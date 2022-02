Hytteprisene steg 7,3 prosent i 2021

Den sterke prisveksten under coronapandemien fortsatte i fjor, og ble sterkere enn i 2020.

Prisene på fritidsboliger steg 7,3 prosent i 2021, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

– Oppgangen i både priser og omsetningsvolumer i hyttemarkedet som startet i 2020 fortsatte gjennom 2021, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2,68 millioner kroner.

– Markedet var veldig sterkt i første halvår, og så har det gått tilbake på mer normale nivåer. Så det var egentlig ikke så uventet, sier Lauridsen til E24.

Nordmenns hytteinteresse har eksplodert under coronapandemien, og prisveksten i fjor var enda høyere enn i 2020. Det ble likevel ikke ny toppnotering. Prisveksten kom inn rett under rekorden fra 2015, da hytteprisene steg 7,4 prosent.

Solgt færre hytter, men flere dyre

Antallet solgte hytter gjorde et hopp i 2020, og omsetningen holdt seg høy også i fjor. Det ble solgt 8549 hytter i 2021, en nedgang på 3,9 prosent fra året før, viser Eiendom Norges tall.

– Det har de siste 5–6 årene vært en sterk vekst i hyttemarkedet som ble toppet med den sterke oppgangen i 2020. I 2021 ble det solgt nesten like mange brukte hytter som i 2020, sier Lauridsen.

– Det at vi fikk renteøkningene begynte å påvirke markedet, og at vi fikk gjenåpningen av samfunnet i høst det tok nok ned volumene en god del, sier Lauridsen.

Omsetningen av dyre hytter, som kostet over 5 millioner kroner, har derimot økt.

– Her er omsetningsveksten hele 21,4 prosent fra 2020. Sammenlignet med 2019 har dette segmentet mer enn doblet seg i størrelse, sier Lauridsen.

Sterkest prisvekst på fjellet

Det ble omsatt klart flest på fjellet i bruktmarkedet i 2021, og prisveksten var sterkest her.

Fjellhytter hadde en prisvekst på 10,1 prosent, og det ble solgt 4338 slike hytter. Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 2,85 millioner.

Sjøhyttene hadde en prisvekst på 4,6 prosent, og det ble solgt 2536 slike hytter. Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3,16 millioner.

Innlandshyttene hadde en prisvekst på 9,9 prosent, og det ble solgt 1675 slike hytter. Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1,49 millioner.

– Sjøhyttene fikk et løft før fjellhyttene, så de tok ut en ekstra stor del av prisveksten i 2020. Da pandemien kom sto sjøhyttesesongen for døren, og da markedet løsnet i mai fikk de et voldsomt løft prismessig. Fjellhyttene hadde et mye mer moderat prisløft i 2020, så her tror vi det er snakk om noen utligningseffekter rett og slett, sier Lauridsen.

Trysil, Ringsaker og Vinje var kommune der det ble solgt flest hytter i fjor, mens kystkommunene Lillesand, Færder og Tvedestrand hadde de høyeste prisene.

Nedgang i salg så langt i 2022

Det er altså blitt solgt langt flere hytter de to siste årene enn tidligere, men så langt i år tyder omsetningstallene på at man er på vei tilbake til en normalisering, ifølge Eiendom Norge.

– Så langt i 2022 er det solgt 424 hytter i Norge. Det er en betydelig nedgang fra 2021, 2020 og 2019, sier Lauridsen.

– Vi tror nok at vi kommer til å komme tilbake til et mer før-pandemi hyttemarked både når det gjelder volumer og prisutvikling, sier han.

Lauridsen påpeker at en slik utvikling ikke vil være så overraskende sett i lys av strømkrisen, økte renter og markant høyere byggekostnader. Eiendom Norge-sjefen tror ikke prisene vil falle i år, men regner med at prisutviklingen blir langt mer moderat enn det vi har sett i fjor og i 2020.

Sterkest ved sjøen i 2020

2020 var også et knallår for hyttemarkedet som følge av coronapandemien. Prisveksten endte på 5,5 prosent da mulighetene for utenlandsturer skrumpet inn.

Prisveksten var sterkest på hytter nær sjøen i 2020 med 11,5 prosent. Prisene på fjellhytter steg 4,9 prosent, mens innlandshytter hadde en prisvekst på 3,2 prosent i det første pandemiåret.

Omsetningen økte også kraftig med 35,8 prosent fra 2019 til 2020. Da ble det solgt nesten 9000 hytter, ifølge Eiendom Norges statistikk.

Rettelse: I første versjon av denne saken var hytteprisveksten i 2021 omtalt som rekordsterk. Det stemmer ikke. Rekorden ble satt i 2015, da prisene økte med 7,4 prosent. Feilen ble rettet klokken 11.19 17. februar 2022.