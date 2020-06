Denne eiendommen sprengte prisantydningen: - Ikke akkurat hverdagskost

Prisantydningen var 8,9 millioner. Dagen etter visning ble eiendommen på Hestnes i Stavanger solgt for 10,850 millioner. - Det er sjeldent vi opplever noe slikt, sier megler Benedicte Tveteraas.

Denne eiendommen var svært populær. 50 stykker møtte opp på visning og 30 førte seg opp på interesse-listen i etterkant. Til slutt endte salgssummen 2 millioner over prisantydning. Vis mer Skjermdump fra Finn.no

11. juni 2020

I mai steg boligprisene i Norge 1,9 prosent - det er den største mai-oppgangen her i landet noensinne. I Oslo steg prisene med 2,2 prosent, mens oppgangen i Stavanger var på 1,8 prosent.

Ifølge Benedicte Tveteraas i Privatmegleren Haferkamp & Partnere er boligmarkedet i byen ganske så hot for tiden, noe hun fikk merke i forrige uke da hun solgte en eiendom på Hestnes for 10,850 millioner - nesten 2 millioner over prisantydning.

Korrekt prisantydning?

– Jeg har vært med i dette gamet i en del år nå og solgt mange boliger, men jeg har aldri opplevd å selge 2 millioner over antydning. Det er absolutt ikke hverdagskost, sier Tveteraas til Aftenbladet.

– Betyr det at eiendommen var priset for lavt?

– Når jeg nå vet svaret, må jeg jo si ja. Vurderingen jeg gjorde i forkant var derimot at 8,9 millioner var riktig prisantydning. Det står jeg inne for. Her er det få andre salg å sammenligne med og vanskelig å si hva som er korrekt verdi. I slike tilfeller er det bedre å være moderat i anslaget i stedet for å love for mye og ende opp med en bolig som blir liggende usolgt, svarer hun.

Tveteraas mener det var flere ting som gjorde at eiendommen gikk såpass mye over prisantydning.

– Det er ikke gjort noe som helst med huset siden byggeåret 1983, så det må beregnes en del kostnader til oppussing. Samtidig er jo beliggenheten helt fantastisk. Det er sjeldent man får et hus med en slik utsikt, sier Tveteraas, som opplyser at det var 50 stykker på visning.

– 30 av disse førte seg opp interesse-listen. I starten var det mange som ønsket å være med i budrunden, men det var to veldig ivrige som hele tiden bød over hverandre.

Får ikke med naustet

På bildene til finn-annonsen kan det se ut som om det følger både naust og egen brygge med til eiendommen, men det gjør det altså ikke.

– Da hadde vi snakket om en helt annen pris. Bryggen er felles for flere av husstandene på Hestnes og naustet rett foran hører til et av nabohusene. Men man får med egen båtplass - og så er det ingen turvei foran, noe som faktisk betyr mye for folk som er på jakt etter en slik type eiendom, sier Tveteraas.

I mai ble det solgt til sammen 9615 boliger i Norge, noe som er 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor. Samtidig ble det lagt ut 11.217 boliger til salgs, en nedgang på 18,4 prosent målt mot fjoråret.

– Det ble både solgt og lagt ut markant færre boliger i mai i år enn i rekordåret 2019. Men hittil i 2020 er det solgt og langt ut omtrent like mange boliger som i 2017 og 2018, som også var år med stor omsetning i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Kan ha passert bunnen

Sjeføkonom Kari Due-Andersen i Handelsbanken sier at boligpristallene fra mai var «ganske sterke».

– Vi hadde en følelse av at vi kunne ha passert bunnen i boligmarkedet allerede, og det ser ut til å kan ha vært tilfelle, sier Due-Andersen til E24.

Due-Andersen peker på at etterspørselen – og tilbudet – har tatt seg opp, slik at aktiviteten har hentet seg noe inn igjen.

– Vi har ikke vært spesielt negative til boligmarkedet, blant annet på grunn av rentekuttene. Både etterspørselen og tilbudet falt tidligere i år, så balansen i boligmarkedet var relativt grei hele veien. Det så ikke ut til å bli noe stort prisfall, sier sjeføkonomen.

Eiendommen ligger like ved sjøen på Hestnes i Stavanger. Vis mer Skjermdump fra Finn.no

– Juli blir spesiell

Leder Terje Buraas i DNB Eiendom tror den sterke oppgangen skyldes at nordmenn nå tror koronakrisen vil gå over.

– Det som slo meg er at Ola Nordmann har tro på at koronakrisen går over. Bolig er langsiktig, korona er kortsiktig, sier Buraas.

Benedicte Tveteraas er enig, men påpeker likevel at markedet her i regionen er krevende.

– Og det har det vært i ekstremt mange år, men det er det som er kjekt også. Det stiller krav til oss meglere om at vi må jobbe hardt dersom vi skal klare å skille oss ut, sier Tveteraas.

– Hva tror du om markedet her i regionen framover?

– Juni-tallene kommer til å bli bra, men jeg er mer spent på hva juli bringer. Normalt sett er det en ganske rolig måned for oss, men i år tror jeg faktisk at det kommer til å bli bra med aktivitet. Folk kommer i stor grad til å være hjemme i sommer og har derfor både tid og mulighet til å lete etter ny bolig og gå på visning, mener Tveteraas.