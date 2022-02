Hytteprisene steg 7,3 prosent i 2021

Det ble et nytt knallår for det norske hyttemarkedet i fjor, og

Prisene på fritidsboliger steg 7,3 prosent i 2021, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

– Oppgangen i både priser og omsetningsvolumer i hyttemarkedet som startet i 2020 fortsatte gjennom 2021, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2,68 millioner kroner.

Nordmenns hytteinteresse har eksplodert under coronapandemien, og prisveksten i 2020 oversteg alt man tidligere hadde sett. Veksten i 2021 var enda høyere.

2020 ble også et knallår for hyttemarkedet som følge av coronapandemien. Prisveksten endte på den gang rekordsterke 5,5 prosent da mulighetene for utenlandsturer skrumpet inn.

Prisveksten var sterkest på hytter nær sjøen i 2020 med 11,5 prosent. Prisene på fjellhytter steg 4,9 prosent, mens innlandshytter hadde en prisvekst på 3,2 prosent i det første pandemiåret.

Omsetningen økte også kraftig med 35,8 prosent fra 2019 til 2020. Da ble det solgt nesten 9000 hytter, ifølge Eiendom Norges statistikk.

– Oppgangen i både priser og omsetningsvolumer i 2020 overgår alt vi har sett tidligere, sa Lauridsen for ett år siden.