt på Finn.no med en prislapp på 29,2 millioner kroner.

SELGER: Einar Jone Rønning selger leiligheten på Frogner og har brukt mye tid på å pusse opp leiligheten. Vis mer byoutline Hans Petter Smeby

– Det er ikke et priskutt, fordi vi har fjernet kunst, inventar og parkeringsplass fra salget. Det blir et tilvalg og kjøper kan velge om de ønsker å ha det med, sier selger Einar Jone Rønning.

Han er restaurantutvikler, kunsthandler og gallerist og eier leiligheten sammen med kona. Det var hun som kjøpte leiligheten for 3,7 millioner kroner i 1998, og Rønning kjøpte seg inn for 2,3 millioner i 2014.

Da leiligheten lå ute i fjor sa Rønning at kunsten og møblene var inkludert i prisen fordi de tenkte på leiligheten som et konsept og hadde brukt mye tid på å finne ting som passer inn.

Det var Finansavisen som først omtalte at leiligheten er lagt ut på nytt.

Ble ikke solgt

Leiligheten lå ute i litt over to uker i fjor vår før den ble tatt av markedet igjen. Rønning forteller at han egentlig ikke hadde et ønske om å selge den på det åpne markedet den gang.

– Det var veldig mye interesse, også fra utlandet, sier Rønning som forteller at mange ikke kunne komme til Oslo for å se leiligheten på grunn av reiserestriksjoner.

FROGNER: Leiligheten har fått lavere pris, fordi færre ting kommer med på kjøpet. Vis mer byoutline Boa Eiendomsmegling Oslo Vest v/ Mateusz Michalowski

Da kom det heller ingen konkrete bud, ifølge selgeren.

– Det er en leilighet som ikke nødvendigvis er laget for salg, men som et prosjekt som har pågått i tre år. Vi ønsket å skape noe helt unikt. Jeg tror kjøperen er noen som liker de tankene som arkitektene og vi har valgt, sier Rønning. Men han påpeker at den nye eier selvfølgelig får lov til å gjøre de endringene de vil.

Rønning har ingen hastverk med å selge leiligheten, men sier han klør i fingrene etter å starte et nytt prosjekt.

EXIT: Denne scenen i Exit ble spilt inn i leiligheten i Oscars gate. Vis mer byoutline Ingeborg Klyve/Fremantle/NRK

Totalrenovert

Det er arkitekter fra Snøhetta som står bak oppussingen av den 170 kvadratmeter store leiligheten. Det har gitt leiligheten en plass i internasjonale interiørmagasiner – og som en kulisse i NRK-serien Exit.

– Det er mange andre kvaliteter ved leiligheten enn at det er en Exit-leilighet, sier Rønning og trekker frem at den blant annet har vært på forsiden av en interiørbok.

Exit hadde sin første sesong i 2019 og fredag slippes sesong to av TV-serien. Serien, og særlig festene som ble holdt i «ungkarsleiligheten», vakte mye oppmerksomhet i første sesong.

– Er det en grunn til at dere legger den ut rett før premiere av ny sesong?

– Det er veldig teit sånn sett. Vi så da vi planla å publisere leiligheten, timet det med premieren på Exit. Det er ikke det vi aller helst hadde ønsket, så det er ikke intensjonsmessig, sier Rønning.

