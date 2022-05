Ny bunnrekord for strømprisen

Strømprisen i Sør-Norge fortsetter nedover fredag – holder seg under en krone per kilowattime.

Fredag blir snittprisen på strøm i Øst-Norge og sør på Vestlandet 48,6 øre per kilowattime, viser fersk prisstatistikk fra strømbørsen Nord Pool.

Torsdag, Kristi himmelfartsdag, har Sør-Norge årets billigste strøm. For første gang i år falt døgnprisen under én krone, og prisen er ned mer enn en krone fra onsdag.

Prisene inkluderer ikke nettleie, avgifter og strømselskapenes påslag.

Prisen er lavest mellom klokken 17–18.00 hvor de nkoster så lite som 3,78 øre kilowattimen. Den høyeste prisen finner man som vanlig på morgenkvisten mellom 07–08.00 hvor den ligger på 112,66 øre kilowattimen.

Lavt forbruk

– Helligdager og inneklemt fredag gjør at forbruket er lavt, i tillegg er det mye vind og mye utbygd solkraft i Europa som betyr at de laveste prisene blir midt på dagen, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

Han sier videre at kombinasjonen med billig kraft fra import, at snøsmeltingen har startet og et lite forbruk gjør at man får mer produksjon enn man trenger – Men når solkraften forsvinner så må man bruke magasinene.

Lilleholt sier det neste uke er en helt annen tilstand der man forventer mer vind og at det blir kaldere.

Kraftsituasjonen er stram

Gjennom store deler av høsten, vinteren og våren har strømprisene vært unormalt høye sør i landet.

Fredag var NVE i møte med kraftselskapene for å diskutere kraftsituasjonen frem til neste vår.

Vannmagasinene har blitt fylt noe opp de siste ukene. I uke 20 økte magasinfyllingen med 1,9 prosentpoeng til 25,2 prosent, ifølge NVE. Medianen for magasinfyllingen på denne tiden av året de siste 20 årene er på 39,5 prosent. Dermed er fyllingsgraden fremdeles uvanlig lav for årstiden.

Høye priser på gasskraft, kullkraft og CO₂-kvoter i Europa gir høye strømpriser og en «urolig og uoversiktlig situasjon» internasjonalt, påpekte NVE fredag.

Tirsdag beskrev Statnett kraftsituasjonen som stram, og uttalte at forsyningssituasjonen i visse tilfeller kan bli anstrengt.